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Người lính

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Trao di ảnh phục dựng cho thân nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang Châu Văn Đặng

Anh Nhàn

TPO - Sau 67 năm kể từ ngày Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Châu Văn Đặng qua đời, hai người con của ông xúc động đón nhận di ảnh phục dựng từ tấm hình duy nhất của cha.

Tại lễ ra mắt Câu lạc bộ bắn cung Trái tim người lính Phương Nam diễn ra sáng 10/10, bà Châu Nhật Sinh và bà Châu Huệ Cẩm, con gái Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Châu Văn Đặng, thay mặt gia đình nhận di ảnh phục dựng của cha.

Anh hùng Châu Văn Đặng (1917-1959) từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, Ủy viên Thường vụ Liên Tỉnh ủy Hậu Giang - Bạc Liêu. Theo ban tổ chức, gia đình chỉ còn một tấm hình cũ đã mờ nhòe, chưa có di ảnh rõ nét để thờ. Từ tấm hình ấy cùng ký ức của người thân về khuôn mặt ông, di ảnh được phục dựng.

Hoạt động phục dựng di ảnh nằm trong chuỗi hoạt động tri ân của Câu lạc bộ Trái tim người lính Phương Nam, góp phần lưu giữ ký ức về những người đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, đồng thời nhắc nhớ thế hệ sau về những hy sinh của cha ông.

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Hai con gái của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Châu Văn Đặng xúc động đón nhận di ảnh phục dựng của cha. Ảnh: Vĩnh Hy

Trong khuôn khổ chương trình, Câu lạc bộ bắn cung Trái tim người lính Phương Nam được thành lập, nhằm tạo sân chơi thể thao cho cựu chiến binh, cựu quân nhân, thanh thiếu niên và người dân. Thông qua hoạt động tập luyện, câu lạc bộ hướng đến rèn luyện sức khỏe, sự tập trung, tính kiên trì và kỷ luật, đồng thời tăng cường giao lưu giữa các thế hệ.

Theo cựu chiến binh Nguyễn Công Trung, Chủ tịch Hội đồng quản lý và điều hành Câu lạc bộ Trái tim người lính Phương Nam, câu lạc bộ hướng đến gắn kết các thế hệ, kết hợp hoạt động thể thao với giáo dục truyền thống và giao lưu văn hóa.

Những buổi sinh hoạt cũng được kỳ vọng trở thành dịp để người trẻ gặp gỡ, tìm hiểu câu chuyện của các cựu chiến binh, từ đó nuôi dưỡng sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Dịp này, chương trình trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa hai căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Củ Chi, TPHCM; đồng thời trao tặng hai máy tính xách tay cho Trạm y tế xã Phước Vinh và UBND xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh.

Các hoạt động góp phần chia sẻ khó khăn với cựu chiến binh, hỗ trợ địa phương và lan tỏa tinh thần nghĩa tình đồng đội trong đời sống thời bình.

Câu lạc bộ Trái tim người lính Phương Nam trực thuộc Tổ chức Trái tim người lính Việt Nam, hoạt động với tôn chỉ “Kết nối và chia sẻ, tôn vinh và tri ân”. Câu lạc bộ hướng đến tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công, hỗ trợ cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lưu giữ ký ức lịch sử và lan tỏa truyền thống yêu nước đến thế hệ trẻ.

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#Châu Văn Đặng #Di ảnh phục dựng #Câu lạc bộ bắn cung #Hoạt động tri ân #Cựu chiến binh

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