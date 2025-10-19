Sóng Festival: 'Tìm hiểu dịch vụ tài chính trở nên gần gũi, vui vẻ hơn bao giờ hết'

TPO - Trong ngày thứ hai Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam 2025 tiếp tục trở thành điểm đến sôi động, thu hút hàng ngàn bạn trẻ, nhất là sinh viên. Không chỉ là một ngày hội về thanh toán không tiền mặt, sự kiện còn là một sân chơi công nghệ tài chính hấp dẫn, nơi các bạn sinh viên được trực tiếp trải nghiệm, mở thẻ ngân hàng và nhận về vô số phần quà giá trị.

Không khí lễ hội và những trải nghiệm khó quên

Trong không khí náo nhiệt của sự kiện, các gian hàng của nhiều ngân hàng lớn đã mang đến một không gian trải nghiệm đa dạng và đầy màu sắc. Lê Quang Minh - sinh viên ngành Bảo hiểm, ĐH Kinh tế quốc dân, lần đầu tham dự sự kiện, phấn khởi: "Tôi cảm thấy rất vui, nhận được nhiều quà từ các gian hàng".

Lê Quang Minh tham dự sự kiện Sóng Festival trong sáng 19/10. Ảnh: Xuân Tùng.

Không chỉ dừng lại ở việc nhận quà, các bạn sinh viên còn được tham gia vào nhiều trò chơi tương tác thú vị.

“Đây là năm thứ hai đến với Sóng Festival – Ngày Thẻ Việt Nam. Mỗi năm có một lần nên tôi muốn trải nghiệm làm sao trọn vẹn nhất có thể”, Thành nói.

Phạm Minh Thành - sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học, ĐH Bách khoa Hà Nội - cho biết đã đến gian hàng LPBank chơi trò ném bóng rổ để nhận quà như gấu bông hay bút; đến gian hàng Vietcombank chơi đánh pickleball để nhận quạt và mũ bảo hiểm; gian hàng Napas gắp gấu bông...

“Những hoạt động này đã biến việc tìm hiểu về dịch vụ tài chính trở nên gần gũi và vui vẻ hơn bao giờ hết”, Thành nói.

Phạm Minh Thành trở lại tham gia ngày hội. Ảnh: Xuân Tùng.

Nguyễn Xuân Công - sinh viên khoa Kỹ thuật ô tô, Đại học Bách khoa Hà Nội, đã quay trở lại sự kiện lần thứ hai để trải nghiệm các hoạt động tại sự kiện và rinh quà.

Mở thẻ siêu tốc, tiếp cận công nghệ tài chính

Một trong những điểm nhấn của Ngày Thẻ Việt Nam 2025 là việc đơn giản hóa các thủ tục đăng ký dịch vụ ngân hàng. Nhiều sinh viên đã không bỏ lỡ cơ hội mở thẻ ngân hàng miễn phí ngay tại sự kiện.

"Tôi thấy quá trình mở thẻ rất nhanh gọn. Các anh chị nhân viên cũng hướng dẫn rất nhiệt tình và tạo điều kiện hết sức cho mình," Phạm Minh Thành chia sẻ. Dù sự kiện đông đúc và đôi lúc mạng bị nghẽn, sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ ngân hàng đã giúp trải nghiệm của người tham dự trở nên trọn vẹn.

Các bạn sinh viên tham gia hoạt động trải nghiệm tại sự kiện. Ảnh: Xuân Tùng.

Các công nghệ thanh toán mới cũng được giới thiệu một cách trực quan. Sinh viên đặc biệt ấn tượng với công nghệ thanh toán "một chạm". Khi được hỏi về tính tiện ích, nhiều bạn trẻ bày tỏ, với xu thế hiện tại thì mọi thứ đều rất nhanh, mình rất là vội. Khi có những cái chạm như vậy thì chắc chắn nó sẽ giúp ích cho mình rất nhiều.

Bạn Lê Quang Minh cũng chia sẻ thêm về lợi ích của việc sử dụng thẻ, các ứng dụng không chỉ giúp việc thanh toán thuận tiện, không phải sử dụng tiền mặt và có thể quản lý dòng tiền tốt hơn.