Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

72 nghiên cứu tại Hội thảo quốc tế ICGE 2026, trao đổi về tương lai của hợp tác trong một thế giới ngày càng phân mảnh

Thu Mai

72 nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo khoa học quốc tế ICGE 2026, quy tụ các học giả, chuyên gia cùng học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế để cùng trao đổi về tương lai của hợp tác trong một thế giới ngày càng phân mảnh.

Ngày 08/10, trường ĐH Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học ICGE 2026 (International Conference for Graduate Education) với chủ đề: “Reimagining Cooperation in a Fragmented World: Evidence from Firms, Markets and Policies”, quy tụ các học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và đặc biệt là các nghiên cứu sinh và học viên cao học trong nước và quốc tế.

img-1711.jpg

Bắt nhịp những chuyển động lớn của thế giới

ICGE 2026 diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những thay đổi sâu sắc do căng thẳng địa chính trị, đột phá công nghệ, biến đổi khí hậu và bất định kinh tế. Đồng thời, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế carbon thấp đang tạo ra những cơ hội hợp tác mới.

Trong bối cảnh đó, chủ đề “Reimagining Cooperation in a Fragmented World: Evidence from Firms, Markets and Policies” đặt ra những câu hỏi có tính thời sự: Các quốc gia, doanh nghiệp và các thiết chế có thể hợp tác như thế nào để tăng cường khả năng chống chịu, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm?

Tiếp cận vấn đề từ ba góc nhìn doanh nghiệp - thị trường - chính sách, ICGE 2026 tập trung vào những chủ đề đang định hình kinh tế toàn cầu như tái cấu trúc chuỗi giá trị, thương mại quốc tế, AI và chuyển đổi số, ESG, chuyển đổi xanh, chính sách khí hậu và điều phối chính sách. Qua đó, Hội thảo tạo không gian để các nhà nghiên cứu cung cấp những bằng chứng và góc nhìn mới về khả năng thích ứng và hợp tác trong môi trường quốc tế nhiều biến động.

72 bài viết đã được trình bày tại Hội thảo. Bên cạnh tham luận chính, Hội thảo gồm 12 phiên song song được chia theo các nhóm chủ đề có liên quan tới chủ đề của hội thảo: "Tăng trưởng, phúc lợi và phát triển bao trùm"; "AI và chuyển đổi doanh nghiệp dựa trên sự hợp tác"; "Hội nhập tài chính và quá trình chuyển đổi bền vững"; "Hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu cho phát triển nguồn nhân lực".

img-1713.jpg
Hội thảo diễn ra với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Từ khủng hoảng trật tự thương mại đến tương lai hợp tác quốc tế

Một trong những nội dung đáng chú ý của ICGE 2026 là phần chia sẻ của GS Xenia Matschke, ĐH Trier, CHLB Đức, với chủ đề: “The Rise and Crisis of the GATT - WTO Trade Order” (Sự hình thành và khủng hoảng của trật tự thương mại GATT - WTO). Từ góc nhìn của một chuyên gia về thương mại quốc tế và chính sách kinh tế, GS Xenia Matschke phân tích sự hình thành, phát triển và những thách thức đối với trật tự thương mại GATT - WTO, qua đó gợi mở những vấn đề quan trọng về tương lai của hợp tác kinh tế quốc tế trong bối cảnh thế giới ngày càng phân mảnh.

img-1712.jpg
GS. Xenia Matschke trình bày tham luận chính với chủ đề: “Sự hình thành và khủng hoảng của trật tự thương mại GATT - WTO”.

Một góc nhìn khác đến từ TS Vũ Kim Ngân, trường ĐH Ngoại thương với phần trình bày “Sustainability at the Border: CBAM and the Future of Climate Cooperation in a Fragmented World” (Phát triển bền vững tại biên giới: Cơ chế điều chỉnh biên giới và tương lai của hợp tác về khí hậu trong một thế giới phân mảnh). Từ cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, bài trình bày làm rõ mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa thương mại quốc tế, chính sách khí hậu và phát triển bền vững, đồng thời đặt ra những câu hỏi về khả năng duy trì và thúc đẩy hợp tác khí hậu trong một thế giới nhiều biến động.

img-1714.jpg
TS Vũ Kim Ngân trình bày tại Hội thảo.

