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Phụ huynh Hải Phòng lo thi tuyển vào 10 chuyên Tiếng Nhật

Nguyễn Hoàn

TPO - Nhiều phụ huynh tại Hải Phòng tỏ ra lo lắng vì phương thức tuyển sinh vào lớp 10 chuyên tiếng Nhật tại Trường THPT chuyên Trần Phú năm học 2027-2028 có tới 50% thí sinh dự thi bằng bài thi tiếng Anh.

Giữa tháng 9/2026, UBND TP Hải Phòng phê duyệt phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tại Trường THPT chuyên Trần Phú và Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, năm học 2027-2028.

Trước đó, 25/8, ông Lương Văn Việt – Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng có tờ trình thành phố về phương thức tuyển sinh năm học 2027-2028.

Trong đó, Trường THPT chuyên Trần Phú có tổng số 19 lớp chuyên ở các môn: Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn.

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Riêng lớp chuyên Tiếng Nhật sẽ tuyển sinh tối đa không quá 50% chỉ tiêu bằng bài thi Tiếng Nhật chuyên, chỉ tiêu còn lại tuyển sinh bằng bài thi Tiếng Anh. Phương án này thay thế phương án tuyển sinh 100% lớp 10 chuyên Tiếng Nhật bằng bài thi Tiếng Nhật chuyên như những năm trước đó.

Ngay sau khi UBND TP Hải Phòng phê duyệt phương thức tuyển sinh theo đề xuất, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã triển khai kế hoạch này tới các phường, xã, đặc khu và các Trường THPT công lập trên địa bàn thành phố.

Trước phương thức này, nhiều phụ huynh lo học sinh học Nhật nhiều năm mất cơ hội vào lớp 10 chuyên Tiếng Nhật năm học 2027-2028 tại Trường THPT chuyên Trần Phú do chỉ tiêu vào lớp chuyên ít chỉ có 35 học sinh.

Nhiều phụ huynh đề xuất thành phố giữ nguyên phương án 100% chỉ tiêu lớp chuyên Tiếng Nhật năm học 2027-2028 bằng bài thi Tiếng Nhật chuyên. Đồng thời, nghiên cứu phương án mở rộng quy mô 2 lớp chuyên Tiếng Nhật, gồm: Nhật - Nhật và Nhật - Anh và có lộ trình phù hợp để phụ huynh và học sinh có kế hoạch học tập, thi cử.

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#Hải Phòng #THPT chuyên Trần Phú #chuyên Trần Phú - Hải Phòng #học sinh #tuyển sinh lớp 10 #lớp 10 chuyên Tiếng Nhật

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