Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Từ lời kể của người mẹ, tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ

Trương Định

TPO - Từ lời kể của mẹ về khu vườn từng chôn cất bộ đội, ông Nguyễn Văn Sáu (ở phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) tiếp tục cung cấp thông tin giúp lực lượng chức năng tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng di vật.

Ngày 11/10, bà Nguyễn Thị Kim Quy - Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai - cho biết các lực lượng vừa tổ chức tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn nhà người dân ở tổ dân phố Lộc Thuận.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1960, trú tổ dân phố Lộc Thuận) đã cung cấp thông tin về vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ. Theo lời kể của mẹ ông Sáu, giai đoạn 1963-1968, khu vườn của gia đình từng là nơi chôn cất bộ đội Việt Nam.

Đến năm 1976, khi đào mương dẫn nước, gia đình phát hiện một số phần xương và di vật. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành quy tập 6 hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn nhà người dân ở tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc.

Các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn nhà người dân ở tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc.

Cho rằng khu vực này có thể vẫn còn hài cốt liệt sĩ, ông Sáu tiếp tục cung cấp thông tin cho Đội K52 - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai. Trên cơ sở đó, đơn vị phối hợp với lực lượng địa phương xác minh, khoanh vùng và tổ chức tìm kiếm. Qua đó, phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật như vải võng dù bộ đội và cúc áo.

Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn Bắc cho biết hiện các lực lượng vẫn tiếp tục xác minh, mở rộng tìm kiếm. Địa phương cũng huy động máy múc để hỗ trợ đào đất, đồng thời đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ.

UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định về việc thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu giúp việc cho Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, Tổ nghiên cứu chuyên sâu gồm 17 thành viên, do Đại tá Phan Thanh Tùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Gia Lai làm tổ trưởng. Các tổ phó gồm đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và Sở Nội vụ. Thành viên tổ còn có đại diện các sở, ngành, hội, đoàn thể và cán bộ chuyên môn thuộc Bộ CHQS tỉnh.

tp-c_d4.jpg
Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tổ nghiên cứu chuyên sâu có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ xác lập hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ, rà soát, bổ sung, hoàn thiện danh sách liệt sĩ, tổng hợp kết quả kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời, tiếp nhận, nghiên cứu, đối chiếu các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do tổ chức, cá nhân cung cấp, đặc biệt là thông tin liên quan đến các mộ tập thể. Trên cơ sở đó, tổ chức xác minh, hội thảo, kết luận thông tin, làm căn cứ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai được giao hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, quy định về xây dựng hồ sơ, rà soát và xác minh thông tin mộ liệt sĩ.

Xem thêm

#Gia Lai #hài cốt liệt sĩ #quy tập #t ìm kiếm #Tổ nghiên cứu chuyên sâu #mộ tập thể

Cùng chuyên mục

Tuyến đường hơn 900 tỷ đồng dẫn về vùng núi sắp về đích

Tuyến đường hơn 900 tỷ đồng dẫn về vùng núi sắp về đích

TPO - Tuyến đường Khánh Hoà - Văn Yên (Lào Cai) được đầu tư hơn 900 tỷ đồng, khởi công từ đầu năm 2022. Sau nhiều lần phải gia hạn vì vướng mắc mặt bằng, đến nay dự án đang được đẩy mạnh thi công với mục đích hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2026.

TPHCM làm gì để 'xóa' 28 điểm nghẽn giao thông?

TPHCM làm gì để 'xóa' 28 điểm nghẽn giao thông?

TPO - Theo Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm, thành phố đang quy hoạch 28 tuyến metro (khoảng 1.015km) và theo quy hoạch tổng thể dự kiến có thể tăng lên đến 1.500km. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố hoàn thành khoảng 255km metro và đến năm 2035 sẽ hoàn thành hơn 500km metro.

Bộ đội, dân quân thức trắng đêm dọn bùn đất, giúp dân ứng phó mưa ngập ở Đồng Nai

Bộ đội, dân quân thức trắng đêm dọn bùn đất, giúp dân ứng phó mưa ngập ở Đồng Nai

TPO - Trước tình trạng mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn TP. Đồng Nai, lực lượng quân sự đã huy động cán bộ, chiến sĩ và dân quân phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, cảnh báo tại các điểm ngập, đồng thời hỗ trợ người dân bảo vệ tính mạng và tài sản.

Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch tại 12 dự án ông Lê Thanh Thản: 'Không phải hợp thức vi phạm'

Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch tại 12 dự án ông Lê Thanh Thản: 'Không phải hợp thức vi phạm'

TPO - Theo dự thảo nghị quyết của HĐND Hà Nội, việc xử lý vi phạm tại 12 dự án (với 18.000 căn hộ) thuộc các doanh nghiệp liên quan ông Lê Thanh Thản chia thành 3 nhóm: được tồn tại, tồn tại có điều kiện hoặc buộc tháo dỡ. Dự thảo cũng cho biết đây biện pháp khắc phục hậu quả theo cơ chế đặc thù, không phải hợp thức hóa hành vi vi phạm.

Thời tiết bất lợi kéo dài ở miền Bắc

Thời tiết bất lợi kéo dài ở miền Bắc

TPO - Dự báo từ hôm nay (11/10) đến ngày 15/10, miền Bắc sẽ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, ít mưa, là điều kiện khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán, gây ra các đợt ô nhiễm không khí vào buổi sáng và đêm. Khu vực miền Trung hôm nay giảm mưa. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rải rác vào chiều tối.

Món quà đặc biệt thắp niềm tin cho thanh niên khó khăn

Món quà đặc biệt thắp niềm tin cho thanh niên khó khăn

TPO - Từ những con bò giống được trao tặng, các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tam Đồng (Nghệ An) có thêm hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn, thêm động lực vượt qua nghịch cảnh, chăm lo cho gia đình.

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng và chặng đường hơn 30 năm giữ bình yên Thủ đô

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng và chặng đường hơn 30 năm giữ bình yên Thủ đô

TPO - Hơn 30 năm gắn bó với lực lượng Công an Hà Nội, từ một cán bộ trẻ đến người đứng đầu Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhận những trọng trách khác nhau. Dù ở cương vị nào, điều ông luôn hướng tới vẫn là sự bình yên của thành phố, sự an toàn của người dân.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe