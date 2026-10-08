Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

ĐH Sài Gòn tiếp nhận nguyên trạng Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

Nguyễn Dũng

TPO - Trường đại học Sài Gòn tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, quyền và nghĩa vụ hợp pháp, hồ sơ sinh viên, hồ sơ viên chức, người lao động cùng các hồ sơ chuyên môn và nội dung liên quan của Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã ký Quyết định số 6653/QĐ-UBND ngày 7/10/2026 về việc sáp nhập Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu vào Trường đại học Sài Gòn. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

img-0199.jpg
ĐH Sài Gòn chính thức tiếp nhận Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo quyết định, Trường đại học Sài Gòn trực thuộc UBND TPHCM, là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở chính của trường đặt tại số 273 An Dương Vương, phường Chợ Quán, TPHCM. Cơ sở Bà Rịa – Vũng Tàu đặt tại số 689 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa, TPHCM.

Trường đại học Sài Gòn tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, quyền và nghĩa vụ hợp pháp, hồ sơ sinh viên, hồ sơ viên chức, người lao động cùng các hồ sơ chuyên môn và nội dung liên quan của Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đối với người học, sinh viên đang học tại Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu được tiếp nhận và tiếp tục học tập tại Trường đại học Sài Gòn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định. Các loại hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã phát hành trước thời điểm tổ chức lại vẫn có giá trị pháp lý.

Viên chức, người lao động đang công tác tại trường cao đẳng được bố trí công tác phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm của Trường đại học Sài Gòn và theo quy định pháp luật.

UBND TPHCM giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định; tổ chức bàn giao, tiếp nhận đúng quy định.

2610-hc-8.jpg
Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ được điều chuyển từ Văn phòng UBND TPHCM sang Trường đại học Sài Gòn quản lý, sử dụng.

Sở Nội vụ hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc và công tác tổ chức cán bộ. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Trường đại học Sài Gòn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ tài chính mới, hướng dẫn xử lý tài chính, tài sản và ngân sách.

Trường đại học Sài Gòn chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng các nguồn lực được tiếp nhận, kiện toàn tổ chức bộ máy và ban hành quy chế nội bộ. Nhà trường đồng thời thực hiện thủ tục cấp đổi con dấu mới, nộp con dấu cũ của hai trường cho cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 45 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực.

Trong thời hạn này, hai trường được tiếp tục sử dụng con dấu cũ để xử lý các nội dung liên quan đến văn bằng, chứng chỉ của sinh viên; tài chính, chế độ chính sách của viên chức, người lao động và công tác bàn giao.

Trước đó, ngày 2/10, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 6527/QĐ-UBND điều chuyển trụ sở Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ từ Văn phòng UBND TPHCM sang Trường đại học Sài Gòn quản lý, sử dụng, đồng thời chuyển đổi công năng thành cơ sở giáo dục, đào tạo.

Cụm công trình nằm tại số 198 Bạch Đằng, phường Bà Rịa, gồm các khối nhà A1, A2, B1, B2, B3 và Trung tâm Hội nghị. Tổng diện tích đất là 147.856 m², diện tích sàn sử dụng 204.499 m². Theo thông tin Tuổi Trẻ đăng tải, giá trị đất hơn 2.881,7 tỷ đồng, giá trị còn lại của các công trình hơn 790,9 tỷ đồng.

Thành phố yêu cầu nhà trường khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để đưa cơ sở này vào phục vụ giáo dục, đào tạo từ năm học 2026–2027, bảo đảm sử dụng tài sản đúng mục đích, công khai, hiệu quả

Xem thêm

#ĐH Sài Gòn tiếp nhận Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức #ĐH Sài Gòn #CĐ Bà Rịa Vũng Tàu #sáp nhập #giáo dục #tài sản #sinh viên #bàn giao #Đại học Sài Gòn #sáp nhập trường #Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu #chuyển trụ sở thành cơ sở đào tạo

Cùng chuyên mục

Sĩ số lớp học đông, học sinh học tiếng Anh liên kết được phụ huynh cho rằng, không hiệu quả

Hiệu trưởng nói gì khi dừng chương trình tiếng Anh liên kết?

TP - Học tiếng Anh liên kết tại trường, phụ huynh kỳ vọng con được tăng cường ngoại ngữ nhưng sau một thời gian lại khó nhận thấy hiệu quả. Một số hiệu trưởng ở Hà Nội cho biết đã dừng chương trình vì chất lượng đầu ra không tương xứng với chi phí và thời gian học sinh bỏ ra.

Trung tâm bồi dưỡng văn hóa tại Hà Nội tấp nập học sinh đến học thêm sau giờ học chính khóaẢnh: N.H

Biến tướng dạy thêm học thêm

TP - Dù con em được miễn học phí khi học chính thức nhưng nhiều phụ huynh đang phải oằn mình gánh tiền triệu mỗi tháng cho các lớp học thêm và hàng loạt gói “dịch vụ giáo dục” liên kết.

Cảnh báo trang web, fanpage giả mạo cuộc thi AIMO

Cảnh báo trang web, fanpage giả mạo cuộc thi AIMO

TPO - Ban tổ chức Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) cảnh báo về việc xuất hiện một số trang web, fanpage và nhóm chat mạo danh cuộc thi, yêu cầu phụ huynh đóng các khoản phí không hợp lệ.

Học viện Cán bộ TPHCM có Giám đốc mới sau sắp xếp

Học viện Cán bộ TPHCM có Giám đốc mới sau sắp xếp

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, giữ chức Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM sau sắp xếp.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe