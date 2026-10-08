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Đại học Bách Khoa Hà Nội công bố lịch 3 đợt thi TSA năm 2027

Hà Linh

TPO - Sáng 8/10, Đại học Bách Khoa Hà Nội công bố Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) năm 2027 dự kiến được tổ chức 3 đợt tại 11 tỉnh, thành phố, đáp ứng khoảng 60.000 lượt thi. Đợt đầu tiên diễn ra vào tháng 1/2027.

Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tổ chức Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) năm 2027 trong 3 đợt, vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

Mỗi đợt có 3 - 4 kíp thi, được tổ chức tại 11 tỉnh, thành phố gồm Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Đà Nẵng. Tổng số lượt thi có thể đáp ứng khoảng 60.000.

Các đợt thi cụ thể:

Đợt 1: Ngày thi 16-17/01/2027; Ngày đăng ký 5 - 15/12/2026

Đợt 2: Ngày thi 20-21/03/2027; Ngày đăng ký 5 - 15/2/2027

Đợt 3: Ngày thi 22-23/05/2027; Ngày đăng ký 5 - 15/4/2027

Thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống TSA của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

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Thí sinh dự thi TSA của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Mục tiêu của Bài thi TSA là đánh giá ba năng lực tư duy nền tảng của học sinh, bao gồm: Tư duy Toán học, Tư duy Đọc hiểu và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới, nội dung và hình thức thi TSA thực hiện theo đúng thiết kế và giữ ổn định trong nhiều năm tới. Theo đó, Bài thi gồm 3 phần thi: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút).

Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào. Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

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Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức 3 đợt thi vào các ngày cuối tuần tại 31 điểm thi ở Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố, đáp ứng gần 60.000 lượt thi với tổng số gần 30.000 thí sinh.

Kết quả kỳ thi được hơn 50 trường đại học sử dụng trong tuyển sinh năm học 2026-2027.

Để hỗ trợ thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi năm tới, Đại học Bách khoa Hà Nội đã biên soạn và phát hành cuốn Cẩm nang thi Đánh giá tư duy TSA. Nội dung gồm cấu trúc, dạng câu hỏi, kiến thức nền tảng, đề minh họa kèm hướng dẫn, phương pháp ôn tập theo chủ đề và các đề luyện tập.

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