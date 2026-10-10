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Giới trẻ

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Dự án bánh flan kết hợp sữa chua yến sấy về nhất cuộc thi khởi nghiệp

Hòa Hội

TPO - Ngày 10/10, Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2026. Cuộc thi năm nay thu hút 147 dự án, trong đó 11 dự án xuất sắc nhất đã vào vòng cuối cùng.

Cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2026 với chủ đề “Khởi nghiệp xanh - Công nghệ số - Phát triển bền vững”.

Anh Lê Hoàng Quyết - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết, cuộc thi tìm kiếm những ý tưởng có tiềm năng, tạo cơ hội để các dự án được góp ý, kết nối và phát triển trong thực tế.

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Anh Lê Hoàng Quyết - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi.
﻿Ảnh: Hòa Hội

Theo anh Quyết, đạt giải là một kết quả đáng quý, nhưng quan trọng hơn, sản phẩm phải đến được với khách hàng, dự án tiếp tục phát triển và tạo ra giá trị thực tế.

Trải qua các vòng Sơ khảo, từ 147 dự án, ý tưởng ban đầu, Ban Tổ chức đã lựa chọn 28 dự án vào Vòng Bán kết, và tiếp tục chọn ra 11 dự án xuất sắc nhất bước vào Vòng Chung kết.

Tại Vòng Chung kết, 11 dự án đã trình bày trực tiếp trước Ban Giám khảo là những chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân có kinh nghiệm trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đầu tư, kinh doanh, chuyển đổi số và phát triển thị trường.

Các dự án phải chứng minh được tính thực tiễn, giải quyết các vấn đề thực tế, mang lại giá trị cho cộng đồng; tính khả thi, tiềm năng phát triển, mở rộng thị trường; cũng như định hướng phát triển rõ ràng sau cuộc thi.

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Đại diện dự án trình bày trước Ban giám khảo.

Kết quả, Giải Nhất thuộc về dự án Bánh Flan - Sữa chua yến sấy thăng hoa, do anh Bùi Băng Sơn - Giám đốc công ty TNHH TM DV Trí Sơn ở phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) làm chủ. Giải Nhì được trao cho dự án Nhang sạch An Khang; Giải Ba cho dự án Của để dành Xưởng May Nấm Lùn.

Bên cạnh giải thưởng, các dự án còn nhận được nhiều gói hỗ trợ thiết thực từ các doanh nghiệp, tổ chức và đơn vị đồng hành.

Đặc biệt, 28 dự án vào Vòng Bán kết được chọn tham gia chương trình Ươm tạo Đàn sếu khởi nghiệp và Tâm thái doanh nhân - Giá trị cuộc sống, với tổng trị giá 560 triệu đồng từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

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Ban tổ chức trao giải cho các dự án.
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Ban tổ chức trao giải và tặng bằng khen cho các dự án.
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Đại biểu tham quan sản phẩm dự thi vòng chung kết. Ảnh: Hòa Hội

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#khởi nghiệp #Đồng Tháp #Bánh Flan #Yến sấy #sáng tạo #giải thưởng #doanh nghiệp

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