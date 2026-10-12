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Xã hội

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Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên

Minh Đức

TPO - Chiều 12/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mở rộng không gian, định hình các vùng động lực

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Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: BHY)

Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế...

Trước hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và các đại biểu tham quan sa bàn quy hoạch tỉnh, khu trải nghiệm robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), màn hình tương tác giới thiệu quy hoạch và các gian hàng xúc tiến đầu tư, trưng bày sản phẩm công nghệ tiêu biểu của địa phương.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Khu công nghệ cao Hưng Yên; công bố Quyết định về xếp loại tỉnh Hưng Yên là đơn vị hành chính loại I; công bố Quyết định: Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, việc công bố quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh sau hợp nhất, tạo nền tảng để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững.

Sau hợp nhất, Hưng Yên có diện tích tự nhiên khoảng 2.638 km² đất liền, 487 km² không gian biển, dân số hơn 3,5 triệu người và 104 đơn vị hành chính cấp xã. Quy mô và không gian phát triển mới đặt ra yêu cầu tổ chức lại các vùng chức năng, hoàn thiện hạ tầng kết nối và xác lập những động lực tăng trưởng phù hợp.

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Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, phát biểu tại hội nghị.

Quy hoạch xác định ba vùng phát triển gồm khu vực phía Bắc, khu vực trung tâm và khu vực phía Nam tỉnh; đồng thời định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực gắn với lợi thế từng khu vực. Tỉnh chú trọng hệ thống giao thông liên vùng, các trục kết nối Bắc - Nam và mạng lưới liên kết với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng.

Đáng chú ý, quy hoạch đề cập tuyến đường trục động lực kết nối Hà Nội ra biển, dự kiến có mặt cắt 180m, vận tốc thiết kế tối đa 120 km/h; tuyến kết nối trung tâm tỉnh với sân bay Gia Bình và sân bay phía Nam Hà Nội, dự kiến có mặt cắt 120m, kết hợp đường sắt. Tỉnh cũng có dự án khu công nghệ cao quy mô gần 500 ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và định hướng phục dựng, tái hiện Phố Hiến xưa.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền, sau khi quy hoạch được định hình, nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đã đến tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh và đề xuất các dự án tại địa phương.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền cho biết quy hoạch được xây dựng công phu, khoa học, có sự tham gia đóng góp của các cơ quan Trung ương, địa phương trong vùng, chuyên gia, nhà khoa học, đối tác quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Duy trì tăng trưởng cao, đẩy mạnh thu hút đầu tư

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, cùng các đại biểu tham quan sa bàn quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: BHY)

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực. GRDP tăng 11,22%, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố; thu ngân sách đạt khoảng 52.875 tỷ đồng, bằng 62,8% dự toán. Tính đến hết ngày 30/9, toàn tỉnh giải ngân hơn 26.222 tỷ đồng vốn đầu tư công, xếp thứ 4 cả nước về giá trị tuyệt đối, đạt 63,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong thu hút đầu tư, tỉnh ghi nhận 238 dự án mới và 154 lượt tăng vốn, với tổng vốn tăng thêm khoảng 68.200 tỷ đồng và 1,9 tỷ USD. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; tỉnh triển khai nhiều giải pháp hướng tới mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030 vào cuối năm 2026. Việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, công bố quy hoạch mới chỉ là bước khởi đầu. Hiệu quả của quy hoạch phải được thể hiện bằng các công trình, dự án cụ thể, kết quả tăng trưởng thực chất và khả năng huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Gắn công bố quy hoạch với xúc tiến đầu tư, Hưng Yên khẳng định sẽ xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động quyết liệt, đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, an toàn và thuận lợi để các nhà đầu tư yên tâm hoạt động lâu dài.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên kỳ vọng, với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Hưng Yên sẽ phát huy lợi thế sau hợp nhất, tăng cường liên kết vùng, từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng năng động, vệ tinh chiến lược của vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng.

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#Quy hoạch tỉnh Hưng Yên #Phát triển kinh tế #Liên kết vùng #Giao thông Hưng Yên #Đầu tư công

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