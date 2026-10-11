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Thế giới

Nga lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi thay đổi Tổng thống Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Đặc phái viên Điện Kremlin về hợp tác kinh tế - Kirill Dmitriev - hoan nghênh lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cần có một tổng thống mới lãnh đạo Ukraine.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 10/10, Tổng thống Mỹ Trump đã kêu gọi Ukraine thay thế Tổng thống Volodymyr Zelensky và chỉ trích gay gắt các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi ông công bố thỏa thuận cung cấp dầu diesel với Nga - một quyết định vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ ông Zelensky.

"Tôi cho rằng họ cần một nhà lãnh đạo mới, người có khả năng đạt được thỏa thuận. Lẽ ra ông ấy đã có thể thực hiện nhiều thỏa thuận rồi, nhưng vì lý do nào đó mà ông ấy chẳng bao giờ làm vậy”, ông Trump phát biểu. "Tôi nghĩ đã đến lúc Ukraine cần một vị tổng thống mới”.

Đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev gọi những phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ là "mang tính biểu tượng và có ý nghĩa lịch sử".

"Tổng thống Trump cùng chung quan điểm với nhiều người cho rằng Ukraine cần một sự lãnh đạo thực sự chú trọng đến hòa bình, thay vì thái độ hiếu chiến của ông Zelensky”, ông Dmitriev cho biết.

Nga từng nhiều lần nhấn mạnh nước này không coi ông Zelensky là tổng thống hợp pháp của Ukraine, vì nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc từ lâu, nhưng Ukraine vẫn chưa tổ chức bầu cử vì lệnh thiết quân luật.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt ông Zelensky trong một bài đăng trên X. "Ông Zelensky đã đi quá xa", ông Musk viết, dẫn lại một video của Nhà Trắng ghi lại những phát biểu của Tổng thống Trump.

Đáp lại, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga khẳng định, Tổng thống Zelensky nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân Ukraine và xứng đáng được hậu thuẫn.

"Ông ấy có sự ủng hộ của người dân Ukraine, và họ có quyền quyết định”, Ngoại trưởng Sybiga viết. "Những tuyên bố từ nước ngoài chỉ càng khẳng định rằng ông ấy đang làm tốt công việc của mình. Ông ấy xứng đáng được ủng hộ”.

Thủ tướng Anh Andy Burnham cũng bày tỏ sự "ủng hộ hoàn toàn" đối với Tổng thống Ukraine Zelensky sau khi ông Zelensky nảy sinh bất đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến một thỏa thuận dầu diesel với Nga.

Trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, ông Burnham nói với ông Zelensky rằng ông thấu hiểu "24 giờ qua là khoảng thời gian khó khăn đối với Ukraine”, và tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của mình dành cho Kiev, theo thông tin từ văn phòng của ông tại Phố Downing.

Tổng thống Zelensky đã lên án mạnh mẽ thỏa thuận năng lượng của Tổng thống Mỹ Trump với Tổng thống Nga Putin. Thỏa thuận này sẽ cho phép Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt năng lượng đối với Nga, và Nga sẽ xuất khẩu một lượng lớn dầu để giúp giá xăng dầu thế giới “hạ nhiệt”.

Ông Trump đạt được thỏa thuận trong bối cảnh giá năng lượng tăng vọt đang trở thành gánh nặng chính trị đối với đảng Cộng hòa của ông trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng tới.

Thỏa thuận được ông Trump công bố trong lúc đang diễn ra các cuộc gặp tại Miami giữa các quan chức Ukraine, châu Âu và các nhà đàm phán Mỹ, nhằm xây dựng một đề xuất chung để chấm dứt cuộc chiến.

Phía ông Zelensky tỏ ra tức giận vì cho rằng động thái này đã khiến Kiev bất ngờ.

RT

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#Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Mỹ #Nga #Ukraine #thỏa thuận năng lượng

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