72 nghiên cứu tại Hội thảo quốc tế ICGE 2026, trao đổi về tương lai của hợp tác trong một thế giới ngày càng phân mảnh

72 nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo khoa học quốc tế ICGE 2026, quy tụ các học giả, chuyên gia cùng học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế để cùng trao đổi về tương lai của hợp tác trong một thế giới ngày càng phân mảnh.

Ngày 08/10, trường ĐH Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học ICGE 2026 (International Conference for Graduate Education) với chủ đề: “Reimagining Cooperation in a Fragmented World: Evidence from Firms, Markets and Policies”, quy tụ các học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và đặc biệt là các nghiên cứu sinh và học viên cao học trong nước và quốc tế.

Bắt nhịp những chuyển động lớn của thế giới

ICGE 2026 diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những thay đổi sâu sắc do căng thẳng địa chính trị, đột phá công nghệ, biến đổi khí hậu và bất định kinh tế. Đồng thời, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế carbon thấp đang tạo ra những cơ hội hợp tác mới.

Trong bối cảnh đó, chủ đề “Reimagining Cooperation in a Fragmented World: Evidence from Firms, Markets and Policies” đặt ra những câu hỏi có tính thời sự: Các quốc gia, doanh nghiệp và các thiết chế có thể hợp tác như thế nào để tăng cường khả năng chống chịu, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm?

Tiếp cận vấn đề từ ba góc nhìn doanh nghiệp - thị trường - chính sách, ICGE 2026 tập trung vào những chủ đề đang định hình kinh tế toàn cầu như tái cấu trúc chuỗi giá trị, thương mại quốc tế, AI và chuyển đổi số, ESG, chuyển đổi xanh, chính sách khí hậu và điều phối chính sách. Qua đó, Hội thảo tạo không gian để các nhà nghiên cứu cung cấp những bằng chứng và góc nhìn mới về khả năng thích ứng và hợp tác trong môi trường quốc tế nhiều biến động.

72 bài viết đã được trình bày tại Hội thảo. Bên cạnh tham luận chính, Hội thảo gồm 12 phiên song song được chia theo các nhóm chủ đề có liên quan tới chủ đề của hội thảo: "Tăng trưởng, phúc lợi và phát triển bao trùm"; "AI và chuyển đổi doanh nghiệp dựa trên sự hợp tác"; "Hội nhập tài chính và quá trình chuyển đổi bền vững"; "Hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu cho phát triển nguồn nhân lực".

Hội thảo diễn ra với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Từ khủng hoảng trật tự thương mại đến tương lai hợp tác quốc tế

Một trong những nội dung đáng chú ý của ICGE 2026 là phần chia sẻ của GS Xenia Matschke, ĐH Trier, CHLB Đức, với chủ đề: “The Rise and Crisis of the GATT - WTO Trade Order” (Sự hình thành và khủng hoảng của trật tự thương mại GATT - WTO). Từ góc nhìn của một chuyên gia về thương mại quốc tế và chính sách kinh tế, GS Xenia Matschke phân tích sự hình thành, phát triển và những thách thức đối với trật tự thương mại GATT - WTO, qua đó gợi mở những vấn đề quan trọng về tương lai của hợp tác kinh tế quốc tế trong bối cảnh thế giới ngày càng phân mảnh.

GS. Xenia Matschke trình bày tham luận chính với chủ đề: “Sự hình thành và khủng hoảng của trật tự thương mại GATT - WTO”.

Một góc nhìn khác đến từ TS Vũ Kim Ngân, trường ĐH Ngoại thương với phần trình bày “Sustainability at the Border: CBAM and the Future of Climate Cooperation in a Fragmented World” (Phát triển bền vững tại biên giới: Cơ chế điều chỉnh biên giới và tương lai của hợp tác về khí hậu trong một thế giới phân mảnh). Từ cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, bài trình bày làm rõ mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa thương mại quốc tế, chính sách khí hậu và phát triển bền vững, đồng thời đặt ra những câu hỏi về khả năng duy trì và thúc đẩy hợp tác khí hậu trong một thế giới nhiều biến động.

TS Vũ Kim Ngân trình bày tại Hội thảo.

Không gian để người trẻ “thử lửa” với nghiên cứu và hợp tác quốc tế

Qua 4 kỳ tổ chức, ICGE không chỉ là nơi trình bày các công trình nghiên cứu mà còn hướng tới tạo dựng một môi trường để trao đổi ý tưởng, nhận phản hồi học thuật và hình thành những hợp tác nghiên cứu mới, đặc biệt đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trẻ. Hội thảo đồng thời đề cao các giá trị liêm chính nghiên cứu, tính nguyên bản và trách nhiệm học thuật.

ICGE là một bộ phận trong hệ sinh thái phục vụ đào tạo sau đại học mà trường ĐH Ngoại thương đang từng bước xây dựng. Trong hệ sinh thái đó, người học được đồng hành xuyên suốt hành trình nghiên cứu: Từ các học phần về phương pháp nghiên cứu và seminar chuyên đề, sự hướng dẫn của đội ngũ nhà khoa học và các nhóm nghiên cứu, đến diễn đàn học thuật để công bố và phản biện kết quả, và xa hơn là công bố quốc tế cùng mạng lưới hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. ICGE giữ vai trò điểm kết nối giữa các cấu phần này, nơi kết quả học tập và nghiên cứu của người học được đưa ra trao đổi, phản biện theo chuẩn mực học thuật quốc tế. Hội thảo kỳ vọng mở ra những ý tưởng nghiên cứu mới, tăng cường các quan hệ hợp tác học thuật và tạo dựng những kết nối lâu dài trong cộng đồng nghiên cứu.

Ảnh: NTCC