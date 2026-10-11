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Giới trẻ

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Tọa đàm ‘Chạm số - Sống xanh’: Khi thanh toán số trở thành lựa chọn bền vững

Lưu Trinh

TPO - Sáng 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức tọa đàm sinh viên “Chạm số - Sống xanh”. Nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, chương trình tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và an toàn giao dịch, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ.

Với Gen Z, thanh toán bằng thao tác chạm, quét mã QR hay sử dụng ví điện tử đã trở thành điều quen thuộc trong học tập, mua sắm và đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi của mỗi giao dịch không tiền mặt còn là những thay đổi trong cách người trẻ quản lý tài chính, lựa chọn tiêu dùng và tiếp cận các giá trị phát triển bền vững.

Từ thực tế đó, tọa đàm sinh viên “Chạm số - Sống xanh” hướng tới việc giúp sinh viên hiểu rõ hơn về vai trò của công nghệ tài chính trong đời sống hiện đại. Chương trình không chỉ đề cập đến những tiện ích của thanh toán số mà còn đặt ra vấn đề về sử dụng công nghệ an toàn, chi tiêu hợp lý và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với môi trường.

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Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” sẽ diễn ra vào sáng 12/10, tại Học viện Ngân hàng.

Tọa đàm gồm hai phiên thảo luận, tập trung vào những vấn đề thiết thực với người trẻ trong quá trình chuyển đổi số và hướng tới lối sống bền vững.

Phiên thứ nhất với chủ đề “Gen Z tiên phong chuyển dịch bền vững” sẽ cùng nhìn nhận vai trò của người trẻ trong việc thúc đẩy lối sống xanh, từ những lựa chọn trong đời sống hằng ngày đến việc ứng dụng thanh toán số một cách an toàn, có trách nhiệm.

Thông qua các trao đổi và góc nhìn đa chiều, phiên thảo luận hướng tới việc khơi gợi nhận thức rằng sống xanh không nhất thiết bắt đầu từ những hành động lớn lao. Những thay đổi nhỏ trong thói quen thanh toán, mua sắm và sử dụng tài nguyên cũng có thể góp phần tạo nên lối sống văn minh, có trách nhiệm.

Việc ứng dụng công nghệ gắn với ý thức bảo vệ môi trường cũng góp phần lan tỏa thông điệp về giảm dấu chân môi trường, hướng tới mục tiêu Net Zero.

Phiên thứ hai với chủ đề “Gen Z - Dấu chân xanh” đi sâu vào quản lý tài chính cá nhân, an toàn trong giao dịch số và vai trò của ngân hàng, doanh nghiệp trong thúc đẩy lối sống xanh.

Trong bối cảnh thanh toán số phát triển nhanh chóng, kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn trở thành yêu cầu quan trọng đối với sinh viên. Bên cạnh việc tận dụng các tiện ích của thanh toán không tiền mặt, người trẻ cần trang bị kiến thức nhận diện thủ đoạn lừa đảo, bảo vệ thông tin cá nhân, kiểm soát chi tiêu và chủ động phòng ngừa rủi ro khi giao dịch trực tuyến.

Tại tọa đàm, các chuyên gia an ninh Quốc gia, đại diện ngân hàng, trường học, doanh nghiệp và sinh viên sẽ mang đến những góc nhìn khác nhau về tài chính số, an ninh mạng và trách nhiệm tiêu dùng. Qua đó, chương trình kỳ vọng giúp sinh viên không chỉ trở thành người sử dụng công nghệ thành thạo mà còn là những người tiêu dùng thông thái, biết cân bằng giữa tiện ích, an toàn tài chính và trách nhiệm với môi trường.

Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm còn tổ chức minigame “Chạm Số - Bắt Trend Xanh”, tạo cơ hội để sinh viên thử sức với các câu hỏi về thanh toán thẻ an toàn và thói quen sống xanh, hạn chế rác thải, đồng thời nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình.

Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” là một trong những hoạt động thuộc Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, do báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sau 5 mùa Ngày Thẻ Việt Nam, chương trình bước sang mùa thứ 6 với tên gọi mới Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Với chủ đề “Chạm số - Sống xanh”, Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 truyền tải thông điệp công nghệ số là đòn bẩy cho lối sống xanh bền vững. Mỗi giao dịch không tiền mặt không chỉ hướng tới sự tiện lợi, an toàn mà còn mở ra cơ hội hình thành những thói quen tiêu dùng văn minh, giảm sử dụng giấy và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Tọa đàm sinh viên “Chạm số - Sống xanh” sẽ được tường thuật trực tiếp trên báo Tiền phong điện tử.

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#Chạm số #Sống xanh #Ngày Thanh toán số Việt Nam #Thanh toán số #Ý thức bảo vệ môi trường

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