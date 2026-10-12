Khuyến khích đảng viên làm kinh tế: 'Đảng viên đi trước, làng nước theo sau' để phát triển đất nước

TPO - PGS.TS Lê Quốc Lý - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng, với vị thế quan trọng của kinh tế tư nhân, việc khuyến khích đảng viên làm kinh tế, làm giàu chính đáng sẽ phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau", động viên và hiệu triệu toàn dân vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển đất nước.

Khuyến khích, tạo điều kiện để đảng viên làm giàu chính đáng

Vừa qua, Hội nghị Trung ương 4 đã thống nhất cao quan điểm cần đổi mới mạnh mẽ tư duy về đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh, từ "cho phép" sang "khuyến khích, tạo điều kiện" để đảng viên làm giàu chính đáng, đóng góp cho đất nước.

Trung ương đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến giá trị, thiết thực vào dự thảo quy định trên nguyên tắc quy định phải gắn tính tiên phong trong phát triển kinh tế với giữ vững bản chất của Đảng, tăng cường xây dựng Đảng trong khu vực ngoài nhà nước.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Ảnh: TTXVN.



Trung ương cũng cho rằng, cần làm rõ quyền, điều kiện, giới hạn phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách và nguy cơ xung đột lợi ích; bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, kiểm soát chủ thể thực sự chi phối, hưởng lợi; không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong phát biểu bế mạc hội nghị, cũng nhấn mạnh, quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với giữ vững bản chất của Đảng, xây dựng Đảng trong khu vực ngoài nhà nước và liêm chính công vụ.

“Quyền, điều kiện, giới hạn tham gia phải phù hợp địa vị pháp lý, chức trách, mức độ rủi ro xung đột lợi ích. Kiểm soát phải căn cứ quyền sở hữu, quyền chi phối, lợi ích thực tế, không chỉ người đứng tên; bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng nhấn mạnh rằng, xung đột lợi ích phải được báo cáo, xử lý đúng thẩm quyền, không dừng ở kê khai. Đảng viên làm kinh tế phải nêu gương chấp hành pháp luật, tôn trọng quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; tạo điều kiện để họ tiến bộ, hưởng thành quả tương xứng với đóng góp, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, củng cố sự gắn bó của Nhân dân, người lao động với Đảng.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, TS Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho rằng, việc khuyến khích công chức, viên chức làm kinh tế, làm chủ doanh nghiệp, khuyến khích đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, làm giàu chính đáng là phù hợp với thực tiễn hiện nay nhằm phát huy tất cả sức lực, trí tuệ, khả năng của cán bộ, đảng viên và công dân nói chung trong việc phát triển kinh tế, thúc đẩy kinh tế đất nước đi lên.

“Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta không chỉ dựa vào kinh tế nhà nước mà rất khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên vốn có trình độ, năng lực và sự sáng tạo; do đó, cần tư duy cởi mở để giải phóng sức lao động, trí tuệ của họ trong phát triển kinh tế”, ông Dĩnh nói.

PGS.TS Lê Quốc Lý. (Ảnh: T.A)



Chung quan điểm, PGS.TS Lê Quốc Lý - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng, việc Trung ương thống nhất quan điểm về khuyến khích đảng viên làm kinh tế là chủ trương rất đúng đắn, góp phần trực tiếp phát triển kinh tế tư nhân theo đúng tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. “Hiện nay, chúng ta chuyển từ "cho phép" sang "khuyến khích, tạo điều kiện" để đảng viên làm giàu chính đáng, đóng góp cho đất nước, góp phần khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”, ông Lê Quốc Lý nói.

Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia cho rằng, với vị thế quan trọng của kinh tế tư nhân, việc khuyến khích đảng viên làm kinh tế, đầu tư phát triển sẽ phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau", động viên và hiệu triệu toàn dân vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, đóng góp vào sự phát triển đất nước. “Đây là một nghị quyết rất đúng đắn, phù hợp với điều kiện hiện nay, bởi sự phát triển đất nước phải do toàn dân tộc cùng làm, và đảng viên cần gương mẫu, đi đầu”, ông Lê Quốc Lý nêu thêm.

Kiểm soát xung đột giữa lợi ích chung và lợi ích cá nhân

Bày tỏ đồng tình cao với quan điểm của Trung ương về vấn đề “bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng” khi khuyến khích đảng viên làm kinh tế, TS Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, chủ trương này phải có những quy định rất chặt chẽ. Đảng viên khi tham gia làm kinh tế, trước hết, phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị; phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt trong hoạt động kinh doanh.

Theo ông Dĩnh, hoạt động kinh tế là nhằm tìm kiếm lợi nhuận, nên phải kiểm soát được xung đột giữa lợi ích chung và lợi ích cá nhân. Quy định phải đảm bảo chặt chẽ, để cán bộ, đảng viên không thể lợi dụng vị trí, chức năng công tác để làm lợi cho mình. “Đặc biệt, cần phải lưu ý nguy cơ tham nhũng chính sách. Đối với các đảng viên giữ chức vụ có chức năng hoạch định chính sách thì cần kiểm soát để tránh việc lồng ghép lợi ích cá nhân vào chính sách, hoặc đề xuất chính sách có lợi cho cá nhân, doanh nghiệp của bản thân và gia đình”, ông Dĩnh nêu.

TS Nguyễn Tiến Dĩnh. (Ảnh: PV)



Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, hiện nay, đã có các quy định ràng buộc với cán bộ, đảng viên, như đạo đức công vụ; quy định những điều đảng viên không được làm… vì thế, việc khuyến khích đảng viên làm kinh tế cũng tuân theo các quy định này. Nếu đảng viên không tuân thủ, vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. “Bên cạnh đó, luôn luôn phải có kiểm tra, giám sát để đảm bảo chủ trương được thực hiện đúng. Quy định phải chặt chẽ, gắn liền với nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên… sẽ vừa giúp giải phóng được tiềm năng làm kinh tế của cán bộ, đảng viên, vừa giữ vững tính liêm chính của bộ máy”, ông Dĩnh phân tích.

Trong khi đó, PGS.TS Lê Quốc Lý cho rằng, để chính sách phát huy hiệu quả thực tế, các quy định phải được thể chế hoá cụ thể, minh bạch, rõ ràng. Đảng viên tham gia làm kinh tế phải tiên phong thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, nghiêm cấm các hành vi lợi ích nhóm, quan hệ thân hữu, lợi dụng quan hệ để thao túng, tham nhũng. “Khi luật pháp rõ ràng và minh bạch thì người ta sẽ gương mẫu thực hiện, bởi vì lúc đó không thể, không muốn và không tham nhũng được”, PGS.TS Lê Quốc Lý nhấn mạnh.