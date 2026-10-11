Khám bệnh miễn phí cho 2.000 người cao tuổi ở Nghệ An bằng công nghệ AI

TPO - Khoảng 2.000 người cao tuổi tại hai xã Nghi Lộc và Thần Lĩnh (Nghệ An) được khám, sàng lọc bệnh hô hấp miễn phí, tiếp cận các kỹ thuật y tế hiện đại, góp phần phát hiện sớm bệnh lý và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
TPO - Tính đến sáng 11/10, số người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Bà Được (trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đã tăng lên 105 trường hợp.
TPO - Ngày 11/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Cẩm Thành, khiến nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì.
TPO - Chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Trung ương Huế giúp Bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ ghép thận thành công cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối trong cùng một ngày.
TPO - Dù các máy xạ trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đã hoạt động liên tục từ 5h sáng đến 23h đêm, hàng nghìn bệnh nhân vẫn phải mòn mỏi chờ đợi cả tháng trời để đến lượt chiếu xạ điều trị.
TPO - Đến 19h ngày 10/10, số người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Bà Được (trên vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đã tăng lên 55 trường hợp. Các bệnh nhân chủ yếu đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt và mất nước.
TPO - Hàng chục ca nghi ngộ độc ở Quảng Ngãi đều cho biết đã ăn bánh mì mua tại một cơ sở ở phường Cẩm Thành trước khi xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, mất nước... Qua kiểm tra, chủ cơ sở chưa chứng minh được nguồn gốc nhiều loại nguyên liệu.
TPO - Phát hiện bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngay khi vừa được đưa đến bệnh viện, bác sĩ trẻ Nguyễn Tuấn Quang lập tức ngồi lên băng ca, liên tục ép tim để duy trì tuần hoàn. Sau khoảng 20 phút nỗ lực cấp cứu, bệnh nhân có mạch trở lại.
TPO - Theo các bác sĩ, anh Q. bị tổn hại 76% sức khỏe, với nhiều tổn thương nghiêm trọng ở gân, cơ và thần kinh. Bên cạnh những đau đớn về thể chất, anh còn phải đối diện với cú sốc tinh thần lớn khi vợ và hai con đều tử vong trong vụ tấn công.
TPO - Hai ca ghép thận đặc biệt này vừa được Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ thực hiện thành công, một người chồng và một người cha tại Cần Thơ đã quyết định hiến đi một phần cơ thể để cứu người thân.
TPO - Gần 20 người tại Quảng Ngãi phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, mất nước. Ngành y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.
TPO - Sau 13 ngày phẫu thuật, cụ bà 100 tuổi điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, TPHCM đã có thể đứng và đi lại bằng khung hỗ trợ. Sức khỏe ổn định, cụ được xuất viện, tiếp tục tập phục hồi tại nhà.
TPO - Để loại bỏ mỡ nội tạng hiệu quả và bền vững, cần tuân thủ 5 nguyên tắc vàng dựa trên dinh dưỡng, vận động và lối sống khoa học.
TPO - Nữ sinh lớp 9 bị bạn dùng dao tấn công, nhập viện trong tình trạng đa thương tích. Các bác sĩ phải phối hợp với nhiều chuyên khoa để phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.
TPO - Kết quả nghiên cứu của Bệnh viện Nhi Hà Nội cho thấy, trong 169.352 trẻ em dưới 18 tuổi được ghi nhận khám sức khỏe tại 78/126 xã, phường, có 90,3% trẻ phát hiện ít nhất một vấn đề sức khỏe bất thường.
Ngày 9.10.2026, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood và Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Hồ Chí Minh chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc kết hợp khoa học dinh dưỡng hiện đại với y học cổ truyền để phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người Việt.
TPO - Trong 9 tháng đầu năm, thành phố đã kiểm tra 16.546 cơ sở về an toàn thực phẩm nhưng Công an mới tiếp nhận một hồ sơ để xem xét xử phạt. Đại diện Công an TPHCM đề nghị Sở An toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm và chuyển cơ quan điều tra những trường hợp có dấu hiệu tội phạm.