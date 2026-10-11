Mạng xã hội chia phe vì 'công chúa phòng trọ'

Cách gọi “Công chúa phòng trọ” kéo theo tranh luận về tiền bạc, tiêu chuẩn hẹn hò và việc đánh giá khả năng tài chính của một người qua nơi ở.

Cách gọi “Công chúa phòng trọ” kéo theo tranh luận về tiền bạc, tiêu chuẩn hẹn hò và việc đánh giá khả năng tài chính của một người qua nơi ở.

Nhiều người không đồng tình việc đánh giá tài chính chỉ qua nơi ở. Ảnh minh họa: Red Note.

Từ một bình luận trên Threads, “công chúa phòng trọ” nhanh chóng trở thành cụm từ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội những ngày cuối tháng 9.

Cụm từ bắt nguồn từ một bài đăng TikTok có dòng chữ: “Đàn ông không có kinh tế, xin đừng khen xinh thế”. Khi nội dung được chia sẻ lại trên Threads, một tài khoản để lại bình luận: “Typical công chúa phòng trọ” (tạm hiểu: “Công chúa phòng trọ điển hình”).

Sự đối lập giữa “công chúa” và “phòng trọ” khiến cách gọi nhanh chóng gây chú ý. “Công chúa” thường gợi đến cuộc sống sung túc, trong khi “phòng trọ” gắn với sinh viên, người trẻ hoặc những người chưa sở hữu nhà. Khi đặt cạnh nhau, cụm từ mang hàm ý châm biếm những người có điều kiện kinh tế bình thường nhưng đặt yêu cầu tài chính cao đối với người yêu hoặc đối tượng hẹn hò.

Chỉ trong thời gian ngắn, “công chúa phòng trọ” vượt khỏi câu chuyện ban đầu, xuất hiện trong hàng loạt bài đăng, bình luận và video. Các biến thể như “hoàng tử ký túc xá”, “thiếu gia ở ghép” cũng ra đời. Một bộ phận người dùng lại biến cách gọi thành trò đùa tự trào, đăng ảnh căn phòng đang thuê và tự nhận mình là “công chúa phòng trọ”.

Tranh cãi tiêu chuẩn hẹn hò

Khi meme lan rộng, tranh luận dần chuyển sang chuyện tiền bạc trong tình yêu. Một số người cho rằng “công chúa phòng trọ” được dùng để nói về những trường hợp có sự khác biệt giữa điều kiện hiện tại và tiêu chuẩn tài chính đặt ra khi hẹn hò.

“Công chúa phòng trọ” trở thành tâm điểm của những tranh luận về tiền bạc trên mạng xã hội. Đồ họa: Như Phương.

“Chả ai chê các bạn đi thuê trọ cả, nhưng lên án tư duy chắp vá, không phải lối mà lại nghĩ mình hơn người”, một tài khoản bình luận.

Từ đó, tiêu chuẩn hẹn hò trở thành chủ đề được bàn luận. Một bên cho rằng mỗi người có quyền lựa chọn đối tượng theo mong muốn, kể cả có tiêu chí về thu nhập, nhà hay xe. Một số ý kiến khác đặt vấn đề về sự tương đồng giữa điều kiện của bản thân và kỳ vọng dành cho đối phương.

Tranh luận này phần nào gợi lại trend “phông bạt” từng phổ biến trên mạng xã hội năm 2024. Cụm từ này thường được dùng để nói về việc xây dựng hình ảnh giàu có, thành đạt hơn thực tế, thông qua hàng hiệu, xe sang, du lịch hay những trải nghiệm đắt tiền.

Trong một số bài đăng, “công chúa phòng trọ” cũng được liên hệ với “phông bạt”, khi một người thường chia sẻ hình ảnh về cuộc sống có mức chi tiêu cao nhưng đời sống thực tế được cho là khác với những gì thể hiện trên mạng. Theo cách hiểu này, tranh luận không chỉ xoay quanh tiêu chuẩn hẹn hò mà còn mở rộng sang khoảng cách giữa hình ảnh trên mạng xã hội và cuộc sống bên ngoài.

