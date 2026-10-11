Mọi ánh nhìn đổ dồn vào Hoa hậu Mai Phương

TPO - Hoa hậu Mai Phương thu hút mọi ánh nhìn khi trở lại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hải Phòng. Sau 24 năm đăng quang, hoa hậu đất cảng vẫn giữ nguyên sức hút dù ít xuất hiện trong giới giải trí. Cuộc sống bình yên bên gia đình là lựa chọn cô luôn trân trọng.
TPO - Nhóm doanh nghiệp liên quan đến vợ chồng diễn viên Chi Bảo và bà Lý Thùy Chang đang nợ thuế tổng cộng hơn 5 tỷ đồng, theo danh sách mới nhất do Thuế cơ sở 3, TPHCM công bố.
TPO - Cái kết đẹp cho dàn anh tài tại chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Hai nghệ sĩ được xướng tên ở vị trí Chiến tướng của năm. Đặc biệt, ban tổ chức đã “phá lệ” trao giải đặc biệt cho Huỳnh Lập.
TPO - Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Sau một tháng tập luyện với biên đạo catwalk, tập luyện vũ đạo, thí sinh bước vào đêm thi quan trọng, chọn ra top thí sinh bước vào Chung kết toàn quốc.
TPO - Vài tiếng trước đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Đỗ Mỹ Linh đánh giá thí sinh có chất lượng đồng đều nhất trong các mùa cô từng ở vai trò giám khảo. Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn cuộc thi - cho rằng ban giám khảo đứng trước lựa chọn khó cả về chuyên môn lẫn tâm lý.
TPO - Từ 18h tối 10/10, thảm đỏ đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 náo nhiệt với sự xuất hiện của khách mời, đại biểu, dàn hoa, á hậu, các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại đêm chung khảo.
Với ca khúc Sông Hồng nỗi nhớ, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung mang đến một góc nhìn giàu cảm xúc về dòng sông quê hương. Qua giọng hát của ca sĩ Bùi Trang và phần phối khí của nhạc sĩ Dương Đức Thụy, sông Hồng không chỉ là hình ảnh thiên nhiên mà còn trở thành biểu tượng của ký ức, thời gian và tình yêu.
TPO - Không dừng lại ở hào quang sân cỏ, David Beckham tiếp tục biến sức hút truyền thông thành cỗ máy sinh lời khổng lồ thông qua các dự án nội dung đắt giá cùng loạt thương vụ kinh doanh bạc tỷ.
TPO - Jennie bị chê mặc hở quá mức, gây phản cảm khi biểu diễn tại quê nhà cùng The Weeknd. Bên cạnh đó, giọng hát Jennie cũng được dân mạng mang ra mổ xẻ.
Quỹ Nam Phương của DatVietVAC cùng dàn nghệ sĩ Rhyder, Dang Hong Hai đã khởi công cầu Khang Túc tại Cần Thơ. Dự án thay thế chiếc cầu 25 năm tuổi xuống cấp, mang lại lối đi an toàn cho bà con.
TPO - Trong video mới, gương mặt của Trịnh Sảng sưng phồng, khó nhận ra. Cô từng được gọi là "tiểu tiên nữ", "nữ thần thanh xuân" nhưng hiện tại cả sự nghiệp và ngoại hình đều không còn giữ được.
TPO - Người mẫu Trương Trọng Hiếu gặp sự cố ngay trên sân khấu Mister Global 2026, trong phần thi National Costume. Cách xử lý tinh tế, khéo léo giúp anh nhận được sự chú ý của truyền thông.
TPO - Hoài Lâm không còn đứng ở vị thế hàng đầu Vpop nhưng hào quang nổi tiếng của nam ca sĩ luôn "cháy" âm ỉ từ sự ủng hộ của cộng đồng fan hùng hậu. Chỉ cần Hoài Lâm hoạt động nghiêm túc, không khó để anh tìm thấy bản hit tiếp theo trong sự nghiệp.
TPO - Hoa hậu Thái Lan Engfa Waraha xuất hiện trẻ trung thanh lịch tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh "Án mạng xém hoàn hảo". Ngay tại sự kiện, ê-kíp làm phim còn công bố một tin vui bất ngờ với khán giả.
TPO - Đạo diễn Tạ Huy Cường cho rằng việc sản xuất phim ngắn, phim AI sẽ bùng nổ ở thị trường Việt Nam trong thời gian tới, tuy nhiên rào cản lớn nhất là ngôn ngữ.
TPO - Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc vốn là hai nhân vật thuộc các tiểu thuyết khác nhau, nhưng lại được gán ghép thành người yêu. Việc ghép đôi gây tranh cãi, thậm chí bị gọi là "thảm họa".
TPO - Trở lại sau một tháng ở ẩn, Jennie gây sốt với diện mạo quyến rũ và cá tính. Người đẹp BlackPink cũng thành tâm điểm nhờ màn song ca cùng The Weeknd.