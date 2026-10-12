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Pháp luật

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Đột kích bắt quả tang người phụ nữ gọi hàng nghìn cuộc điện thoại, giăng bẫy 'nhận tiền an sinh'

Huỳnh Thủy

TPO - Đột kích phòng trọ, công an phát hiện người phụ nữ mỗi ngày gọi khoảng 200 cuộc điện thoại, giả danh nhân viên bảo hiểm dẫn dụ “tích hợp thẻ bảo hiểm điện tử”, “nhận tiền an sinh xã hội” để lừa đảo.

Ngày 12/10, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, cơ quan điều tra đang xác minh, làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác kiểm tra cư trú, nắm tình hình địa bàn, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt quả tang N.T.H. (SN 1987, trú xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) có hành vi liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

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N.T.H. cùng chiếc máy tính dùng để thực hiện các cuộc gọi. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Thời điểm phát hiện, N.T.H. đang sử dụng máy tính cá nhân tại phòng trọ trên đường Nguyễn Chí Thanh, tổ dân phố 7, phường Tân An.

Theo xác minh ban đầu, H. thuê phòng trọ tại đây từ ngày 22/9. Hằng ngày, người này sử dụng phần mềm gọi điện trên máy tính, tự xưng là nhân viên bảo hiểm để liên hệ với khoảng 200 người theo kịch bản được cung cấp sẵn.

Trong các cuộc gọi, H. hướng dẫn người dân mang căn cước công dân đến UBND xã, phường để “tích hợp, đồng bộ thẻ bảo hiểm điện tử” và “nhận tiền an sinh xã hội”. Tuy nhiên, trước khi đến làm thủ tục, người dân được yêu cầu gọi điện cho một người do H. giới thiệu.

Thực chất, việc nhắc đến trụ sở UBND xã, phường và người tiếp nhận thủ tục nhằm tạo lòng tin, khiến người dân mất cảnh giác. Sau đó, người nghe có thể bị dẫn sang liên hệ với đối tượng khác trong nhóm để tiếp tục dụ dỗ, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 4/2026 đến ngày 1/10/2026, H. đã thực hiện hàng nghìn cuộc gọi và được người quản lý trả công hơn 300.000 đồng/ngày.

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#Đắk Lắk #đột kích #người phụ nữ #gọi điện #lừa đảo #tiền trợ cấp

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