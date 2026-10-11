Tuyến đường hơn 900 tỷ đồng dẫn về vùng núi sắp về đích

TPO - Tuyến đường Khánh Hoà - Văn Yên (Lào Cai) được đầu tư hơn 900 tỷ đồng, khởi công từ đầu năm 2022. Sau nhiều lần phải gia hạn vì vướng mắc mặt bằng, đến nay dự án đang được đẩy mạnh thi công với mục đích hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2026.

Video ghi nhận không khí thi công tấp nập trên tuyến đường Khánh Hòa - Văn Yên.

Tuyến đường Khánh Hòa - Văn Yên thuộc Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo của tỉnh Yên Bái trước đây, với tổng chiều dài 29,4 Km, khởi công từ tháng 12/2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2024.

Sau khi đưa vào vận hành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường kết nối giữa các địa phương, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, giảm thời gian đi lại của người dân, thúc đẩy giao thương, từng bước nâng cao đời sống nhân dân khu vực dự án.

Dự án có điểm đầu giao với Quốc lộ 70 tại xã Khánh Hoà và điểm cuối kết nối trực tiếp vào đường tỉnh lộ 163 từ Đông Cuông - Lâm Giang. Nhìn trên bản đồ giao thông liên vùng, đây là trục xương sống nối thẳng sang nút giao IC15 của tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Khi dự án có tổng mức đầu tư hơn 913 tỷ đồng này được khởi công, hàng vạn người dân vùng cao đã khấp khởi mừng thầm.

Dự án đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2026.

Ông Lương Văn Xuyến ở thôn Làng Nộc, xã Khánh Hoà chia sẻ con đường này chúng tôi mong mỏi từ lâu rồi, bà con chỉ mong tuyến đường nhanh hoàn thành để người dân đi lại thuận tiện.

Thế nhưng, trái với niềm mong mỏi của người dân, sau nhiều năm triển khai, dự án liên tục rơi vào cảnh "đắp chiếu" cục bộ tại nhiều phân đoạn do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng.

Những ngày trung tuần tháng 10, có mặt tại công trường trục đường Khánh Hòa - Văn Yên, phóng viên Báo Tiền Phong ghi nhận từ ngã ba giao Quốc lộ 70, nhà thầu đã hoàn thiện thảm nhựa mặt đường khoảng 9 Km, nhiều đoạn đang lắp hộ lan, rãnh thoát nước.

Dự án thi công trên nhiều diện tích rừng tự nhiên, địa hình núi cao.

Tại Km 9 đến Km 11, không khí thi công nhộn nhịp, trên công trường tiếng máy xúc, máy ủi liên tục gầm vang, hàng chục ôtô ra vào tấp nập, công nhân, cán bộ kỹ thuật tất bật trên các sườn núi dốc đứng.

Ông Nguyễn Huy Bình - đơn vị thi công gói thầu số 1 - cho biết dù vướng mắc mặt bằng và địa chất phức tạp, công ty đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để hoàn thành tuyến đường trước 31/12 năm nay. Đến hiện tại, gói thầu của đơn vị đã đạt khoảng 70%, hiện doanh nghiệp đang thi công đổ bê tông lót mặt đường, làm khuôn nền, cống rãnh cho 2 Km còn lại.

Ông Bình cho hay đối với dự này, khó khăn lớn nhất là do thời tiết khắc nghiệt, hễ mưa xuống là đất đá sạt trượt, công sức đổ bê tông, làm nền coi như dã tràng. Ngoài ra, địa hình thi công trên địa hình nhiều dốc cao, gây khó khăn trong việc vận chuyển vật liệu.

Nhà thầu tranh thủ thời tiết nắng ráo tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cùng với đó biến động về nhiên liệu, vật liệu xây dựng, nguồn cung một số loại vật liệu phục vụ thi công có thời điểm khan hiếm, gián đoạn, ảnh hưởng đến việc huy động vật tư, bố trí thi công và tiến độ thực hiện công trình.

Những ngày này, tranh thủ nắng ráo, cán bộ và công nhân tăng ca, tăng kíp, làm hết công suất máy móc, thiết bị để đạt tiến độ tối đa, ông Bình cho biết thêm.

Cùng trên tuyến Khánh Hoà - Văn Yên, tại gói thầu số 2 (Km11 - Km17) do Công ty CP Xây dựng Giao thông Yên Bái thi công cũng đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục. Dù chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ thời tiết sạt lở, khối lượng thực hiện cũng đã bứt tốc vượt ngưỡng gần 60% tổng giá trị hợp đồng.

Các hạng mục được triển khai ngay khi có mặt bằng sạch.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 - đơn vị chủ đầu tư công trình, dự án thực hiện thu hồi đất của 339 hộ dân và 9 tổ chức trên địa bàn các xã Đông Cuông, Lâm Giang và Khánh Hòa. Ngoài ra, đoạn tuyến từ Km 9 - Km17+212,7m thuộc địa phận xã Khánh Hòa nằm trong phạm vi đất rừng tự nhiên khiến việc giải phóng mặt bằng mất nhiều thời gian.

Đến hiện tại, các địa phương đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, dự án đã cơ bản hoàn thành khoảng 20/29 km, đạt khoảng 65% giá trị hợp đồng. Các đoạn còn lại đang được nhà thầu tập trung thi công nền đường, hệ thống thoát nước và xử lý các vị trí địa chất phức tạp. Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa máy, thiết bị, tăng cường nhân lực thi công từng đoạn tuyến.