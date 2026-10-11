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THỦ TƯỚNG ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN:

Thanh niên cần những kỹ năng thực chiến

Hòa Hội

TPO - Thanh niên nông thôn khởi nghiệp đang gặp điểm nghẽn về tiếp cận vốn, sử dụng AI, thương mại điện tử, họ cần được hỗ trợ thực chất, phù hợp thực tế hơn để tháo gỡ các điểm nghẽn đó.

Chính sách hỗ trợ còn "khoác áo quá rộng"

Gửi nguyện vọng tới cuộc đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2026, chị Lê Nguyễn Huỳnh Anh - Bí thư xã Đoàn Lấp Vò (Đồng Tháp) cho rằng, ngày càng nhiều thanh niên mong muốn có việc làm ổn định, thu nhập tốt và phát triển kinh tế ngay tại quê nhà. Tuy nhiên, hành trình từ ý tưởng đến thực tiễn là một khoảng cách không hề nhỏ.

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Chị Lê Nguyễn Huỳnh Anh - Bí thư xã Đoàn Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

“Một trong những rào cản lớn nhất của thanh niên nông thôn là sự chông chênh, không biết bắt đầu từ đâu. Các bạn có nông sản của gia đình, có nhiệt huyết, nhưng lại thiếu vốn liếng, kinh nghiệm thực chiến và các mối quan hệ để có đầu ra cho nông sản”, chị Huỳnh Anh chia sẻ.

Nữ thủ lĩnh Đoàn chỉ ra một thực tế đáng suy ngẫm, hiện có rất nhiều chính sách vĩ mô hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, với thanh niên nông thôn, những chính sách này đôi khi giống như một "chiếc áo quá rộng".

Chị Huỳnh Anh nêu thực tế, không phải người trẻ nào cũng có đủ điều kiện, nguồn lực, hoặc mong muốn thành lập doanh nghiệp ngay từ vạch xuất phát để khởi nghiệp và được tiếp cận chính sách hỗ trợ.

Với phần đông thanh niên nông thôn, khởi nghiệp đôi khi chỉ tập trung phát triển một nghề thủ công, mở rộng mô hình kinh tế hộ gia đình, nâng cao giá trị cho một đặc sản địa phương.

“Vì chưa mang pháp nhân doanh nghiệp, những mô hình nhỏ lẻ, vừa sức với thanh niên nông thôn gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ, đặc biệt nguồn vốn ưu đãi”, chị Huỳnh Anh trăn trở.

Cần người "cầm tay chỉ việc"

Gửi tâm tư tới chương trình đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên sắp diễn ra, chị Lê Nguyễn Huỳnh Anh - Bí thư xã Đoàn Lấp Vò mong muốn, các cơ quan chức năng cần thiết kế những gói hỗ trợ linh hoạt, sát thực tế cơ sở hơn.

“Bên cạnh việc tháo gỡ điểm nghẽn về vốn vay, thanh niên nông thôn còn mong muốn có người đồng hành, hướng dẫn. Khi một bạn trẻ muốn bán nông sản quê mình, nếu được chuyên gia, những người đi trước hướng dẫn cách tính toán chi phí, định vị thương hiệu hay kết nối nơi tiêu thụ, họ sẽ vững tâm hơn rất nhiều thay vì phải tự dò dẫm trong rủi ro”, chị Huỳnh Anh bày tỏ.

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Chị Huỳnh Anh thăm mô hình thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, nữ cán bộ xã Đoàn ở Đồng Tháp cũng đề xuất, các chương trình đào tạo nghề, tập huấn kỹ năng số, thương mại điện tử hay ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cần được "bình dân hóa" để về gần hơn với cơ sở.

Thay vì những bài giảng lý thuyết vĩ mô, thanh niên cần những kỹ năng thực chiến, áp dụng được ngay, như cách chụp một bức ảnh sản phẩm bắt mắt, viết nội dung quảng bá, livestream chốt đơn, cho đến sử dụng công nghệ để quản lý tưới tiêu nông nghiệp.

Về phía tổ chức Đoàn, chị Huỳnh Anh cho rằng, các cơ sở Đoàn cần đóng vai trò "bà đỡ", tạo không gian kết nối thanh niên với các mô hình khởi nghiệp thành công, các hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn. Những chương trình hỗ trợ ươm mầm cần được triển khai mạnh mẽ ngay từ cấp xã, chọn lọc những ý tưởng phù hợp với thế mạnh bản địa để rót nguồn lực.

“Một môi trường hỗ trợ linh hoạt, thực tế sẽ là điểm tựa để thanh niên mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm. Mong rằng, sẽ ngày càng có nhiều người trẻ tìm được hướng đi vững chắc ngay trên chính quê hương mình. Từ đó không chỉ để làm giàu cho bản thân mà còn góp phần thúc đẩy sức sống cho kinh tế địa phương”, chị Huỳnh Anh gửi gắm.

Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”. Chương trình dự kiến sẽ diễn ra vào chiều 15/10, tại Hà Nội.

Tham gia đối thoại có gần 300 đại biểu thanh niên đại diện thanh niên là công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; doanh nhân trẻ; công nhân; học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn; thanh niên đô thị; thanh niên dân tộc thiểu số; thanh niên tín đồ tôn giáo; thanh niên khuyết tật.

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#khởi nghiệp #thanh niên #nông thôn #hỗ trợ #đổi mới #Thủ tướng đối thoại với thanh niên #đổi mới sáng tạo

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