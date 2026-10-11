Nạn nhân duy nhất sống sót vụ thảm án Đồng Nai xin ngừng nhận hỗ trợ

TPO - Sau khi nhận được hơn 4,8 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, người nhà anh Nguyễn V.Q. - người sống sót duy nhất sau vụ thảm án cả gia đình ở Đồng Nai đã viết bức thư cảm ơn và xin ngừng nhận hỗ trợ từ ngày 10/10.

Trưa 11/10, anh Nguyễn V.H. (anh trai của anh Nguyễn V.Q.; quê tỉnh Nghệ An) xác nhận, anh đã viết bức thư đăng tải lên mạng xã hội gửi lời cảm ơn tới cộng đồng vì đã quan tâm, giúp đỡ em trai mình, đồng thời thông báo xin ngừng tiếp nhận hỗ trợ từ 18h ngày 10/10.

Trong bức thư, anh H. viết, sau phiên tòa ngày 6/10 vừa qua, trước những mất mát quá lớn mà anh Q. phải gánh chịu, gia đình đã thông qua hai luật sư và các kênh thông tin để kết nối, kêu gọi sự sẻ chia từ cộng đồng.

Anh Nguyễn V.Q. đang được điều trị, phục hồi chức năng tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

Sau lời kêu gọi, gia đình nhận được sự quan tâm, giúp đỡ vượt ngoài mong đợi. Từng khoản tiền hỗ trợ, lời hỏi thăm và động viên không chỉ giúp gia đình có thêm điều kiện chăm lo cho anh Q., mà còn là nguồn an ủi tinh thần quý giá trong giai đoạn đầy đau thương.

Anh H. cho biết thêm, tính đến 19h ngày 10/10, số tiền gia đình nhận được từ cộng đồng là hơn 4,8 tỷ đồng. Trước tình cảm lớn lao của cộng đồng, gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và quyết định dừng tiếp nhận các khoản hỗ trợ kể từ 18h ngày 10/10.

“Em Q. đã mất đi những người thân yêu nhất. Không khoản tiền nào có thể bù đắp được mất mát ấy, nhưng tình thương của cộng đồng đã giúp em có thêm điều kiện và niềm tin để bước tiếp. Có những ân tình không thể đong đếm bằng tiền bạc, cũng không thể nói hết bằng lời cảm ơn. Thay mặt em Q. và gia đình, tôi xin cúi đầu cảm ơn tất cả quý vị”, anh H. viết những lời cảm ơn trong thư.

Gia đình cho biết, toàn bộ số tiền nhận được sẽ ưu tiên cho việc điều trị, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe và ổn định cuộc sống lâu dài của anh Q.. Các thành viên sẽ phối hợp với anh Q. quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích.

Những ngày qua, anh Q. nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của mọi người và cộng đồng.

Không chỉ gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành, gia đình còn mong muốn sự sẻ chia dành cho anh Q. sẽ tiếp tục được lan tỏa đến những người kém may mắn khác.

“Ngoài kia vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn đang cần được giúp đỡ. Với nghĩa tình quý báu mà em Q. đã nhận được, gia đình kính mong quý vị tiếp tục dành sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ cho những người kém may mắn khác”, bức thư viết.

Trước đó, ngày 7/10, sau hơn một tháng điều trị đa chấn thương tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai), anh Q. được gia đình đưa về quê Nghệ An.

Theo các bác sĩ, anh Q. bị tổn thương cơ thể 76%, với nhiều di chứng nặng nề liên quan đến gân, cơ và thần kinh. Bên cạnh những tổn thương thể chất, anh còn phải đối mặt với cú sốc tinh thần lớn sau khi vợ và hai con tử vong trong vụ án mạng.

Tại quê nhà, anh Q. tiếp tục được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An để điều trị, phục hồi chức năng. Nhằm chia sẻ, động viên với những mất mát mà anh Q. gánh chịu, phía bệnh viện đã quyết định miễn toàn bộ chi phí điều trị và phục hồi chức năng trong quá trình hồi phục, bao gồm cả chi phí lưu trú.

Trước đó theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 3/9, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, trú phường Hố Nai) mang theo dao tìm cách đột nhập nhà bạn gái cũ tại xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai. Không vào được nhà bạn gái, đối tượng đột nhập nhà anh Q. ở bên cạnh rồi dùng dao tấn công các thành viên trong gia đình.

Vụ tấn công khiến vợ và hai con của anh Q. tử vong. Anh Q. bị đâm 31 nhát, tổn hại 76% sức khỏe.

Ngày 6/10, Tòa án nhân dân TP. Đồng Nai tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về hai tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".