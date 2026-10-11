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Một bộ phim Việt mỗi tuần kiếm hơn 100 tỷ đồng

Đỗ Quyên

TPO - Vượt 400 tỷ đồng, “Trại buôn người” trở thành phim Việt ăn khách thứ hai năm 2026. Tác phẩm tiếp tục dẫn đầu phòng vé, được dự đoán có thể cán mốc 500 tỷ đồng trước khi rời rạp.

Theo số liệu Box Office Vietnam, đến chiều 11/10, Trại buôn người đã thu hơn 400 tỷ đồng. Riêng trong ngày, tính đến thời điểm thống kê, phim đạt doanh thu hơn 16 tỷ đồng, bán khoảng 170.000 vé trên tổng số gần 5.100 suất chiếu.

Bước sang tuần chiếu thứ ba, tác phẩm vẫn giữ vị trí số một phòng vé, tạo khoảng cách lớn với các phim còn lại. Cùng thời điểm, phim vừa ra rạp Án mạng xém hoàn hảo ghi nhận doanh thu trong ngày khoảng 1,2 tỷ đồng.

Ngày 10/10, ê-kíp Trại buôn người thông báo phim đã phục vụ 4,5 triệu lượt khán giả. Theo đoàn phim, nhiều người quay lại rạp xem lần hai, lần ba, thậm chí năm đến sáu lần. Có khán giả rủ thêm bạn bè sau lần xem đầu tiên, có người muốn đưa gia đình đi cùng.

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Với tốc độ doanh thu hiện tại, Trại buôn người có thể vượt Thỏ ơi trở thành phim Việt ăn khách nhất trong năm 2026.

Đoàn phim gửi lời cảm ơn tới 4,5 triệu lượt khán giả, cho biết sự đón nhận và những phản hồi khiến các thành viên hạnh phúc, biết ơn. Trong số đó, nhiều ý kiến mong tác phẩm có phiên bản T13 để mở rộng độ tuổi người xem.

Trước đề xuất này, Toni Dương Bảo Anh và Mèo Bích Trang cho biết ê-kíp đang nghiên cứu phương án xây dựng phiên bản T13. Định hướng là giữ thông điệp cảnh báo về lừa đảo, buôn người, đồng thời giúp phim tiếp cận thêm khán giả trẻ.

Trước đó, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đã lên tiếng cầu xin khán giả do xuất hiện tình trạng quay lén, phát tán trái phép nhiều cảnh phim trên mạng xã hội. Một số clip cho thấy diễn biến quan trọng, ảnh hưởng đến trải nghiệm của những khán giả chưa xem tác phẩm.

Trại buôn người là phim Việt thứ 11 gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ trong năm 2026, đạt cột mốc này sau hơn ba ngày ra rạp. Với doanh thu vượt 400 tỷ đồng, tác phẩm hiện đứng thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu phim Việt phát hành năm nay, sau Thỏ ơi của Trấn Thành với hơn 449 tỷ đồng.

Phim dự kiến rời rạp vào trung tuần tháng 11. Theo dự đoán của giới phê bình, với sức bán vé hiện tại, tác phẩm có thể cán mốc 500 tỷ đồng trước khi kết thúc đợt chiếu. Nếu đạt mức này, Trại buôn người sẽ vượt Thỏ ơi, vươn lên dẫn đầu doanh thu phim Việt năm 2026 và cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng những phim Việt ăn khách nhất.

Trại buôn người khai thác thế giới lừa đảo trực tuyến qua hành trình của Ny, thanh niên quê miền Tây do Steven Nguyễn thủ vai tìm cách giải cứu em gái. Nhân vật bị đẩy vào trại lừa đảo, phải tìm cách sống sót và thoát khỏi nơi giam giữ cùng những nạn nhân khác. Theo đạo diễn, dù kịch bản và nhân vật là hư cấu, nhiều tình tiết được lấy cảm hứng từ những hoàn cảnh, con người có thật.

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