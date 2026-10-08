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75 nhà khoa học Việt Nam lọt Top 100.000 được trích dẫn nhiều nhất thế giới

Nguyễn Dũng

TPO - Trong danh sách 100.000 nhà khoa học dẫn đầu toàn cầu theo chỉ số trích dẫn năm gần nhất (không tính tự trích dẫn), Việt Nam có 75 nhà khoa học đang công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước.

Ngày 7/10, Nhà xuất bản Elsevier cùng nhóm nghiên cứu của Đại học Stanford (Mỹ) công bố bảng xếp hạng các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025. Trong danh sách 100.000 nhà khoa học dẫn đầu toàn cầu theo chỉ số trích dẫn năm gần nhất (không tính tự trích dẫn), Việt Nam có 75 nhà khoa học đang công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước.

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Nhiều nhà khoa học Việt Nam bắt đầu hiện diện trên "bản đồ" khoa học thế giới. Ảnh minh họa.

Bảng xếp hạng dựa trên cơ sở dữ liệu Scopus do nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Stanford do GS. John P.A. Ioannidis đứng đầu phối hợp với Nhà xuất bản Elsevier xây dựng. Dữ liệu xếp hạng được phân loại theo 20 lĩnh vực khoa học chính và 174 chuyên ngành hẹp.

Theo số liệu công bố (phiên bản 9 - cập nhật đến hết năm trích dẫn dương lịch 2025 dựa trên hồ sơ tác giả Scopus tính đến ngày 1/8/2026), PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn (Trường đại học Giao thông Vận tải TPHCM) là người có thứ hạng cao nhất trong số các nhà khoa học tại Việt Nam, xếp thứ 647 thế giới ở bảng ảnh hưởng năm gần nhất, với điểm tổng hợp composite score (c-score) đạt 4,152 (lĩnh vực Năng lượng và Công nghệ chiến lược).

Trong nhóm 5 nhà khoa học dẫn đầu tại Việt Nam theo chỉ số c-score không tính tự trích dẫn còn có: TS.Trần Hải Nguyên (Đại học Duy Tân) – xếp hạng 2.629 thế giới; TS.Dương Công Doanh (Trường đại học Kinh tế Quốc dân) – xếp hạng 3.144 thế giới; GS.Võ Xuân Vinh (Đại học Kinh tế TPHCM) – xếp hạng 3.597 thế giới; TS.Lê Thanh Tiệp (Đại học Kinh tế TPHCM) – xếp hạng 4.356 thế giới.

Về số lượng trích dẫn tuyệt đối trong năm 2025, GS.Trần Xuân Bách (Đại học Quốc gia Hà Nội, xếp hạng 5.728 thế giới) và PGS.Chu Đình Tới (Đại học Quốc gia Hà Nội, xếp hạng 16.208 thế giới) ghi nhận số lượt trích dẫn cao nhất với lần lượt 31.319 và 31.246 lượt trích dẫn (không tính tự trích), chủ yếu từ các công bố quốc tế về dịch tễ học và y học lâm sàng thuộc mạng lưới nghiên cứu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBD).

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Top 30/75 nhà khoa học Việt Nam vào Top 100.000 thế giới.

Cơ sở dữ liệu do nhóm nghiên cứu tại Đại học Stanford (Mỹ) phối hợp với Elsevier xây dựng, phân loại nhà khoa học vào 20 lĩnh vực và 174 chuyên ngành hẹp. Hai nhóm dữ liệu được công bố riêng, gồm ảnh hưởng trong toàn bộ sự nghiệp đến cuối năm 2025 và ảnh hưởng trong một năm, tính theo các lượt trích dẫn nhận được trong năm dương lịch 2025.

Việc lựa chọn dựa trên nhóm 100.000 nhà khoa học dẫn đầu theo chỉ số tổng hợp c-score, có hoặc không tính tự trích dẫn, hoặc nhóm 2% dẫn đầu trong từng chuyên ngành hẹp. Phiên bản mới sử dụng hồ sơ tác giả trên Scopus tại thời điểm ngày 1/8/2026.

Chỉ số c-score tập trung vào ảnh hưởng trích dẫn, đồng thời xét đến đồng tác giả và vị trí tác giả trong công bố. Elsevier lưu ý các chỉ số này có giới hạn; việc một nhà khoa học không xuất hiện trong danh sách không đồng nghĩa nghiên cứu của họ có chất lượng thấp.

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