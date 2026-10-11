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Thế giới

Tổng thống Trump: Mỹ cân nhắc tham chiến cùng Ả-rập Xê-út để đối phó Houthi

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington có thể tham gia chiến dịch quân sự của Ả-rập Xê-út chống lại lực lượng Houthi ở Yemen, báo hiệu khả năng thay đổi lập trường của Mỹ so với sự miễn cưỡng can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột đang leo thang trước đó.

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Thái tử kiêm Thủ tướng Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

Trả lời phỏng vấn các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 10/10, ông Trump được hỏi liệu lực lượng Mỹ có thể tham gia các cuộc tấn công của Ả-rập Xê-út nhắm vào Houthi hay không.

"Có thể. Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này”, Tổng thống Trump nói. "Chúng tôi mới biết về vụ tấn công gần đây. Vì vậy, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định. Chúng tôi sẽ hành động rất nhanh chóng”.

Những phát biểu này được đưa ra sau một cuộc tấn công của phong trào Houthi vào Sân bay Quốc tế King Khalid ở thủ đô Ả-rập Xê-út hôm 10/10, khiến 12 người thiệt mạng và 309 người khác bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 4 công dân Ả Rập Xê Út và 8 người nước ngoài, bao gồm một công dân Mỹ. Một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Phong trào Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Cuộc tấn công diễn ra gần một tuần sau khi chính phủ Yemen (được quốc tế công nhận và do Ả-rập Xê-út hậu thuẫn) phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm giành lại lãnh thổ từ lực lượng Houthi (thân Iran), bao gồm các khu vực gần eo biển chiến lược Bab el-Mandeb.

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Eo biển Bab el-Mandeb nằm song song với eo biển Hormuz. (Ảnh: Eia)

Các lực lượng do Ả-rập Xê-út dẫn đầu đã hỗ trợ chiến dịch này bằng các cuộc không kích, trong khi lực lượng Houthi đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các mục tiêu tại Ả-rập Xê-út, bao gồm cả sân bay quốc tế Riyadh.

Những phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Trump cho thấy khả năng thay đổi trong lập trường của Washington. Hồi tháng 9, Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman đã nhiều lần đề nghị Mỹ hỗ trợ quân sự để chống lại lực lượng Houthi. Tuy nhiên, dù công tác chuẩn bị cho một chiến dịch đã được tiến hành, ông Trump cuối cùng vẫn quyết định không phê chuẩn các cuộc tấn công.

Washington được cho là vẫn tiếp tục cung cấp thông tin tình báo và các hình thức hỗ trợ phi tác chiến khác cho Riyadh. Nhưng việc Mỹ trực tiếp tấn công lực lượng Houthi sẽ mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột tại khu vực.

Hồi tháng 3/2025, ông Trump đã ra lệnh thực hiện các cuộc tấn công bằng không quân và hải quân kéo dài nhiều tuần nhắm vào các vị trí của Houthi, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi vào tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Tuy nhiên, chiến dịch này đã kết thúc vào tháng 5 theo một thỏa thuận ngừng bắn do Oman làm trung gian, sau khi lực lượng Houthi đồng ý ngừng nhắm mục tiêu vào các tàu của Mỹ.

Hồi tháng 9, ông Trump cũng tuyên bố rằng lực lượng Houthi đã liên hệ với Washington để tìm cách tránh một cuộc đối đầu khác với quân đội Mỹ. Nhưng phía Houthi đã phủ nhận thông tin này.

Sự leo thang căng thẳng mới nhất diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột rộng lớn hơn giữa Mỹ - Israel và Iran vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Khi hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, lực lượng Houthi đã mở rộng quyền kiểm soát dọc theo bờ Biển Đỏ của Yemen, đe dọa tuyến đường vận tải biển huyết mạch song song với eo biển Hormuz mà Ả-rập Xê-út ngày càng phụ thuộc vào để xuất khẩu dầu mỏ.

RT

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#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Ả-rập Xê-út #phong trào Houthi #Trung Đông

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