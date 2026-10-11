Vận động viên tử nạn khi thử vỏ lãi, gia đình khó khăn, con trai mới 7 tuổi

TPO - Liên quan vụ vỏ lãi đang chạy bất ngờ gãy đôi khiến nam vận động viên 29 tuổi tử vong ở TP. Cần Thơ, buộc giải đua phải dừng có gia cảnh khó khăn, anh ra đi để lại người con trai 7 tuổi.

Clip vỏ lãi gãy đôi khi chạy thử.

Ngày 11/10, lãnh đạo UBND phường Ngã Năm (TP. Cần Thơ) xác nhận, anh N.V.B. (29 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau) là người có đăng ký tham gia Giải Vô địch Đua vỏ composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026

Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra sự cố, Ban tổ chức chưa chốt danh sách vận động viên để bốc thăm thi đấu (bốc thăm lúc 15h ngày 9/10).

“Nạn nhân có đăng ký tham gia giải đua vỏ lãi nhưng chưa đến giờ chúng tôi kiểm tra hồ sơ, xác nhận danh sách để bốc thăm”, lãnh đạo UBND phường Ngã Năm thông tin.

Được biết gia đình nạn nhân làm nghề đóng đáy biển, hoàn cảnh khó khăn. Anh B. tử vong để lại con trai 7 tuổi.

Sau vụ việc, các đơn vị tài trợ đã hỗ trợ gia đình nạn nhân. Cụ thể, đơn vị tài trợ vỏ lãi hỗ trợ 10 triệu đồng, đơn vị tài trợ máy nổ hỗ trợ 5 triệu đồng. Hai thành viên Ban tổ chức giải cũng đến nhà nạn nhân thăm hỏi, phúng điếu.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Hải, chủ cơ sở vỏ lãi Phát Đạt Composite Long An - Tây Ninh, xác nhận đã hỗ trợ gia đình anh B. 10 triệu đồng. Theo ông Hải, cơ sở của ông là một trong ba đơn vị tài trợ Giải Vô địch Đua vỏ composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026.

Vỏ lãi được nạn nhân điều khiển chạy thử trước khi xảy ra sự cố gãy đôi khiến người này tử vong. Ảnh: CTV

Để chuẩn bị cho giải, cơ sở Phát Đạt Composite đã vận chuyển 10 chiếc vỏ lãi đến phường Ngã Năm. Các đơn vị tài trợ còn hỗ trợ tổng cộng 55 triệu đồng cho 55 vận động viên và mua bảo hiểm cho những người tham gia đua.

Ông Hải cho biết, trưởng đoàn của anh B. đặt mua một chiếc vỏ lãi nặng 40 kg, giá 5,3 triệu đồng. Ngày 9/10, người này cùng anh B. đưa phương tiện ra khu vực bên ngoài đường đua để chạy thử, điều chỉnh cho máy nổ và chân vịt hoạt động đồng bộ.

Liên quan tai nạn, ông Hải cho rằng, qua xem video vụ việc, người điều khiển chạy tốc độ cao khi gặp sóng ngược chiều do phương tiện khác tạo ra, khiến vỏ lãi bị hất lên rồi cắm mũi xuống nước và gãy đôi.