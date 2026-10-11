Người thu nhập thấp, tài xế công nghệ có thể được đóng BHXH linh hoạt

TPO - Chính phủ định hướng nghiên cứu cơ chế đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) linh hoạt về mức đóng, thời gian đóng và phương thức tham gia, đồng thời xem xét trách nhiệm đóng góp, hướng tới mở rộng an sinh cho người thu nhập thấp, tài xế công nghệ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế.

Mục tiêu của Kế hoạch là đến năm 2030 hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho tất cả người dân.

Đến năm 2045, hệ thống hướng tới đạt các chuẩn mực của những nước phát triển có thu nhập cao, với dịch vụ chất lượng, nguồn lực tài chính bền vững, quản trị minh bạch và khả năng ứng phó nhanh với các rủi ro.

Hướng tới mở rộng bảo hiểm xã hội và xây dựng thị trường lao động bao trùm.

Kế hoạch cũng nêu rõ sàn an sinh tối thiểu phải bảo đảm chăm sóc y tế thiết yếu, thu nhập cơ bản và điều kiện phát triển cho trẻ em; đồng thời hỗ trợ người trong độ tuổi lao động khi thất nghiệp, trong thời gian thai sản, khi gặp tai nạn hoặc bị khuyết tật.

Bên cạnh đó, chính sách an sinh xã hội cần có tầm nhìn dài hạn, xác định đúng các ưu tiên và được tổ chức thực hiện hiệu quả. Nguồn lực dành cho an sinh xã hội không chỉ đến từ ngân sách nhà nước mà còn cần sự chung tay, đóng góp của cộng đồng. Đồng thời, mỗi người dân cần phát huy ý chí, nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.

Ưu tiên người từ 75 tuổi trở lên

Để đạt được các mục tiêu trên, Chính phủ đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có mở rộng bảo hiểm xã hội và xây dựng thị trường lao động bao trùm. Các giải pháp này hướng tới hoàn thiện những gói bảo hiểm linh hoạt về mức đóng, thời gian đóng và phương thức tham gia, đồng thời có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với người thu nhập thấp.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc nghiên cứu, xác định trách nhiệm đóng góp của Nhà nước, người lao động và các doanh nghiệp cung cấp nền tảng số trong lĩnh vực gọi xe, taxi công nghệ.

Để phát triển kinh tế chăm sóc và chủ động ứng phó với tình trạng già hóa dân số, Kế hoạch đề ra nhiệm vụ xây dựng chiến lược quốc gia về kinh tế chăm sóc, kết hợp các lĩnh vực y tế, phục hồi chức năng, công tác xã hội và chăm sóc tại gia đình, cộng đồng.

Chính phủ lưu ý việc triển khai kịp thời công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và lập sổ theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi tại các cơ sở y tế tuyến xã. Trong đó, ưu tiên người từ 75 tuổi trở lên, sau đó từng bước mở rộng phạm vi đến người từ 65 tuổi trở lên.