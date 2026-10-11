Giới trẻ Thủ đô bùng nổ 'Bước nhảy Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tự hào Thanh niên Việt Nam'

TPO - Tại Liên hoan Nhóm nhảy thanh niên, sinh viên năm 2026 với chủ đề “Bước nhảy Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tự hào Thanh niên Việt Nam”, các đội nhảy đã mang đến nhiều vũ điệu sôi động được đầu tư công phu về ý tưởng, biên đạo lẫn trang phục. Đặc biệt, nhiều đội đã kết hợp khéo léo giữa vũ đạo hiện đại với sắc màu văn hóa truyền thống dân tộc.
Sau 12 năm làm tiếp viên hàng không, Chen về quê nhà bán cua cùng gia đình, trở thành một trong những người trẻ Trung Quốc lựa chọn rời thành phố để tìm hướng đi mới.
Cách gọi “Công chúa phòng trọ” kéo theo tranh luận về tiền bạc, tiêu chuẩn hẹn hò và việc đánh giá khả năng tài chính của một người qua nơi ở.
TPO - Sáng 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức tọa đàm sinh viên “Chạm số - Sống xanh”. Nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, chương trình tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và an toàn giao dịch, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ.
TPO - Ở TPHCM, thu nhập 15 triệu đồng một tháng được xem là trung bình khá với người trẻ, nhưng đủ xài hay không còn tùy chỗ ở, thói quen chi tiêu và cả những cuộc liên hoan cuối tuần.
Thành Đoàn Huế phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam và doanh nghiệp phát triển không gian tri thức số, mở rộng cơ hội tiếp cận sách, học liệu phục vụ học tập, nghiên cứu.
TPO - Hướng tới chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên, người trẻ Bắc Ninh mong muốn được đào tạo kỹ năng trí tuệ nhân tạo (AI), làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và không bị bỏ lại phía sau trong làn sóng chuyển đổi số.
TPO - Từ những con bò giống được trao tặng, các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tam Đồng (Nghệ An) có thêm hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn, thêm động lực vượt qua nghịch cảnh, chăm lo cho gia đình.
TP - Hướng tới chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên dự kiến diễn ra ngày 15/10, nhiều bạn trẻ gửi gắm tâm huyết, mong muốn có những chính sách đột phá trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp người trẻ nâng cao năng lực, thích ứng với thị trường lao động. Khi trí tuệ tuổi trẻ được phát huy đúng cách, đây sẽ là nguồn lực quan trọng giúp đất nước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
TPO - Ngày 10/10, Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2026. Cuộc thi năm nay thu hút 147 dự án, trong đó 11 dự án xuất sắc nhất đã vào vòng cuối cùng.
TPO - Tại Gala Thanh niên sống đẹp 2026, diễn viên Đinh Viết Tường (vai Nhân trong bộ phim đang gây sốt “Trại buôn người” đã có những chia sẻ truyền cảm hứng, mang đến những cảm xúc đặc biệt về hành trình vượt qua giới hạn bản thân.
TPO - 15 gương "Thanh niên sống đẹp" - 15 câu chuyện hành động đẹp được vinh danh, tiếp tục gửi đi một thông điệp: Sống đẹp không nhất thiết bắt đầu từ những điều phi thường. Đó có thể là một quyết định dấn thân, một lần hiến máu hay nhiều năm bền bỉ làm những việc có ích.
TPO - Kiến thức trên giảng đường là nền tảng, nhưng để trưởng thành và đáp ứng yêu cầu công việc, sinh viên cần chủ động trải nghiệm, rèn kỹ năng và bản lĩnh. Đây là những bài học đầu tiên mà giảng viên, những người đi trước chia sẻ với 286 tân sinh viên Học viện Hậu cần trong chương trình gặp mặt năm học mới 2026-2027.
TPO - Khoai gieo, bánh tét mặt trăng, cà phê, mật ong Trường Sơn… cùng lên sóng trong phiên mega live của tuổi trẻ Quảng Trị. Sự góp mặt của diễn viên Hứa Vĩ Văn - người tham gia phim “Mưa đỏ”, góp phần tạo sức hút cho chương trình với hơn 207.000 lượt xem.
TPO - Tại không gian triển lãm 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam giới thiệu, trưng bày nhiều sản phẩm của thanh niên; cùng nhiều hoạt động tương tác như trò chơi dân gian, trình diễn nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm văn hóa của các địa phương.
TPO - Đây là chủ đề được các nhà chuyên môn mổ xẻ, thảo luận sôi nổi tại tọa đàm “Giải mã hình tượng thanh niên trong phim Việt”, do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật TPHCM, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tổ chức chiều 9/10.
TPO - Gần 3.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi, cán bộ, chiến sĩ tham gia đồng diễn, xếp hình bản đồ và cờ Việt Nam tại Thái Nguyên, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.