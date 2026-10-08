Hai nam sinh lớp 11 làm dự án minh bạch dòng tiền từ thiện ứng dụng công nghệ Blockchain

Không còn phụ thuộc vào những bản kê khai Excel dễ chỉnh sửa hay niềm tin truyền miệng, dòng tiền đóng góp cho các quỹ nhóm, quỹ từ thiện giờ đây có thể được giám sát theo thời gian thực nhờ công nghệ chuỗi khối (Blockchain). Đó là Fundy – giải pháp Trần Bảo Minh và Trần Gia Hưng, hai nam sinh lớp 11 Trường THCS - THPT Newton lên ý tưởng và phát triển. Dự án vừa giành ngôi Quán quân (First Prize) tại cuộc thi đổi mới sáng tạo học sinh THPT NEXUS – High School Innovation Challenge 2026 (N-HSIC 2026).

Trần Bảo Minh và Trần Gia Hưng Học sinh lớp 11 Trường THCS & THPT Newton Hà Nội

Khắc phục “lỗ hổng niềm tin” trong thu chi thiện nguyện

Các chiến dịch thiện nguyện và quỹ cộng đồng tại Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ xã hội. Tuy nhiên, kiểm soát thu chi và minh bạch tài chính vẫn là nỗi trăn trở lớn: làm thế nào để người đóng góp biết chính xác từng đồng tiền của mình đã đi đâu, có được chi đúng mục đích hay không? Ở quy mô nhỏ hơn như quỹ lớp hay hội nhóm, việc thủ quỹ ghi chép thủ công trên bảng tính cũng dễ dẫn đến sai sót, thất lạc dữ liệu hoặc nghi ngại lẫn nhau.

Nhận thấy cốt lõi của vấn đề là thiếu một hệ thống ghi chép công khai và chống làm giả dữ liệu, hai nam sinh đã bắt tay xây dựng Fundy với tuyên ngôn: “Money you can trace, not just trust” (Dòng tiền kiểm chứng được, không chỉ dựa vào niềm tin).

Nhóm chia sẻ: “Tính minh bạch tài chính không nên là đặc quyền riêng của các tổ chức lớn, mà cần hiện diện từ một quỹ lớp học 10 người cho đến các quỹ từ thiện cộng đồng hàng nghìn người tham gia.”

Cầu nối thông minh giữa ngân hàng nội địa và Blockchain

Rào cản lớn nhất của các ứng dụng Web3/Blockchain với người dùng đại chúng là sự phức tạp của ví tiền số và tiền mã hóa. Để giải quyết triệt để vấn đề này, hai bạn trẻ chọn cách tiếp cận thực tế: giữ nguyên thói quen chuyển khoản ngân hàng quen thuộc, nhưng đưa toàn bộ dữ liệu ghi nhận lên chuỗi khối công khai. Người dùng không cần ví tiền điện tử, cũng không cần hiểu gì về blockchain.

Hệ thống hoạt động theo quy trình khép kín:

Không giữ tiền trung gian (non-custodial): Fundy hoàn toàn không giữ tiền của bất kỳ ai. Tiền quyên góp đi thẳng vào tài khoản ngân hàng của chủ quỹ thông qua mã QR được khởi tạo riêng cho từng chiến dịch.

Fundy hoàn toàn không giữ tiền của bất kỳ ai. Tiền quyên góp đi thẳng vào tài khoản ngân hàng của chủ quỹ thông qua mã QR được khởi tạo riêng cho từng chiến dịch. Ghi nhận tự động lên on-chain: Ngay khi tài khoản ngân hàng nhận được tiền, hệ thống tự động phát hiện biến động số dư và ghi nhận giao dịch lên mạng blockchain Polygon tức thì, không cần bất kỳ thao tác thủ công nào.

Ngay khi tài khoản ngân hàng nhận được tiền, hệ thống tự động phát hiện biến động số dư và ghi nhận giao dịch lên mạng blockchain Polygon tức thì, không cần bất kỳ thao tác thủ công nào. Minh bạch tuyệt đối: Mọi giao dịch trên quỹ được cập nhật, lưu trữ cố định trên chuỗi khối và hiển thị công khai tức thì.

Mọi giao dịch trên quỹ được cập nhật, lưu trữ cố định trên chuỗi khối và hiển thị công khai tức thì. Bằng chứng vĩnh viễn, chống can thiệp: Dữ liệu đã đưa lên blockchain sẽ tồn tại vĩnh viễn và công khai. Ngay cả đội ngũ sáng lập Fundy hay chủ quỹ cũng không có quyền sửa đổi hay xóa bỏ các giao dịch này. Bất kỳ ai cũng có thể tự kiểm tra và đối soát độc lập.

Tự học công nghệ sâu và ứng dụng AI phát triển sản phẩm

Dù mới học lớp 11, hai nam sinh đã tìm hiểu sâu và làm chủ một khối lượng kiến trúc kỹ thuật đáng nể: xây dựng backend bằng Flask, phát triển hợp đồng thông minh (smart contract) bằng ngôn ngữ Solidity trên mạng thử nghiệm Polygon Amoy, và tích hợp giải pháp đồng bộ biến động số dư tài khoản ngân hàng theo thời gian thực.

Đặc biệt, nhóm đã tận dụng hiệu quả các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI-assisted development) để hỗ trợ tìm lỗi (debugging), tái cấu trúc mã nguồn (refactoring) và hoàn thiện giao diện. Mọi quy trình logic hợp đồng và kiến trúc hệ thống đều do hai bạn trực tiếp thiết kế và phát triển.

Xuất phát từ 2 học sinh giỏi trong đội tuyển Vật Lý của trường, cả 2 bạn đều có chung 1 niềm đam mê về công nghệ và kinh doanh, đó chính là cầu nối, sức hút để 2 bạn luôn đồng hành, cùng nhau sáng tạo và hiện thực hóa những ý tưởng có tính trí tuệ nhân văn cao, có giá trị đóng góp cho cộng đồng.

Dự án FUNDY đã giành giải Quán quân (First Prize) tại cuộc thi đổi mới sáng tạo học sinh THPT NEXUS – High School Innovation Challenge 2026 (N-HSIC 2026).

Bước lên bục cao nhất N-HSIC 2026

Trong phần hỏi đáp, khi ban giám khảo so sánh Fundy với các nền tảng ngân hàng, thanh toán đã có tính năng quỹ chung, nhóm đã làm rõ: Fundy không giữ hay quản lý tiền của người dùng, mà chỉ ghi lại và hiển thị dữ liệu để bất kỳ ai cũng tự kiểm chứng được. Theo Ban tổ chức, chính sự đơn giản đó khiến ý tưởng có tính thực tiễn cao, với lộ trình rõ ràng để mở rộng sang các quỹ cộng đồng và từ thiện quy mô lớn.

Vượt qua hàng loạt đề tài sáng tạo tại N-HSIC 2026, Fundy đã thuyết phục hoàn toàn hội đồng giám khảo chuyên môn để bước lên bục cao nhất. Thành tích không chỉ là phần thưởng cho tinh thần tự học, say mê công nghệ của hai nam sinh, mà còn cho thấy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ trong việc dùng công nghệ để giải quyết những vấn đề thiết thực của cộng đồng.