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Hiệu trưởng nói gì khi bị 'tố' phụ huynh đi bộ cũng thu phí giữ xe?

Anh Nhàn

TPO - Một phụ huynh Trường mầm non 19/5 phản ánh phụ huynh dù đi bộ đưa con vào trường vẫn phải đóng 80.000 đồng/tháng tiền giữ xe. Hiệu trưởng nhà trường khẳng định chỉ thu khoản này với phụ huynh đăng ký sử dụng xe, không có chuyện đi bộ vẫn phải đóng.

Trên một diễn đàn dành cho phụ huynh, một tài khoản phản ánh Trường mầm non 19/5 (phường Hòa Hưng, TPHCM) thông báo thu 80.000 đồng/tháng phí giữ xe của phụ huynh khi đưa đón trẻ.

Theo tài khoản này, trong thông báo các khoản thu gửi đến cha mẹ học sinh có thêm khoản tiền giữ xe 80.000 đồng/tháng. "Nhà tôi ở đối diện trường, thường để bà nội đưa trẻ sang đường rồi vào lớp nhưng trên phiếu thu vẫn tính phí gửi xe. Khi tôi gọi điện hỏi giáo viên về vấn đề trên thì nhận được câu trả lời rằng phụ huynh dù đi bộ hay sử dụng phương tiện gì khi đưa con vào sân trường đều phải đóng tiền giữ xe", tài khoản này chia sẻ.

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Mức thu phí giữ xe phụ huynh 80.000 đồng/tháng của Trường mầm non 19/5

Trao đổi với Tiền Phong sáng 8/10, bà Lý Minh Hà, Hiệu trưởng Trường mầm non 19/5, xác nhận nhà trường đang thu 80.000 đồng/tháng tiền trông giữ xe đối với phụ huynh đăng ký sử dụng xe máy để đưa đón trẻ.

Theo bà Hà, khoản thu này không áp dụng cho tất cả phụ huynh mà chỉ thực hiện với những người đăng ký sử dụng xe. Trước khi lập phiếu thu, nhà trường yêu cầu phụ huynh xác nhận việc có đi xe đưa đón con và cung cấp thông tin phương tiện. Những phụ huynh không đăng ký sử dụng xe thì không phát sinh khoản thu này.

“Phụ huynh không đi xe thì không có thu tiền xe. Chỉ có ai đăng ký thì bộ phận kế toán mới lập phiếu thu khoản đó”, bà Hà nói.

Bà Hà cho biết, khoảng 90-95% phụ huynh của trường có sử dụng xe để đưa đón con. Do đó, nhà trường lựa chọn hình thức thu theo tháng thay vì thu theo từng lượt.

“Nếu phụ huynh thỉnh thoảng có việc đem xe vào một hai lần thì trường không thu tiền”, bà Hà nói.

Theo bà Hà, mức 80.000 đồng/tháng mà trường áp dụng nằm trong mức trần do UBND TPHCM quy định và chỉ áp dụng với phụ huynh đã đăng ký sử dụng xe.

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Mức trần phí dịch vụ trông giữ xe học sinh, cha mẹ học sinh do UBND TPHCM quy định

Theo bà Hà, việc giữ xe tại trường mầm non có đặc thù riêng. Phụ huynh thường đưa trẻ vào tận sân trường, gửi xe, vào lớp trao đổi với giáo viên và có thể chờ trẻ trong thời gian dài. Vì vậy, việc tổ chức xe tại trường được thực hiện tập trung, ngăn nắp.

Về phản ánh trên mạng xã hội, bà Hà cho biết nhà trường chưa nhận được phản ánh trực tiếp nào từ phụ huynh về việc không sử dụng xe nhưng vẫn bị thu tiền giữ xe.

Theo bà, những phản ánh chủ yếu đến từ các tài khoản trên mạng xã hội. Trong khi đó, phụ huynh có thể phản ánh trực tiếp qua nhiều kênh như ban giám hiệu, văn phòng, điện thoại, website, hộp thư góp ý hoặc trao đổi khi đưa đón trẻ.

“Không có cô giáo nào yêu cầu phụ huynh dù đi bộ cũng phải thu tiền xe. Tại sao đi bộ mà cũng phải đóng tiền xe, rất vô lý”, bà Hà nói.

Phí giữ xe được quy định thế nào?

Theo quy định của UBND TPHCM, tiền trông giữ xe của học sinh và cha mẹ học sinh được tính theo từng loại phương tiện.

Cụ thể, với xe máy và xe máy điện, mức thu là 4.000 đồng/xe/lượt, nếu tính theo tháng thì tối đa 80.000 đồng/xe/tháng.

Trong khi đó, với xe đạp và xe đạp điện, mức thu là 2.000 đồng/xe/lượt, nếu tính theo tháng thì tối đa 40.000 đồng/xe/tháng.

Đây là mức trần, tức nhà trường không được thu cao hơn mức quy định. Việc thu tiền phải dựa trên nhu cầu sử dụng dịch vụ, có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và thực hiện theo nguyên tắc lấy thu bù chi.

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#Trường mầm non 19/5 #Phụ huynh #Phí giữ xe #Chính sách thu phí #Giao thông trường học

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