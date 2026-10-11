Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vận động viên tử nạn khi thử vỏ lãi, gia đình khó khăn, con trai mới 7 tuổi

Nhật Huy

TPO - Liên quan vụ vỏ lãi đang chạy bất ngờ gãy đôi khiến nam vận động viên 29 tuổi tử vong ở TP. Cần Thơ, buộc giải đua phải dừng có gia cảnh khó khăn, anh ra đi để lại người con trai 7 tuổi.

Clip vỏ lãi gãy đôi khi chạy thử.

Ngày 11/10, lãnh đạo UBND phường Ngã Năm (TP. Cần Thơ) xác nhận, anh N.V.B. (29 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau) là người có đăng ký tham gia Giải Vô địch Đua vỏ composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026

Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra sự cố, Ban tổ chức chưa chốt danh sách vận động viên để bốc thăm thi đấu (bốc thăm lúc 15h ngày 9/10).

“Nạn nhân có đăng ký tham gia giải đua vỏ lãi nhưng chưa đến giờ chúng tôi kiểm tra hồ sơ, xác nhận danh sách để bốc thăm”, lãnh đạo UBND phường Ngã Năm thông tin.

Được biết gia đình nạn nhân làm nghề đóng đáy biển, hoàn cảnh khó khăn. Anh B. tử vong để lại con trai 7 tuổi.

Sau vụ việc, các đơn vị tài trợ đã hỗ trợ gia đình nạn nhân. Cụ thể, đơn vị tài trợ vỏ lãi hỗ trợ 10 triệu đồng, đơn vị tài trợ máy nổ hỗ trợ 5 triệu đồng. Hai thành viên Ban tổ chức giải cũng đến nhà nạn nhân thăm hỏi, phúng điếu.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Hải, chủ cơ sở vỏ lãi Phát Đạt Composite Long An - Tây Ninh, xác nhận đã hỗ trợ gia đình anh B. 10 triệu đồng. Theo ông Hải, cơ sở của ông là một trong ba đơn vị tài trợ Giải Vô địch Đua vỏ composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026.

1791604027101-1837654008881074238-226085556019325341-beccf6bafbdd78f36b17c2ec05d34e27-7862.jpg
Vỏ lãi được nạn nhân điều khiển chạy thử trước khi xảy ra sự cố gãy đôi khiến người này tử vong. Ảnh: CTV

Để chuẩn bị cho giải, cơ sở Phát Đạt Composite đã vận chuyển 10 chiếc vỏ lãi đến phường Ngã Năm. Các đơn vị tài trợ còn hỗ trợ tổng cộng 55 triệu đồng cho 55 vận động viên và mua bảo hiểm cho những người tham gia đua.

Ông Hải cho biết, trưởng đoàn của anh B. đặt mua một chiếc vỏ lãi nặng 40 kg, giá 5,3 triệu đồng. Ngày 9/10, người này cùng anh B. đưa phương tiện ra khu vực bên ngoài đường đua để chạy thử, điều chỉnh cho máy nổ và chân vịt hoạt động đồng bộ.

Liên quan tai nạn, ông Hải cho rằng, qua xem video vụ việc, người điều khiển chạy tốc độ cao khi gặp sóng ngược chiều do phương tiện khác tạo ra, khiến vỏ lãi bị hất lên rồi cắm mũi xuống nước và gãy đôi.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 10/10, đại diện Ban tổ chức Giải vô địch đua vỏ Composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026 (TP. Cần Thơ) cho biết, đã thông báo ngừng tổ chức giải. Theo kế hoạch, giải dự kiến diễn ra sáng 10/10, tại đoạn sông dọc đường Nguyễn Trãi, phường Ngã Năm, TP. Cần Thơ.

Giải đua vỏ lãi phải dừng do qua rà soát, Ban tổ chức nhận thấy công tác chuẩn bị chưa đảm bảo các yêu cầu an toàn.

Được biết, sáng 9/10, anh N. V. B - ngụ tỉnh Cà Mau khi chạy vỏ lãi tập luyện trên khúc sông gần đoạn đường đua của giải đã gặp tai nạn tử vong, vỏ lãi gãy đôi.

Xem thêm

#Cần Thơ #tai nạn #vỏ lãi gãy đôi #đua vỏ composite #tử vong #chủ cơ sở

Cùng chuyên mục

Tuyến đường hơn 900 tỷ đồng dẫn về vùng núi sắp về đích

Tuyến đường hơn 900 tỷ đồng dẫn về vùng núi sắp về đích

TPO - Tuyến đường Khánh Hoà - Văn Yên (Lào Cai) được đầu tư hơn 900 tỷ đồng, khởi công từ đầu năm 2022. Sau nhiều lần phải gia hạn vì vướng mắc mặt bằng, đến nay dự án đang được đẩy mạnh thi công với mục đích hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2026.

TPHCM làm gì để 'xóa' 28 điểm nghẽn giao thông?

TPHCM làm gì để 'xóa' 28 điểm nghẽn giao thông?

TPO - Theo Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm, thành phố đang quy hoạch 28 tuyến metro (khoảng 1.015km) và theo quy hoạch tổng thể dự kiến có thể tăng lên đến 1.500km. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố hoàn thành khoảng 255km metro và đến năm 2035 sẽ hoàn thành hơn 500km metro.

Bộ đội, dân quân thức trắng đêm dọn bùn đất, giúp dân ứng phó mưa ngập ở Đồng Nai

Bộ đội, dân quân thức trắng đêm dọn bùn đất, giúp dân ứng phó mưa ngập ở Đồng Nai

TPO - Trước tình trạng mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn TP. Đồng Nai, lực lượng quân sự đã huy động cán bộ, chiến sĩ và dân quân phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, cảnh báo tại các điểm ngập, đồng thời hỗ trợ người dân bảo vệ tính mạng và tài sản.

Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch tại 12 dự án ông Lê Thanh Thản: 'Không phải hợp thức vi phạm'

Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch tại 12 dự án ông Lê Thanh Thản: 'Không phải hợp thức vi phạm'

TPO - Theo dự thảo nghị quyết của HĐND Hà Nội, việc xử lý vi phạm tại 12 dự án (với 18.000 căn hộ) thuộc các doanh nghiệp liên quan ông Lê Thanh Thản chia thành 3 nhóm: được tồn tại, tồn tại có điều kiện hoặc buộc tháo dỡ. Dự thảo cũng cho biết đây biện pháp khắc phục hậu quả theo cơ chế đặc thù, không phải hợp thức hóa hành vi vi phạm.

Thời tiết bất lợi kéo dài ở miền Bắc

Thời tiết bất lợi kéo dài ở miền Bắc

TPO - Dự báo từ hôm nay (11/10) đến ngày 15/10, miền Bắc sẽ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, ít mưa, là điều kiện khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán, gây ra các đợt ô nhiễm không khí vào buổi sáng và đêm. Khu vực miền Trung hôm nay giảm mưa. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rải rác vào chiều tối.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe