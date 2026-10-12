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Nhiều trường học ở TPHCM cho học sinh tan học sớm tránh triều cường

Anh Nhàn

TPO - Trước dự báo triều cường dâng cao vào chiều 12/10, nhiều trường học ở TPHCM điều chỉnh giờ tan học hoặc khuyến khích phụ huynh đón con sớm nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn khi đi lại qua các khu vực ngập nước.

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Học sinh Trường Tiểu học Bình Triệu (phường Hiệp Bình,TPHCM) vất vả đến trường sau trận mưa lớn cuối tháng 9/2026. Ảnh: Huế Xuân

Ngày 12/10, một số trường học tại TPHCM thông báo điều chỉnh thời gian tan học để ứng phó với đợt triều cường. Việc thay đổi lịch học nhằm giúp học sinh về nhà trước thời điểm mực nước dâng cao, hạn chế khó khăn và rủi ro trong quá trình di chuyển.

Tại Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, nhà trường thông báo phụ huynh có thể đón học sinh tại cổng phụ từ 15h. Trong khi đó, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, phường Phú Mỹ, khuyến khích cha mẹ đón con từ 15h30 trong hai ngày 12 và 13/10, sớm hơn khoảng một tiếng so với lịch thường ngày.

Theo ông Tô Thanh Liêm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, triều cường trong hai ngày này dự kiến dâng cao vào khoảng 16-17h, trùng với thời điểm nhiều học sinh tan học. Nhà trường khuyến khích phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian đón con để hạn chế nguy cơ gặp khó khăn khi đường ngập nước. Với những gia đình không thể đón con sớm, học sinh vẫn học theo thời khóa biểu bình thường.

Cũng tại khu vực phía Nam TPHCM, Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, điều chỉnh giờ tan học xuống 16h10, sớm hơn 40 phút so với lịch học thường lệ là 16h50.

Trường THCS Phạm Hữu Lầu cũng cho học sinh ra về sớm hơn khoảng 30 phút, tùy theo khối lớp. Học sinh các khối tan học lúc 15h10 hoặc 15h45. Để bảo đảm tiến độ chương trình, nhà trường tổ chức học liên tục giữa các tiết, không nghỉ giải lao. Những học sinh chưa có người đón sẽ được giám thị ở lại quản lý, bảo đảm an toàn trong thời gian chờ phụ huynh.

Tại xã Nhà Bè, Trường THCS Lê Văn Hưu điều chỉnh thời khóa biểu để gần 2.000 học sinh tan học trong khoảng 15h45-16h15. Thay vì duy trì 45 phút mỗi tiết như thông thường, trường rút ngắn thời lượng xuống còn 30 phút nhằm bố trí lịch học phù hợp, giúp học sinh ra về trước khi triều cường dâng cao.

Theo lãnh đạo nhà trường, khu vực xung quanh trường thường xuyên ngập nặng, đặc biệt là các tuyến hẻm nhỏ khiến việc đi lại của học sinh gặp khó khăn. Vì vậy, nhà trường ưu tiên cho các em tan học sớm hơn thời điểm triều dâng, đồng thời theo dõi tình hình thực tế để có phương án phù hợp.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch dự kiến đạt đỉnh trong ngày 11 và 12/10. Tại các trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước cao nhất có thể đạt 1,70-1,80m, vượt báo động 3 từ 0,10-0,20m. Đỉnh triều dự kiến xuất hiện trong khoảng từ 4-6h sáng và 16-18h chiều tối hằng ngày.

Đáng chú ý, tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể đạt 1,90-1,95m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,30-0,35m. Thời gian triều đạt đỉnh dự kiến vào khoảng 6-8h và 18-20h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mực nước cao kết hợp với mưa rào, dông trong chiều và tối có thể làm gia tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, kênh rạch. Trong bối cảnh triều cường trùng với giờ học sinh đến trường và tan học, việc chủ động điều chỉnh thời gian đưa đón được xem là một trong những giải pháp giúp hạn chế rủi ro, bảo đảm an toàn cho học sinh.

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#Triều cường TPHCM #Điều chỉnh giờ tan học #Ngập nước thành phố #An toàn học sinh #Dự báo thủy văn

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