Định kiến phía sau “phòng trọ”

Phía sau tranh luận về tiêu chuẩn hẹn hò, “công chúa phòng trọ” còn đặt ra câu hỏi về việc dùng nơi ở để đánh giá điều kiện kinh tế.

Ngay trong cách gọi, yếu tố gây chú ý đến từ sự đối lập giữa “công chúa”, gợi đến cuộc sống sung túc, và “phòng trọ”, thường được liên tưởng đến hình thức nhà ở bình dân. Những biến thể như “hoàng tử ký túc xá”, “thiếu gia ở ghép” cũng được tạo ra theo cách tương tự.

Tuy nhiên, nơi ở không nhất thiết phản ánh khả năng tài chính. Một người có thể thuê nhà vì công việc, muốn sống gần nơi làm việc hoặc đơn giản là chưa có nhu cầu mua nhà. Bản thân nhà thuê cũng có nhiều loại hình và mức giá, từ phòng giá thấp đến căn hộ dịch vụ, studio có chi phí hàng tháng không nhỏ. Ngược lại, sống trong chung cư hay nhà riêng không đồng nghĩa một người sở hữu bất động sản đó hoặc có thu nhập cao.

Nhiều người thu nhập tốt vẫn thuê nhà vì vị trí thuận tiện hoặc phù hợp nhu cầu. Ảnh minh họa: Red Note.

Dưới một bài đăng tranh luận về chủ đề này trên Threads, một tài khoản kể rằng từng bị người sống ở chung cư gọi là “công chúa phòng trọ”. Cô cho biết mình thuê phòng riêng với tổng chi phí khoảng 6,5 triệu đồng/tháng, trong khi người kia ở ghép cùng 3-4 người và chi khoảng 2,5 triệu đồng/tháng cho chỗ ở.

Câu chuyện cho thấy sự khác biệt giữa loại hình nhà ở và chi phí thực tế. Khi meme lan rộng, “công chúa phòng trọ” vì thế không chỉ được dùng để bàn về tiêu chuẩn hẹn hò mà đôi khi còn trở thành cách đánh giá một người qua nơi họ sống.

Cách gắn nơi ở với vị thế kinh tế cũng được ghi nhận tại các quốc gia khác. Channel News Asia, hãng truyền thông quốc gia Singapore, từng đề cập đến những định kiến mà người sống trong căn hộ cho thuê công cộng tại nước này phải đối mặt. Phó giáo sư Tan Ern Ser, thuộc Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore (NUS), cho rằng cách nhìn tiêu cực về nhóm này có thể bắt nguồn từ định kiến giai cấp, khuôn mẫu và sự phân biệt đối xử.

Ở góc độ rộng hơn, Financial Times, nhật báo kinh tế - tài chính của Anh, cho biết sở hữu nhà từ lâu được xem là biểu tượng của thành công và sự ổn định tại nhiều xã hội. Tuy nhiên, quan niệm về nhà ở không giống nhau ở mọi nơi. Tại Đức và Áo, nhiều người chọn thuê nhà lâu dài thay vì xem đây là bước tạm thời trước khi sở hữu nhà.

Những góc nhìn này cho thấy nơi ở có thể phản ánh một phần lựa chọn và hoàn cảnh sống, nhưng không đủ để xác định khả năng tài chính hay giá trị của một người. Tranh luận về “công chúa phòng trọ” vì thế cũng đặt ra ranh giới giữa việc bàn về tiêu chuẩn hẹn hò và việc đánh giá một người dựa trên nơi họ sống.

“Giá trị của một người hay tiêu chuẩn sống không nằm ở căn phòng họ đang ở, mà ở sự trung thực với bản thân và nỗ lực cải thiện cuộc sống”, một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình.

Link gốc: https://lifestyle.zingnews.vn/mang-xa-hoi-chia-phe-vi-cong-chua-phong-tro-post1687598.html