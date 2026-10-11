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Thế giới

Vợ chồng cựu Tổng thống Hàn Quốc ngồi tù vẫn nhận số tiền gấp 8 lần lương tổng thống

Minh Hạnh

TPO - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và vợ - bà Kim Keon Hee - đã nhận được tổng cộng khoảng 2,19 tỷ won (2 triệu USD) tiền gửi vào tài khoản tù nhân trong năm đầu tiên bị giam giữ.

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Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và vợ - bà Kim Keon Hee. (Ảnh: Yonhap)

Theo dữ liệu từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc do nghị sĩ Lee Sung-yoon thuộc đảng Dân chủ cầm quyền công bố ngày 11/10, ông Yoon đã nhận được 1,95 tỷ won thông qua 45.770 khoản tiền gửi trong khoảng thời gian từ ngày 10/7 đến ngày 9/9. Còn bà Kim nhận được 240 triệu won qua 10.415 khoản tiền gửi, tính từ khi bà bị bắt vào ngày 12/8/2025 cho đến cùng mốc thời gian nêu trên.

Tổng số tiền này gấp khoảng tám lần mức lương hằng năm của tổng thống. Cả ông Yoon và vợ đã nhận được khoản tiền lớn hơn bất kỳ phạm nhân nào khác tại trại giam nơi họ bị giam giữ.

Theo luật pháp Hàn Quốc, phạm nhân được phép nhận tiền từ bên ngoài để mua các nhu yếu phẩm hằng ngày. Số dư trong tài khoản phạm nhân bị giới hạn ở mức 4 triệu won. Bất kỳ khoản tiền vượt mức nào cũng sẽ được giữ lại cho đến khi họ mãn hạn tù hoặc được chuyển sang tài khoản ngân hàng cá nhân.

Ông Yoon đã rút tổng cộng gần 1,94 tỷ won thông qua 586 giao dịch. Đảng Dân chủ cho biết ông đã nhiều lần yêu cầu quản giáo chuyển tiền từ tài khoản phạm nhân sang tài khoản ngân hàng cá nhân, qua đó đưa số dư về mức ban đầu và tạo khoảng trống để tiếp tục nhận thêm tiền gửi.

Các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền tin rằng, luật sư của ông Yoon cùng những người làm nội dung YouTube ủng hộ ông đã chia sẻ thông tin tài khoản phạm nhân và kêu gọi người hâm mộ gửi tiền cho cựu tổng thống.

Hồi tháng 6, Tòa án Hàn Quốc đã tuyên án cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol 30 năm tù giam, với các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng máy bay không người lái quân sự bay qua Bình Nhưỡng nhằm tạo cớ cho việc tuyên bố thiết quân luật bất thành hồi tháng 12/2024.

Tòa tuyên án ông Yoon phạm tội lạm dụng quyền lực và tiếp tay cho đối phương, dù ông Yoon phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Luật sư của cựu tổng thống khẳng định, ông Yoon không ra lệnh cũng không phê duyệt chiến dịch này. Luật sư cho rằng chiến dịch không liên quan đến thiết quân luật, mà là phản ứng trước việc Triều Tiên liên tục thả bóng bay chứa đầy rác thải qua biên giới trong nhiều tháng.

Hồi tháng 2, tòa án Hàn Quốc tuyên bố ông Yoon phạm tội lãnh đạo cuộc nổi dậy liên quan đến nỗ lực thiết quân luật.

Ông Yoon bị cách chức năm ngoái sau khi Tòa án Hiến pháp giữ nguyên phán quyết luận tội ông, dẫn đến một cuộc bầu cử sớm mà Tổng thống Lee Jae Myung đã giành chiến thắng.

The Korea Herald

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#Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol #Kim Keon Hee #lương Tổng thống Hàn Quốc #cựu Tổng thống Hàn Quốc ngồi tù

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