Từ lời kể của người mẹ, tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ

TPO - Từ lời kể của mẹ về khu vườn từng chôn cất bộ đội, ông Nguyễn Văn Sáu (ở phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) tiếp tục cung cấp thông tin giúp lực lượng chức năng tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng di vật.

Ngày 11/10, bà Nguyễn Thị Kim Quy - Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai - cho biết các lực lượng vừa tổ chức tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn nhà người dân ở tổ dân phố Lộc Thuận.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1960, trú tổ dân phố Lộc Thuận) đã cung cấp thông tin về vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ. Theo lời kể của mẹ ông Sáu, giai đoạn 1963-1968, khu vườn của gia đình từng là nơi chôn cất bộ đội Việt Nam.

Đến năm 1976, khi đào mương dẫn nước, gia đình phát hiện một số phần xương và di vật. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành quy tập 6 hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn nhà người dân ở tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc.

Cho rằng khu vực này có thể vẫn còn hài cốt liệt sĩ, ông Sáu tiếp tục cung cấp thông tin cho Đội K52 - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai. Trên cơ sở đó, đơn vị phối hợp với lực lượng địa phương xác minh, khoanh vùng và tổ chức tìm kiếm. Qua đó, phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật như vải võng dù bộ đội và cúc áo.

Bí thư Đảng ủy phường An Nhơn Bắc cho biết hiện các lực lượng vẫn tiếp tục xác minh, mở rộng tìm kiếm. Địa phương cũng huy động máy múc để hỗ trợ đào đất, đồng thời đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ.

UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định về việc thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu giúp việc cho Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, Tổ nghiên cứu chuyên sâu gồm 17 thành viên, do Đại tá Phan Thanh Tùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Gia Lai làm tổ trưởng. Các tổ phó gồm đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và Sở Nội vụ. Thành viên tổ còn có đại diện các sở, ngành, hội, đoàn thể và cán bộ chuyên môn thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tổ nghiên cứu chuyên sâu có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ xác lập hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ, rà soát, bổ sung, hoàn thiện danh sách liệt sĩ, tổng hợp kết quả kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời, tiếp nhận, nghiên cứu, đối chiếu các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do tổ chức, cá nhân cung cấp, đặc biệt là thông tin liên quan đến các mộ tập thể. Trên cơ sở đó, tổ chức xác minh, hội thảo, kết luận thông tin, làm căn cứ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai được giao hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, quy định về xây dựng hồ sơ, rà soát và xác minh thông tin mộ liệt sĩ.