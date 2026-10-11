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Giải trí

20.000 khán giả chờ 14 tiếng để xem concert ở TPHCM

Minh Vũ

TPO - Sao concert với sự tham gia của hơn 50 nghệ sĩ bao gồm những cái tên hot nhất khép lại nhiều dấu ấn. Khoảng 20.000 khán giả thể hiện sự cuồng nhiệt khi chờ đợi từ 6 giờ sáng.

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Sao concert - The Stardom Music Festival là thương hiệu lễ hội âm nhạc với định hướng trở thành một trong những music festival.
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Không đơn thuần là đêm âm nhạc, Sao concert được xây dựng như tổ hợp điểm đến trải nghiệm - nơi khán giả có thể dành trọn vẹn ngày cuối tuần 10/10 để hòa mình vào không gian lễ hội, khám phá những hoạt động văn hóa - nghệ thuật - giải trí đa dạng và kết nối với cộng đồng có cùng đam mê.
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Khán giả xếp hàng từ 6h để chờ thưởng thức chương trình. Khán giả khám phá các booth check-in sáng tạo, khu vực thương hiệu (EXPO), workshop sáng tạo, không gian thời trang và làm đẹp, khu ẩm thực, hoạt động nghệ thuật tương tác, trò chơi trải nghiệm cùng nhiều điểm chạm được thiết kế để khuyến khích giao lưu, sáng tạo nội dung và chia sẻ trên mạng xã hội.
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Hơn 20.000 khán giả đã tới tham dự chương trình.
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Chương trình có cấu trúc 3 sân khấu được tổ chức back-to-back, nối tiếp từ sáng đến khuya. Mỗi sân khấu mang màu sắc âm nhạc và tinh thần riêng, được xây dựng theo sự chuyển biến tự nhiên về thời gian, cảm xúc và năng lượng của khán giả trong một ngày lễ hội.
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Lấy chủ đề Glamourous, mùa thứ 3 đánh dấu bước chuyển mình với quy mô hơn 20.000 khán giả, quy tụ hơn 50 nghệ sĩ đến từ hơn 10 công ty quản lý nghệ sĩ - công ty giải trí - label âm nhạc, 3 sân khấu và hơn 12 giờ hoạt động liên tục.
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Các màn trình diễn đa dạng về màu sắc và phong cách, từng bước đưa công chúng hòa vào không khí của ngày hội âm nhạc.
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Nghệ sĩ trình diễn là tân binh như Minh Huy, nhóm AEONUS, Đỗ Thành Duy, Duyên Kendy, BEVIS, Thiệu Gia Hoàng, Trang Anh, nhóm DUNIVERSE...
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Tiếp nối hành trình là sân khấu Sunset Chill, diễn ra vào thời điểm chiều tối khi không gian chuyển dần sang sắc thái nhẹ nhàng và giàu cảm xúc.
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Nghệ sĩ trình diễn tại sân khấu này đa phần theo đuổi dòng nhạc indie, phong cách nhẹ nhàng, họ cũng là nhiều tên tuổi đình đám được khán giả yêu mến thời gian qua như Hằng Bingboong, cùng thí sinh đến từ cuộc thi The Next Artist gồm K.Dee, Cyan, Nguyễn Tấn Vinh, Nini, Henry Trần, Yulim Trân, Trần Bảo Tấn. Bên cạnh đó còn có các nghệ sĩ đến từ công ty giải trí GUT như Yeolan, Mai Dora, Hino, 52Hz, Rio và những nghệ sĩ trẻ Hoàng Duyên, Hyo đến từ DreamS Entertainment...
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Khép lại hành trình là sân khấu Stardom Journey diễn ra vào buổi tối và mang nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất, với những màn trình diễn bùng nổ và tạo nên chương cuối đáng nhớ. Các nghệ sĩ xuất hiện trong sân khấu này là những cái tên bùng nổ thị trường thời gian vừa qua như Mew Amazing, Chi Xê và Jaysonlei, Mason Nguyễn, Yey B, Khoi Vu, Captain Boy, B Ray, Negav, Rhyder, Dương Domic, Quang Hùng Master D, Uprize.
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Cơ trưởng Mason Nguyễn gây ấn tượng mạnh với những câu rap bắn flow mạnh mẽ, khuấy động không khí.
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Jaysonlei được khán giả khen hết lời nhờ khả năng hát live cực tốt, giọng hát bắt mic và khả năng kiểm soát sân khấu.
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Xuyên suốt hơn 14 giờ lễ hội, khán giả được đắm chìm trong một đại tiệc âm nhạc liveband quy mô lớn, quy tụ hơn 50 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, nhiều màu sắc và nhiều dòng nhạc khác nhau. Từ những tên tuổi gạo cội đến các nghệ sĩ trẻ dẫn đầu xu hướng, từ pop, rock, R&B, hip-hop đến indie và alternative, mỗi sân khấu đều mang một màu sắc riêng, tạo nên hành trình cảm xúc đa dạng với nguồn năng lượng được thay đổi liên tục trong suốt lễ hội.
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Tuy nhiên chương trình vẫn để lại cho khán giả không ít tiếc nuối vì một số nghệ sĩ gặp trục trặc về micro, inear làm phần thể hiện thiếu sự hoàn hảo. Trong đó, phải kể đến sân khấu của Anh trai Khoi Vu. Khán giả dành lời khen cho giao diện "đẹp như tranh" của nam ca sĩ nhưng thẳng thắn đánh giá phần nghe chưa trọn vẹn. Sau khi chương trình kết thúc, nam ca sĩ cho biết đã xem lại phần trình diễn và xin lỗi khán giả vì đã mang lại trải nghiệm chưa tốt, hứa thể hiện tốt hơn.

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#SAO Concert #Mew Amazing #Chi Xê và Jaysonlei #Mason Nguyễn #Yey B #Khoi Vu #Captain Boy #B Ray #Negav #Rhyder #Dương Domic #Quang Hùng Master D

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