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Giải trí

Mọi ánh nhìn đổ dồn vào Hoa hậu Mai Phương

Duy Nam - Hạnh Đỗ - Dương Triều

TPO - Hoa hậu Mai Phương thu hút mọi ánh nhìn khi trở lại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hải Phòng. Sau 24 năm đăng quang, hoa hậu đất cảng vẫn giữ nguyên sức hút dù ít xuất hiện trong giới giải trí. Cuộc sống bình yên bên gia đình là lựa chọn cô luôn trân trọng.

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Tối 10/10, Hoa hậu Việt Nam 2002 bất ngờ xuất hiện trong đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 với vai trò giám khảo khách mời. Cô mặc bộ váy dạ hội tông màu xanh, đính đá cầu kỳ.
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Sự xuất hiện của Mai Phương trên thảm đỏ thu hút sự chú ý của truyền thông bởi cô hiếm khi tham gia các sự kiện showbiz. Sau khi đăng quang, Hoa hậu Mai Phương chọn cuộc sống kín tiếng.
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Chia sẻ với PV Tiền Phong, Mai Phương cho biết vui và tự hào khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần đầu được tổ chức tại quê hương cô - thành phố cảng Hải Phòng. Hiện nay Mai Phương đang làm việc, sinh sống tại Hải Phòng.
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Mai Phương hội ngộ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Dù không còn hoạt động trong showbiz, Mai Phương cho biết cô vẫn duy trì mối quan hệ với các hoa hậu trong ngôi nhà Tiền Phong như Hoa hậu Diệu Hoa, Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh...
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Hoa hậu Mai Phương và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Hoa hậu Mai Phương và Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng và nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Trong đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Mai Phương mặc váy dạ hội do nhà thiết kế Lê Thanh Hòa chuẩn bị riêng cho cô.
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Nhan sắc tươi tắn, trẻ trung của Mai Phương sau 24 năm đăng quang nhận được sự chú ý của khán giả. Nhiều khán giả tới theo dõi đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 chụp ảnh kỷ niệm cùng Mai Phương trước giờ diễn ra chương trình.
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Phạm Thị Mai Phương sinh năm 1985 tại Hải Phòng, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 khi đang học chuyên Lý tại Trường THPT chuyên Trần Phú. Với chiều cao 1,69 m cùng gương mặt trong sáng, cô trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên dự Miss World, lọt vào top 20 năm 2002. Sau đăng quang, Mai Phương sang Anh học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Luton. Trở về nước, cô chọn lập nghiệp ở Hải Phòng, công tác trong ngành hải quan.
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Năm 2008, Mai Phương kết hôn với bạn trai lâu năm làm trong ngành công an. Cô lần lượt đón hai con trai vào năm 2009 và 2012, dành thời gian vun vén gia đình bên cạnh công việc. Thỉnh thoảng, người đẹp nhận lời dự sự kiện của đồng nghiệp thân thiết hoặc tham gia hoạt động giới thiệu vẻ đẹp, văn hóa quê hương.

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#Hoa hậu Việt Nam #Mai Phương #gia đình #sự nghiệp #đời sống

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