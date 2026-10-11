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Hà Nội: Công an làm việc với người đàn ông đi máy chặn ô tô, tát tài xế

Thanh Hà

TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm có hành vi chặn xe ô tô giữa đường, tự nhận uống rượu, nói tục, tát lái xe ô tô rồi rời đi.

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Hình ảnh người đàn ông chặn xe ô tô giữa đường.

Ngày 11/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển xe máy chặn ô tô giữa đường.

Người này mặt đỏ bừng đứng bên kính lái và có lời nói tục, thách thức, và có hành động véo mũi, tát tài xế ô tô. Sau một lúc, người đàn ông lên xe máy rời đi.

Theo chia sẻ, đoạn video xảy ra tại khu vực đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An, Hà Nội.

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Người đàn ông có hành vi chặn đầu xe, tát tài xế ô tô.

Liên quan đến thông tin trên, Công an xã Thuận An cho biết đã nắm được thông tin và tiến hành mời người liên quan đến làm việc.

Hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ theo quy định.

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#Hà Nội #An ninh trật tự #Véo mũi tát lái xe #Xe máy #Xử lý vi phạm

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