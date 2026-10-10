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Diễn viên 'Trại buôn người' chia sẻ truyền cảm hứng tại Gala Thanh niên sống đẹp 2026

Lưu Trinh - Xuân Tùng

TPO - Tại Gala Thanh niên sống đẹp 2026, diễn viên Đinh Viết Tường (vai Nhân trong bộ phim đang gây sốt “Trại buôn người” đã có những chia sẻ truyền cảm hứng, mang đến những cảm xúc đặc biệt về hành trình vượt qua giới hạn bản thân.

Đinh Viết Tường chia sẻ tại Gala và lễ trao giải "Thanh niên sống đẹp" năm 2026.
﻿Clip: X.T - L.T

Đinh Viết Tường là một trong 15 “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 được T.Ư Hội LHTN Việt Nam tuyên dương. Anh mắc hội chứng Tics (một kiểu khuyết tật vận động thần kinh, gây ra các triệu chứng nháy mắt, giật cơ mặt và tay chân, bộc phát âm thanh ngoài ý muốn). Dù vậy, anh đã vượt qua giới hạn bản thân trở thành nhà sáng tạo nội dung số có sức ảnh hưởng tích cực, sở hữu kênh TikTok với hơn 927 nghìn người theo dõi và 24 triệu lượt thích, chuyên lan tỏa câu chuyện nghị lực sống.

Mới đây, anh ghi dấu ấn điện ảnh khi vào vai Nhân trong bộ phim đang chiếu rạp gây sốt “Trại buôn người”.

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Đinh Viết Tường chia sẻ trên sân khấu. Ảnh: Xuân Tùng

Dám bước ra vùng an toàn

Khoác chiếc áo xanh thanh niên tình nguyện, Đinh Viết Tường bước lên sân khấu Gala "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 với câu chuyện đầy nghị lực. Dù đôi lúc lời chia sẻ ngắt quãng bởi những cử động không tự chủ, anh vẫn chạm đến trái tim người nghe bằng chính hành trình vượt lên nghịch cảnh của mình.

Với anh, được đứng trên sân khấu hôm nay không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua với lòng biết ơn và niềm tự hào.

“Tôi biết ơn vì mình được sinh ra, được sống, cống hiến, dấn thân và dám đứng ở đây để chia sẻ những câu chuyện, hành trình của mình”, Tường bày tỏ.

Với anh, được chia sẻ câu chuyện cá nhân cũng là cách truyền đi thông điệp tích cực tới những người khuyết tật và các bạn trẻ nói chung: hãy dám nghĩ, dám làm, tin tưởng vào bản thân và không ngừng nỗ lực để tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Tường cho biết anh tự hào về chính mình, bởi bản thân đang sống một cuộc đời mà trước đây chưa từng nghĩ mình có thể dám thực hiện được nhiều điều như hôm nay. Niềm tự hào ấy không chỉ đến từ những cơ hội đã có, mà còn từ việc anh dám bước ra khỏi vùng an toàn, kiên trì theo đuổi những điều mình mong muốn.

Kiên trì tiến lên và vững tin tương lai

Gửi gắm thông điệp tới các bạn trẻ, đặc biệt là những người đang đối diện với hoàn cảnh khó khăn, Đinh Viết Tường ví hành trình vượt nghịch cảnh như hình ảnh hoa sen vươn lên từ bùn lầy.

“Nếu chúng ta không có những tháng ngày ngụp lặn trong vũng bùn thì chúng ta không biết được những thứ xinh đẹp như hoa sen vốn được mọc ra từ đó”, anh chia sẻ.

Theo Tường, không có con đường nào dẫn đến thành công trải đầy hoa hồng, nhưng cũng không có khó khăn nào kéo dài mãi mãi. Điều quan trọng là mỗi người cần tin vào bản thân, tin vào giá trị của mình, biết yêu thương chính mình và không ngừng cố gắng.

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Đinh Viết Tường vinh dự nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026. Ảnh: Xuân Tùng

“Có thể đến bây giờ tôi chưa có một thành tựu nào thật sự lớn lao, nhưng bản thân đã dám bước ra khỏi vùng an toàn”, Tường bộc bạch.

Anh cho rằng những nỗ lực bền bỉ, dù nhỏ bé, cũng có thể tạo nên kết quả theo thời gian. Bởi vậy, thay vì chờ đợi đến khi đạt được thành tựu lớn lao mới cảm thấy tự hào, mỗi người hãy trân trọng những bước tiến của bản thân và can đảm thực hiện điều mình tin tưởng.

Từ chính hành trình của mình, anh mong câu chuyện ấy có thể tiếp thêm động lực cho những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Với Tường, sống đẹp không có nghĩa là lúc nào cũng phải mạnh mẽ hay đạt được những điều phi thường, mà còn là biết chấp nhận những giới hạn, kiên trì tiến lên và không đánh mất niềm tin vào tương lai.

“Nếu như ngày hôm nay mệt quá thì đi ngủ đã, ngày mai tính tiếp, vì ngày mai phía trước là bầu trời”, Đinh Viết Tường nhắn nhủ tới các bạn trẻ.

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Đinh Viết Tường cùng 11 gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 tại chương trình.
﻿ Ảnh: Xuân Tùng

Danh sách 15 gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2026:

1. Anh Phạm Thế Quang - Giảng viên Khoa Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

2. Anh Cà Văn Minh Nam - Đại úy, Phó đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên.

3. Chị Nguyễn Hồng Ân - Thiếu úy, Cán bộ Công an xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau.

4. Anh Nguyễn Duy Khánh - Thiếu tá, Bí thư Chi đoàn, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

5. Anh Nguyễn Hữu Nhơn - Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh Chi Thương Nhân, tỉnh Lâm Đồng.

6. Chị Hoàng Thị Hiền - Giáo viên trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An.

7. Anh Phạm Văn Tiến - Ủy viên BCH Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.

8. Anh Phan Trung Hải - Ủy viên Hội LHTN Việt Nam phường Phú Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên “Tiệm Cà Phê Thạc Sĩ”.

9. Anh Nguyễn Hữu Trọng - Bác sĩ, Bí thư Chi đoàn Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 199, Bộ Công an.

10. Anh Nguyễn Khắc Cường - Ủy viên Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An, Bí thư Chi Đoàn khối Bến Thuỷ 1 phường Trường Vinh.

11. Anh Đinh Viết Tường - Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Hội viên Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam; Nhà sáng tạo nội dung số.

12. Anh Bùi Tuấn Ngọc - Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp, Bí thư Đoàn cơ sở Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào.

13. Anh Đinh Văn Tâm - Vận động viên Đội tuyển Wushu Quốc gia.

14. Anh Phạm Lê Xuân Lộc - Vận động viên Đội Xe đạp, Cấp Bậc Hạ Sĩ, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Bộ Tham mưu Quân khu 7.

15. Anh Sùng Mạnh Hùng - Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Cán bộ Trung tâm dịch vụ công xã Đồng Văn.

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