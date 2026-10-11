20.000 khán giả chờ 14 tiếng để xem concert ở TPHCM

TPO - Sao concert với sự tham gia của hơn 50 nghệ sĩ bao gồm những cái tên hot nhất khép lại nhiều dấu ấn. Khoảng 20.000 khán giả thể hiện sự cuồng nhiệt khi chờ đợi từ 6 giờ sáng.
TPO - Vượt 400 tỷ đồng, “Trại buôn người” trở thành phim Việt ăn khách thứ hai năm 2026. Tác phẩm tiếp tục dẫn đầu phòng vé, được dự đoán có thể cán mốc 500 tỷ đồng trước khi rời rạp.
TPO - Hoa hậu Mai Phương thu hút mọi ánh nhìn khi trở lại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hải Phòng. Sau 24 năm đăng quang, hoa hậu đất cảng vẫn giữ nguyên sức hút dù ít xuất hiện trong giới giải trí. Cuộc sống bình yên bên gia đình là lựa chọn cô luôn trân trọng.
TPO - Nhóm doanh nghiệp liên quan đến vợ chồng diễn viên Chi Bảo và bà Lý Thùy Chang đang nợ thuế tổng cộng hơn 5 tỷ đồng, theo danh sách mới nhất do Thuế cơ sở 3, TPHCM công bố.
TPO - Cái kết đẹp cho dàn anh tài tại chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Hai nghệ sĩ được xướng tên ở vị trí Chiến tướng của năm. Đặc biệt, ban tổ chức đã “phá lệ” trao giải đặc biệt cho Huỳnh Lập.
TPO - Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Sau một tháng tập luyện với biên đạo catwalk, tập luyện vũ đạo, thí sinh bước vào đêm thi quan trọng, chọn ra top thí sinh bước vào Chung kết toàn quốc.
TPO - Vài tiếng trước đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Đỗ Mỹ Linh đánh giá thí sinh có chất lượng đồng đều nhất trong các mùa cô từng ở vai trò giám khảo. Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn cuộc thi - cho rằng ban giám khảo đứng trước lựa chọn khó cả về chuyên môn lẫn tâm lý.
TPO - Từ 18h tối 10/10, thảm đỏ đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 náo nhiệt với sự xuất hiện của khách mời, đại biểu, dàn hoa, á hậu, các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại đêm chung khảo.
Với ca khúc Sông Hồng nỗi nhớ, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung mang đến một góc nhìn giàu cảm xúc về dòng sông quê hương. Qua giọng hát của ca sĩ Bùi Trang và phần phối khí của nhạc sĩ Dương Đức Thụy, sông Hồng không chỉ là hình ảnh thiên nhiên mà còn trở thành biểu tượng của ký ức, thời gian và tình yêu.
TPO - Không dừng lại ở hào quang sân cỏ, David Beckham tiếp tục biến sức hút truyền thông thành cỗ máy sinh lời khổng lồ thông qua các dự án nội dung đắt giá cùng loạt thương vụ kinh doanh bạc tỷ.
TPO - Jennie bị chê mặc hở quá mức, gây phản cảm khi biểu diễn tại quê nhà cùng The Weeknd. Bên cạnh đó, giọng hát Jennie cũng được dân mạng mang ra mổ xẻ.
Quỹ Nam Phương của DatVietVAC cùng dàn nghệ sĩ Rhyder, Dang Hong Hai đã khởi công cầu Khang Túc tại Cần Thơ. Dự án thay thế chiếc cầu 25 năm tuổi xuống cấp, mang lại lối đi an toàn cho bà con.
TPO - Hoài Lâm không còn đứng ở vị thế hàng đầu Vpop nhưng hào quang nổi tiếng của nam ca sĩ luôn "cháy" âm ỉ từ sự ủng hộ của cộng đồng fan hùng hậu. Chỉ cần Hoài Lâm hoạt động nghiêm túc, không khó để anh tìm thấy bản hit tiếp theo trong sự nghiệp.
TPO - Đạo diễn Tạ Huy Cường cho rằng việc sản xuất phim ngắn, phim AI sẽ bùng nổ ở thị trường Việt Nam trong thời gian tới, tuy nhiên rào cản lớn nhất là ngôn ngữ.
TPO - Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc vốn là hai nhân vật thuộc các tiểu thuyết khác nhau, nhưng lại được gán ghép thành người yêu. Việc ghép đôi gây tranh cãi, thậm chí bị gọi là "thảm họa".
TPO - Trở lại sau một tháng ở ẩn, Jennie gây sốt với diện mạo quyến rũ và cá tính. Người đẹp BlackPink cũng thành tâm điểm nhờ màn song ca cùng The Weeknd.
TPO - Những đường cong được tạo hình từ thép, các lớp sân khấu mở ra phía biển là điểm nhấn trong thiết kế sân khấu hung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đồi Rồng, Hải Phòng. Đạo diễn Trần Tú cho biết ê-kíp muốn gửi gắm hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, giàu bản lĩnh.