Không gian để người trẻ “thử lửa” với nghiên cứu và hợp tác quốc tế

Qua 4 kỳ tổ chức, ICGE không chỉ là nơi trình bày các công trình nghiên cứu mà còn hướng tới tạo dựng một môi trường để trao đổi ý tưởng, nhận phản hồi học thuật và hình thành những hợp tác nghiên cứu mới, đặc biệt đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trẻ. Hội thảo đồng thời đề cao các giá trị liêm chính nghiên cứu, tính nguyên bản và trách nhiệm học thuật.

ICGE là một bộ phận trong hệ sinh thái phục vụ đào tạo sau đại học mà trường ĐH Ngoại thương đang từng bước xây dựng. Trong hệ sinh thái đó, người học được đồng hành xuyên suốt hành trình nghiên cứu: Từ các học phần về phương pháp nghiên cứu và seminar chuyên đề, sự hướng dẫn của đội ngũ nhà khoa học và các nhóm nghiên cứu, đến diễn đàn học thuật để công bố và phản biện kết quả, và xa hơn là công bố quốc tế cùng mạng lưới hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. ICGE giữ vai trò điểm kết nối giữa các cấu phần này, nơi kết quả học tập và nghiên cứu của người học được đưa ra trao đổi, phản biện theo chuẩn mực học thuật quốc tế. Hội thảo kỳ vọng mở ra những ý tưởng nghiên cứu mới, tăng cường các quan hệ hợp tác học thuật và tạo dựng những kết nối lâu dài trong cộng đồng nghiên cứu.

Ảnh: NTCC

#Hội thảo ICGE 2026 #Chính sách thương mại quốc tế #Hợp tác quốc tế #Chuyển đổi số #Thương mại và khí hậu

Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT cấm trường học lợi dụng hoạt động tăng cường để dạy thêm

Bộ GD&ĐT cấm trường học lợi dụng hoạt động tăng cường để dạy thêm

TPO - Thông tư 85 quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường tại các cơ sở giáo dục phổ thông vừa được Bộ GD&ĐT ban hành có nội dung, cấm trường học lợi dụng hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu để dạy trước chương trình, dạy thêm, học thêm.

Hai nam sinh lớp 11 làm dự án minh bạch dòng tiền từ thiện ứng dụng công nghệ Blockchain

Hai nam sinh lớp 11 làm dự án minh bạch dòng tiền từ thiện ứng dụng công nghệ Blockchain

Không còn phụ thuộc vào những bản kê khai Excel dễ chỉnh sửa hay niềm tin truyền miệng, dòng tiền đóng góp cho các quỹ nhóm, quỹ từ thiện giờ đây có thể được giám sát theo thời gian thực nhờ công nghệ chuỗi khối (Blockchain). Đó là Fundy – giải pháp Trần Bảo Minh và Trần Gia Hưng, hai nam sinh lớp 11 Trường THCS - THPT Newton lên ý tưởng và phát triển. Dự án vừa giành ngôi Quán quân (First Prize) tại cuộc thi đổi mới sáng tạo học sinh THPT NEXUS – High School Innovation Challenge 2026 (N-HSIC 2026).

Sĩ số lớp học đông, học sinh học tiếng Anh liên kết được phụ huynh cho rằng, không hiệu quả

Hiệu trưởng nói gì khi dừng chương trình tiếng Anh liên kết?

TP - Học tiếng Anh liên kết tại trường, phụ huynh kỳ vọng con được tăng cường ngoại ngữ nhưng sau một thời gian lại khó nhận thấy hiệu quả. Một số hiệu trưởng ở Hà Nội cho biết đã dừng chương trình vì chất lượng đầu ra không tương xứng với chi phí và thời gian học sinh bỏ ra.

Trung tâm bồi dưỡng văn hóa tại Hà Nội tấp nập học sinh đến học thêm sau giờ học chính khóaẢnh: N.H

Biến tướng dạy thêm học thêm

TP - Dù con em được miễn học phí khi học chính thức nhưng nhiều phụ huynh đang phải oằn mình gánh tiền triệu mỗi tháng cho các lớp học thêm và hàng loạt gói “dịch vụ giáo dục” liên kết.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe