Tối 23/11, Hà Nội dự kiến tổ chức concert 60.000 người chào mừng Ngày Văn hóa

TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Hà Nội chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và concert chào mừng vào tối 23/11, dự kiến thu hút khoảng 60.000 người, bảo đảm hấp dẫn, an ninh và an toàn tuyệt đối.

Ngày 12/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Công bố nền tảng bản đồ số Văn hóa Việt Nam

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ diễn ra từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2026. Phó Thủ tướng yêu cầu công tác chuẩn bị phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị. (Ảnh: VGP)

“Văn hóa cần thực sự trở thành sức mạnh tinh thần, nội lực, động lực và nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước, đồng thời là hệ điều tiết cho sự phát triển”, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Thông tin tại hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đang tập trung chuẩn bị các hoạt động trọng tâm, trong đó có Hội nghị Văn hóa toàn quốc dự kiến tổ chức trong tháng 11/2026.

Đáng chú ý, nền tảng bản đồ số Văn hóa Việt Nam đã được vận hành thử nghiệm. Đến ngày 9/10, 34 tỉnh, thành phố đã được cấp tài khoản, hướng dẫn cập nhật dữ liệu và xác định đầu mối quản lý thông tin. Nền tảng này dự kiến được công bố trên toàn quốc vào ngày 1/11/2026.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo, hệ thống Mặt trận đã hướng dẫn triển khai các hoạt động, đồng thời lưu ý nội dung tổ chức cần đa dạng, phù hợp với bản sắc từng vùng, miền, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức, phô trương và lãng phí.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý phải tạo được dấu ấn ngay từ năm đầu tiên tổ chức, qua đó định hình giá trị và sức sống lâu dài của Ngày Văn hóa Việt Nam. “Mục tiêu là để mỗi năm đến ngày 24/11, người dân mong đợi, chủ động tham gia và thực sự thấy mình là một phần của Ngày Văn hóa”, Phó Thủ tướng cho hay.

Khuyến khích miễn, giảm phí cho người dân

Phó Thủ tướng yêu cầu các hoạt động phải gần dân, thuận tiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng; không chỉ tổ chức để người dân đến xem mà cần tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia và làm nên ngày hội.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thu Giang)

Cùng với đó, cần mở rộng tối đa không gian văn hóa phục vụ nhân dân, phát huy đồng bộ hệ thống bảo tàng, thư viện, nhà hát, rạp chiếu phim, di tích, danh lam thắng cảnh, thiết chế văn hóa - thể thao, điểm du lịch và các không gian vui chơi, giải trí, ẩm thực, tín ngưỡng, tôn giáo.

Các cơ quan, đơn vị cần khuyến khích mở cửa rộng rãi, kéo dài thời gian phục vụ, miễn hoặc giảm phí phù hợp, nhất là trong ngày 24/11, tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận và trải nghiệm các giá trị văn hóa.

Để bảo đảm tiến độ, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hướng dẫn khung hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết trước ngày 15/10; khẩn trương đưa vào vận hành Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam.

Trong tuần lễ, Bộ tổ chức Tuần phim Việt Nam và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, di sản; chỉ đạo các thiết chế trực thuộc mở cửa tối đa, miễn hoặc giảm phí phục vụ nhân dân.

Đối với Hà Nội, Phó Thủ tướng giao chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và concert chào mừng vào tối 23/11, dự kiến thu hút khoảng 60.000 người, bảo đảm hấp dẫn, an ninh và an toàn tuyệt đối.