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Giáo dục

Hàng nghìn học sinh Nghệ An ‘mắc kẹt’ trong cảnh học thuê nhiều năm

Thu Hiền

TPO - Trường cũ xuống cấp, trường mới chậm tiến độ khiến hàng nghìn học sinh ở phường Thành Vinh (Nghệ An) phải học thuê nhiều năm.

Trường mới ngổn ngang, cô trò vẫn học thuê

Năm học 2026 – 2027, hàng nghìn học sinh tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, vẫn phải học tập trong những cơ sở thuê tạm, trong khi trường mới được xây dựng trên nền trường cũ chưa hoàn thành. Tình trạng này kéo dài qua nhiều năm học, gây không ít bất tiện cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Dự án xây dựng Trường Tiểu học Quang Trung và Trường THCS Quang Trung là những công trình được kỳ vọng thay thế cơ sở vật chất đã xuống cấp sau hàng chục năm sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh địa phương.

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Học sinh Trường Tiểu học Thành Vinh 3 học tập tại cơ sở thuê tạm trong năm học 2026 - 2027.

Trong thời gian chờ trường mới, giáo viên và học sinh hai trường phải sử dụng cơ sở của Trường Đại học Công nghiệp Vinh để tổ chức dạy và học.

Cô Từ Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Vinh 3, cho biết năm học này, sau khi sáp nhập Trường Tiểu học Quang Trung và Trường Tiểu học Cửa Nam, nhà trường có hơn 2.000 học sinh. Trong đó, điểm trường chính Quang Trung có gần 1.000 học sinh.

Do diện tích và số phòng học tại cơ sở thuê có hạn, việc tổ chức dạy học gặp nhiều khó khăn. Nhà trường phải linh hoạt bố trí thời khóa biểu, sắp xếp không gian học tập, thậm chí tổ chức cho học sinh luân phiên sử dụng phòng học để duy trì hoạt động giảng dạy.

“Hiện học sinh lớp 4 vẫn phải học luân phiên do thiếu phòng. Nhà trường đã nhiều lần kiến nghị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình để giáo viên và học sinh được trở lại trường, có điều kiện dạy và học tốt hơn. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi cố gắng khắc phục khó khăn, tổ chức các hoạt động dạy học, bảo đảm chương trình và yêu cầu năm học”, cô Hương chia sẻ.

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Cơ sở thuê tạm có diện tích hạn chế, khiến việc bố trí phòng học và tổ chức các hoạt động giáo dục gặp nhiều khó khăn.

Không chỉ bậc tiểu học, Trường THCS Quang Trung sau khi sáp nhập với Trường THCS Đội Cung, được đặt tên mới là Trường THCS Thành Vinh 2, cũng đang phải tổ chức dạy học tại cơ sở thuê.

Dự án xây dựng trường được khởi công cuối năm 2025 nhưng từng phải tạm dừng để rà soát quy hoạch mạng lưới trường học sau những thay đổi về địa giới hành chính và mô hình quản lý.

Tình trạng học thuê cũng xảy ra tại Trường Mầm non Cửa Nam. Hơn 200 trẻ đang học tại tầng 3 một tòa nhà của doanh nghiệp trên đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Thành Vinh.

Cơ sở cũ của trường được xây dựng từ năm 2000, trên diện tích khoảng 650m². Sau nhiều năm sử dụng, mặt bằng hạn chế, không gian phục vụ chăm sóc, giáo dục trẻ không còn đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

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Hơn 200 trẻ Trường Mầm non Cửa Nam đang học tại tầng 3 một tòa nhà của doanh nghiệp trong thời gian chờ trường mới được xây dựng.

Năm 2021, tỉnh Nghệ An quyết định đấu giá cơ sở trường cũ và triển khai các bước xây dựng trường mới tại khu vực Công viên thành cổ Vinh. Đến năm học 2023 - 2024, nhà trường chuyển đến thuê địa điểm hiện nay để duy trì hoạt động.

Việc phải sử dụng cơ sở thuê trong thời gian dài khiến bài toán về không gian học tập, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường luôn đặt ra yêu cầu phải sớm có địa điểm ổn định.

Trường mới chưa hẹn ngày về đích

Trường Tiểu học Quang Trung được thành lập năm 1987, còn Trường THCS Quang Trung ra đời từ năm 1981. Sau hàng chục năm sử dụng, cơ sở vật chất xuống cấp, hai trường được đưa vào kế hoạch xây dựng lại trên nền trường cũ.

Năm học 2024 - 2025, giáo viên và học sinh hai trường bắt đầu chuyển sang học tại cơ sở của Trường Đại học Công nghiệp Vinh. Thời gian thi công dự kiến khoảng 18 tháng, vì vậy nhà trường và phụ huynh chấp nhận phương án học tạm trong thời gian chờ công trình hoàn thành.

Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh nhiều yếu tố khiến tiến độ kéo dài. Việc sắp xếp đơn vị hành chính, chuyển đổi chủ đầu tư, điều chỉnh dự án và rà soát quy hoạch mạng lưới trường học đã tác động đến quá trình thực hiện các công trình.

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Dự án Trường THCS Quang Trung đang tiếp tục triển khai các hạng mục.

Ông Trần Đình Đại, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thành Vinh, cho biết, dự án Trường Tiểu học Quang Trung có tổng mức đầu tư 79 tỷ đồng. Đến nay, nhà thầu đã thực hiện phần móng, nhưng tiến độ thi công chịu ảnh hưởng bởi thời tiết mưa lớn kéo dài.

Đối với Trường THCS Quang Trung, giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, gồm khối hành chính quản trị 3 tầng và khối dạy học 4 tầng. Hiện khối hành chính đã hoàn thành tầng 3; khối dạy học hoàn thành tầng 2 và đang tiếp tục thi công.

Theo đại diện chủ đầu tư, bên cạnh việc thay đổi chủ đầu tư do sắp xếp đơn vị hành chính, các dự án còn chịu tác động từ giá vật tư, nhiên liệu tăng, nguồn nhân lực khan hiếm. Việc rà soát quy hoạch mạng lưới trường học cũng khiến quá trình triển khai có thời điểm bị gián đoạn.

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Công trình Trường Tiểu học Quang Trung đang được thi công trên nền trường cũ, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh địa phương.

Trước tình hình đó, Ban Quản lý dự án đang xây dựng đường găng tiến độ theo từng tuần, tăng cường đôn đốc nhà thầu, kiểm soát các hạng mục nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trong khi đó, dự án xây dựng Trường Mầm non Cửa Nam có tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, hiện đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực Công viên thành cổ Vinh. “Mục tiêu đặt ra là hoàn thành cả ba công trình trước năm học 2027 - 2028, bàn giao đưa vào sử dụng”, ông Đại chia sẻ.

Điều nhà trường và học sinh mong mỏi lúc này không chỉ là những ngôi trường mới sớm hoàn thành, mà còn là ngày được trở lại lớp học khang trang, ổn định, để việc dạy và học không còn bị gián đoạn bởi những khó khăn kéo dài.

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#giáo dục #trường học #Nghệ An #học sinh #xây dựng trường #học thuê

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