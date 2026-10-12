Lãnh đạo UBND TPHCM: Thay đổi tư duy, từ chống ngập sang quản lý nước

TPO - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh yêu cầu thay đổi tư duy từ chống ngập sang quản lý nước tổng thể, đồng bộ, gắn quy hoạch giữ nước mưa, trữ nước với tiêu thoát nước nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Ngày 12/10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai 3 tháng cuối năm 2026 về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong 9 tháng đầu năm, thành phố ghi nhận 2 đợt triều cường vượt báo động III, với mực nước trên 1,6m tại trạm Phú An và Thủ Dầu Một.

Cùng thời gian này, địa bàn xảy ra 8 trận mưa lớn, giông, lốc gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, thành phố chưa ghi nhận sự cố sạt lở bờ sông, kênh, rạch, bờ biển, cũng như thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. Để nâng cao năng lực ứng phó, thành phố đã tổ chức 11 lớp tập huấn phòng, chống thiên tai cho 940 giáo viên và phát sóng 8 chương trình tuyên truyền.

Quang cảnh buổi họp.

UBND TPHCM cũng chấp thuận chủ trương tu sửa cấp bách 89 công trình xung yếu, với tổng kinh phí hơn 227,9 tỷ đồng từ Quỹ Phòng, chống thiên tai, nhằm tăng khả năng ngăn triều, tiêu thoát nước và bảo vệ khu dân cư. Hiện thành phố có 36 hồ chứa nước thủy lợi. Các đơn vị quản lý đang phối hợp điều tiết hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An, bảo đảm an toàn công trình và chủ động giảm lũ cho khu vực hạ du.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ nay đến cuối năm, thời tiết còn diễn biến phức tạp. Từ giữa đến cuối tháng 10, nhiều khu vực phía Nam có thể xuất hiện mưa lớn, giông và triều cường gây ngập. Thành phố cũng cần đề phòng sét, lốc xoáy, gió giật mạnh và nguy cơ khô hạn, thiếu nước trong mùa khô.

Triều cường, ngập lụt gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh trao đổi tại phiên họp.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng phương án ứng phó sát thực tế từng địa bàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh việc thay đổi tư duy từ chống ngập sang quản lý nước tổng thể, đồng bộ, gắn quy hoạch giữ nước mưa, trữ nước với tiêu thoát nước. Việc vận hành hồ chứa phải bám sát dự báo mưa, lũ, đồng thời cân đối nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.