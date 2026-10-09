Herbalife Việt Nam đồng hành cùng chương trình 'Sinh viên Thế hệ Mới 2026', tiếp sức Gen Z Việt từ ý tưởng đến hành động

Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, tiếp tục đồng hành cùng Kênh truyền hình VTV3 trong mùa thứ tư của chương trình truyền hình thực tế “Sinh viên Thế hệ Mới 2026”, với vai trò Nhà tài trợ và Đồng kiến tạo nội dung. Với chủ đề “Quê Mình Có Việc, Gen Z Việt Có Cách”, mùa 4 đưa góc nhìn và sức sáng tạo của sinh viên đến gần hơn với những vấn đề cụ thể tại địa phương và cộng đồng.

Ra mắt từ năm 2023, “Sinh viên Thế hệ Mới” là chương trình truyền hình thực tế do VTV3 sản xuất và phát sóng, tạo cơ hội để sinh viên thử sức qua những trải nghiệm thực tế, phát triển ý tưởng và biến những điều mình quan tâm thành hành động có giá trị cho cộng đồng. Qua hành trình này, sinh viên có cơ hội phát triển tư duy, kỹ năng làm việc nhóm, phản biện, quản lý dự án và khả năng thích ứng với những tình huống thực tế.

Tại "Sinh viên Thế hệ mới 2026", các bạn trẻ phải khảo sát thực tế, thử nghiệm và chứng minh ý tưởng giải quyết trọn vẹn vấn đề cộng đồng.

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng chương trình ngay từ mùa đầu tiên trong vai trò Nhà tài trợ và Đồng kiến tạo nội dung. Sự đồng hành của Herbalife xuất phát từ mong muốn góp phần khuyến khích thế hệ trẻ xây dựng lối sống năng động, lành mạnh, tích cực và chủ động, đồng thời có thêm cơ hội phát triển bản thân thông qua những trải nghiệm thực tế. Với thông điệp “Dinh dưỡng lành mạnh tiếp sức nhịp sống trẻ”, Herbalife mong muốn góp phần lan tỏa nhận thức về dinh dưỡng lành mạnh và lối sống năng động trong chính nhịp sống của người trẻ hôm nay: từ học tập, vận động, sáng tạo, trải nghiệm đến kết nối và đóng góp cho cộng đồng.

“Qua bốn mùa đồng hành cùng Sinh viên Thế hệ Mới, Herbalife mong muốn góp phần tạo thêm cơ hội để các bạn trẻ được trải nghiệm, phát triển bản thân và từng bước biến những điều mình quan tâm thành hành động thực tế. Với thông điệp ‘Dinh dưỡng lành mạnh tiếp sức nhịp sống trẻ’, chúng tôi mong muốn tiếp tục cổ vũ một thế hệ trẻ năng động, lành mạnh, tích cực và chủ động trên hành trình theo đuổi những mục tiêu của mình,” ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia chia sẻ tại chương trình

Mùa 4 mở rộng cơ hội tham gia ngay từ vòng tuyển quân, cho phép sinh viên trên toàn quốc chủ động đăng ký bằng chính ý tưởng hoặc dự án của mình, theo hình thức cá nhân hoặc nhóm. Đồng thời, vai trò của địa phương và cộng đồng được tăng cường trong hành trình phát triển dự án: người dân, người thụ hưởng và các bên liên quan trực tiếp đóng góp phản hồi, giúp các đội kiểm chứng và hoàn thiện giải pháp trong thực tế.

Mùa 4 có sự đồng hành của nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh trong vai trò Cố vấn Chuyên môn. Ban Giám khảo gồm GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Nhân lực; ThS. Hà Ánh Phượng - giáo viên Việt Nam đầu tiên và là gương mặt trẻ nhất lọt Top 10 Global Teacher Prize 2020; và doanh nhân Nguyễn Văn Thanh.

Chương trình được dẫn dắt bởi MC Khánh Vy và MC Sơn Lâm, cùng các KOL đồng hành gồm diễn viên Phạm Bảo Hân, diễn viên Nguyễn Quang Anh, ca sĩ – nhạc sĩ 14 Casper và ca sĩ Đỗ Nam Sơn. Bên cạnh vai trò tạo kết nối và năng lượng cho chương trình, các KOL còn trực tiếp đồng hành cùng các đội thi trong hành trình thực địa.

Bên cạnh hành trình của các đội thi trên VTV3, mùa 4 lần đầu tiên mở rộng “Sinh viên Thế hệ Mới” trên nền tảng Online, tạo thêm cơ hội để sinh viên trên toàn quốc trực tiếp chia sẻ những vấn đề mình quan tâm và đề xuất giải pháp bằng chính góc nhìn của thế hệ trẻ. Báo điện tử VnExpress tham gia mùa 4 với vai trò Đối tác truyền thông, đồng thời phối hợp phát triển website Sinhvienthehemoi.com và triển khai Cuộc thi Online Sinh viên Thế hệ Mới 2026. Herbalife tiếp tục đồng hành cùng phiên bản Online, góp phần mở rộng cơ hội để nhiều sinh viên hơn được tham gia, thể hiện sáng kiến và từng bước biến những ý tưởng tích cực thành hành động thiết thực cho cộng đồng.

Các đại biểu tham dự Lễ khởi động Chương trình "Sinh viên Thế hệ mới 2026" chụp ảnh lưu niệm, đánh dấu khởi đầu hành trình tôn vinh tài năng trẻ.

“Sinh viên Thế hệ Mới 2026” được phát sóng lúc 21h30 thứ Bảy hàng tuần trên VTV3, từ ngày 17 tháng 10 năm 2026. Sau ba mùa, chương trình đã ghi nhận sự tham gia của 76 trường đại học với 320 dự án đăng ký và 28 dự án được lựa chọn vào vòng ghi hình; đồng thời đạt 99,2 triệu lượt xem và 2 triệu lượt tương tác trên các nền tảng.