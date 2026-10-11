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Pháp luật

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Khởi tố, bắt tạm giam Thắng 'Ật' trong vụ xô xát trước nhà hàng Cường Dê ở Ninh Bình

Minh Đức

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “Ật”, SN 1989) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ xô xát trước nhà hàng Cường Dê ở phường Tây Hoa Lư.

Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng “Ật”, SN 1989, trú tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình)- đối tượng xô xát với bảo vệ quán Cường Dê, để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

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Thắng 'Ật' trong video khiêu khích bảo vệ nhà hàng Cường Dê.

Việc thi hành lệnh bắt tạm giam được thực hiện theo quy định của pháp luật, có sự chứng kiến của đại diện tổ dân phố. Công an phường Tây Hoa Lư trước đó cũng đã báo cáo vụ việc lên cơ quan có thẩm quyền.

Theo tài liệu điều tra, Cơ quan Công an xác định: Ngày 28/9/2026, tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (thuộc Quần thể danh thắng Tràng An), Nguyễn Văn Thắng đã sử dụng điện thoại di động để quay video, phát trực tiếp (livestream) hình ảnh và có lời nói mang nội dung phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, kích động, xúc phạm danh dự của công dân. Sau đó, các hình ảnh, video trên tiếp tục được đăng tải, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bình luận của đông đảo người dùng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và hình ảnh du lịch của địa phương, tạo ra những tác động tiêu cực và ảnh hưởng xấu trên không gian mạng.

Trước đó, ngày 28/9, Nguyễn Văn Thắng đến trước nhà hàng Cường Dê ở phường Tây Hoa Lư và sử dụng điện thoại livestream trên mạng xã hội. Theo thông tin được đăng tải, Thắng có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm và khiêu khích ông Dương Văn Hưng (64 tuổi), nhân viên nhà hàng. Sau đó, giữa Thắng và ông Hưng xảy ra xô xát. Ông Hưng đã sử dụng một ống nứa dạng điếu cày đuổi đánh Thắng. Hình ảnh, video về vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Tây Hoa Lư đã làm việc với những người liên quan, ghi lời khai, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và củng cố hồ sơ trước khi chuyển vụ việc lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trong quá trình cơ quan công an xác minh vụ việc, ông Dương Văn Hưng có đơn gửi cơ quan chức năng phản ánh hành vi của Nguyễn Văn Thắng. Chủ nhà hàng Cường Dê cũng có đơn tố cáo Thắng về hành vi làm nhục người khác và gây rối trật tự công cộng.

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Nguyễn Văn Thắng, tức Thắng "Ật" bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo nguồn tin, những ngày gần đây, Nguyễn Văn Thắng tiếp tục livestream, đăng tải nhiều video trên trang Facebook cá nhân. Nội dung và hành vi cụ thể trong các video này đang được cơ quan chức năng xem xét, xác minh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội; kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ.

Người dân không nên đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video có nội dung phản cảm, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và môi trường mạng.

Công an tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ được xem xét, xử lý theo quy định.

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#Ninh Bình #Xô xát nhà hàng #Nguyễn Văn Thắng #Livestream #Trật tự công cộng

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