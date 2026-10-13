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Thái Nguyên: Hàng chục học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm

Thanh Hiếu

TPO - Sau bữa ăn trưa, 21 học sinh tại Trường TH và THCS Chiến Thắng có biểu hiện đau bụng, đi ngoài... nghi bị ngộ độc thực phẩm. Cơ quan chức năng đã lấy 8 mẫu thực phẩm gửi đi xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Ngày 12/10, UBND phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân hàng chục học sinh Trường TH và THCS Chiến Thắng nghi bị ngộ độc thực phẩm.

UBND phường cho biết, ngày 8/10, Công ty CP Tập đoàn VAS Group (phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) đã cung cấp 970 suất ăn cho giáo viên và học sinh nhà trường.

Đến 15h cùng ngày, một số học sinh ở các lớp có biểu hiện đau bụng, đi ngoài, nôn. Nhà trường đã báo cáo UBND phường để xác định nguyên nhân vụ việc.

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Đoàn kiểm tra của UBND phường Linh Sơn và Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh tại thời điểm trước năm học mới (Ảnh Q.H)

Nhận được thông tin, UBND phường Linh Sơn phối hợp với cơ quan chức năng và đơn vị cung cấp suất ăn theo dõi sức khỏe học sinh, bảo quản mẫu thức ăn và hồ sơ liên quan.

Cập nhật đến ngày 12/10, ghi nhận 21 học sinh ít nhất một dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm như nôn, đau bụng, đi ngoài...

Sở Y tế Thái Nguyên đã phối hợp với Trạm Y tế phường để theo dõi sức khỏe các học sinh, đồng thời lấy mẫu 8 mẫu thực phẩm (gồm 5 mẫu thức ăn trong thực đơn bữa trưa ngày 8/10 và 3 mẫu nước Aqua máy lọc ion kiềm) gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm.

Dự kiến, ngày 13/10 có kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm trên.

Hiện tại, sức khỏe các học sinh đã bình thường và đến lớp trở lại.

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#Nộc độc thực phẩm #Phường Linh Sơn #Thái Nguyên #Bữa trưa #thách thức trong kiểm nghiệm mẫu thực phẩm #Điều tra

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