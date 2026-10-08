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Nghệ An hỏa tốc xử nghiêm vụ hàng trăm học sinh nghỉ học

Thu Hiền

TPO - UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu làm rõ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật liên quan việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, đồng thời duy trì xe đưa đón học sinh và nghiên cứu chính sách hỗ trợ bán trú.

Chiều 8/10, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn hỏa tốc số 13164/UBND-NC về việc giải quyết vụ việc liên quan giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam.

Theo công văn, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo đấu tranh, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn.

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Chính quyền và nhà trường đưa đón con em, học sinh thôn Tiến Sơn ra học tại điểm trường chính.

Tỉnh đồng thời giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch huy động lực lượng tuyên truyền, các cơ quan báo chí tích cực thông tin về vụ việc.

Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp UBND xã Quỳnh Tam rà soát phương án quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại điểm lẻ Tiến Sơn. Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu chính sách hỗ trợ thường xuyên cho học sinh bán trú cấp tiểu học, trong đó có tiền xe đưa đón và tiền ăn bán trú.

Đối với UBND xã Quỳnh Tam, tỉnh yêu cầu chỉ đạo nhà trường xây dựng phương án dạy bù kiến thức cho học sinh thôn Tiến Sơn đi học muộn; kiểm kê, tham mưu xử lý tài sản công, tài sản xã hội hóa và phương án quy hoạch, sử dụng đất tại điểm trường.

Đáng chú ý, địa phương phải duy trì xe ô tô đưa đón học sinh thôn Tiến Sơn có giáo viên đi kèm, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến đường nối thôn Tiến Sơn với thôn 10, bảo đảm phương tiện đủ điều kiện và an toàn giao thông.

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Điểm trường chính được xây dựng khang trang.

Trong sáng cùng ngày, có 56/166 học sinh thôn Tiến Sơn đến học tại điểm trường chính, còn 110 em chưa trở lại lớp. Chính quyền và nhà trường tiếp tục đến từng hộ dân vận động phụ huynh đưa con đi học.

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Việc đưa đón học sinh được duy trì hàng ngày

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#Nghệ An #học sinh #điểm lẻ #giáo dục #quy hoạch #an toàn #phụ huynh

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