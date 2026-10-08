ĐH Sài Gòn tiếp nhận nguyên trạng Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

TPO - Trường đại học Sài Gòn tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, quyền và nghĩa vụ hợp pháp, hồ sơ sinh viên, hồ sơ viên chức, người lao động cùng các hồ sơ chuyên môn và nội dung liên quan của Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã ký Quyết định số 6653/QĐ-UBND ngày 7/10/2026 về việc sáp nhập Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu vào Trường đại học Sài Gòn. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐH Sài Gòn chính thức tiếp nhận Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo quyết định, Trường đại học Sài Gòn trực thuộc UBND TPHCM, là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở chính của trường đặt tại số 273 An Dương Vương, phường Chợ Quán, TPHCM. Cơ sở Bà Rịa – Vũng Tàu đặt tại số 689 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa, TPHCM.

Trường đại học Sài Gòn tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, quyền và nghĩa vụ hợp pháp, hồ sơ sinh viên, hồ sơ viên chức, người lao động cùng các hồ sơ chuyên môn và nội dung liên quan của Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đối với người học, sinh viên đang học tại Trường cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu được tiếp nhận và tiếp tục học tập tại Trường đại học Sài Gòn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định. Các loại hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã phát hành trước thời điểm tổ chức lại vẫn có giá trị pháp lý.

Viên chức, người lao động đang công tác tại trường cao đẳng được bố trí công tác phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm của Trường đại học Sài Gòn và theo quy định pháp luật.

UBND TPHCM giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định; tổ chức bàn giao, tiếp nhận đúng quy định.

Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ được điều chuyển từ Văn phòng UBND TPHCM sang Trường đại học Sài Gòn quản lý, sử dụng.

Sở Nội vụ hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc và công tác tổ chức cán bộ. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Trường đại học Sài Gòn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ tài chính mới, hướng dẫn xử lý tài chính, tài sản và ngân sách.

Trường đại học Sài Gòn chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng các nguồn lực được tiếp nhận, kiện toàn tổ chức bộ máy và ban hành quy chế nội bộ. Nhà trường đồng thời thực hiện thủ tục cấp đổi con dấu mới, nộp con dấu cũ của hai trường cho cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 45 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực.

Trong thời hạn này, hai trường được tiếp tục sử dụng con dấu cũ để xử lý các nội dung liên quan đến văn bằng, chứng chỉ của sinh viên; tài chính, chế độ chính sách của viên chức, người lao động và công tác bàn giao.