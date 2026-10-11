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Giới trẻ

Huế phát triển không gian tri thức số, lan tỏa văn hóa đọc

Ngọc Văn

Thành Đoàn Huế phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam và doanh nghiệp phát triển không gian tri thức số, mở rộng cơ hội tiếp cận sách, học liệu phục vụ học tập, nghiên cứu.

Chiều 10/10, Ban Thường vụ Thành Đoàn Huế phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam và Công ty Cổ phần Thư viện số Việt Nam ký kết chương trình phối hợp phát triển văn hóa đọc và không gian tri thức số tại TP. Huế.

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Ký kết chương trình phối hợp phát triển văn hóa đọc, không gian tri thức số giữa Thành Đoàn Huế, Hội Xuất bản Việt Nam và Công ty Cổ phần Thư viện số Việt Nam.

Trọng tâm chương trình là ứng dụng công nghệ số để mở rộng khả năng tiếp cận sách, tài liệu và học liệu, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân. Qua đó, góp phần hình thành thói quen đọc sách, thúc đẩy tinh thần tự học và khai thác tri thức trên môi trường số.

Tại buổi lễ, đại diện Công ty Cổ phần Thư viện số Việt Nam giới thiệu các tính năng của Không gian tri thức số, hỗ trợ người dùng chủ động tìm kiếm, tiếp cận nguồn tài nguyên tri thức mọi lúc, mọi nơi.

Đại diện các đơn vị cũng trao đổi định hướng phối hợp triển khai chương trình trong thời gian tới, hướng đến phát huy nguồn lực của tổ chức Đoàn, Hội Xuất bản Việt Nam và doanh nghiệp trong phát triển văn hóa đọc, mở rộng cơ hội học tập cho người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Việc ký kết lần này tạo cơ sở để các bên phối hợp đưa không gian tri thức số vào thực tiễn, góp phần đa dạng hóa phương thức tiếp cận sách và học liệu, xây dựng môi trường học tập thuận lợi, thúc đẩy xã hội học tập tại TP. Huế.

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#Huế #văn hóa đọc #không gian tri thức số #Thành Đoàn Huế #Hội Xuất bản Việt Nam #thư viện số #chuyển đổi số #thanh thiếu nhi #học liệu số #xã hội học tập

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