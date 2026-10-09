Kết nối tri thức toàn cầu, phát huy giá trị giáo dục Việt Nam

Trong khuôn khổ IECEE 2026, các hoạt động hợp tác giáo dục quốc tế, trải nghiệm văn hóa Việt Nam và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho thấy những hướng tiếp cận mới nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời phát huy các giá trị truyền thống trong bối cảnh chuyển đổi số.

Mở rộng hợp tác, kết nối chuẩn giáo dục quốc tế

Diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 8 và 9/10/2026, Hội nghị Quốc tế về Hợp tác Giáo dục trong Kỷ nguyên số và Triển lãm Giáo dục & Công nghệ giáo dục (IECEE) quy tụ hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 70 gian hàng triển lãm. Sự kiện tạo không gian kết nối giữa các cơ quan quản lý, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp công nghệ, cùng trao đổi về xu hướng phát triển giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Phát biểu tại lễ khai mạc IECEE 2026, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh những cơ hội mà công nghệ số và AI mang lại cho giáo dục, từ hỗ trợ nhà giáo đến đổi mới phương pháp giảng dạy và cá nhân hóa việc học.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại lễ khai mạc IECEE 2026.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của hợp tác quốc tế tại IECEE là lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Giáo dục Pearson và Ocean Edu mở rộng quan hệ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếng Anh, đồng thời góp phần thúc đẩy kết nối giáo dục giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Lễ ký kết có sự tham dự của ba đại biểu cấp cao phía Vương quốc Anh gồm Nữ Nam tước Jacqui Smith - Quốc vụ khanh phụ trách Phát triển Kỹ năng, Bộ Giáo dục Vương quốc Anh; ngài Iain Frew - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam và ông Joshua Ashworth - Trưởng bộ phận Kinh doanh và Thương mại, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam. Sự hiện diện của các đại biểu thể hiện sự quan tâm và ủng hộ đối với các sáng kiến hợp tác giáo dục song phương, hướng tới tăng cường kết nối giữa chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy và hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh theo các chuẩn mực quốc tế.

Lễ ký kết MOU giữa Pearson và Ocean Edu với sự chứng kiến của ba đại biểu cấp cao Vương quốc Anh.

Cùng với hợp tác mới, Ocean Edu được trao chứng nhận Pearson Distinguished School - cấp độ cao nhất trong hệ thống Pearson Excellence School System. Chương trình đào tạo được đối chiếu với Thang đo tiếng Anh toàn cầu (Global Scale of English - GSE). Việc kết nối chương trình học với chuẩn đánh giá quốc tế góp phần tạo cơ sở theo dõi tiến bộ của người học và định hướng phát triển năng lực tiếng Anh theo từng giai đoạn.

Phát huy giá trị giáo dục Việt Nam trong không gian hiện đại

Bên cạnh hoạt động hợp tác quốc tế, không gian triển lãm tại IECEE 2026 còn gợi mở cách đưa bản sắc văn hóa Việt Nam vào trải nghiệm giáo dục hiện đại. Hình ảnh Khuê Văn Các được lựa chọn làm điểm nhấn, gợi nhắc truyền thống hiếu học, tinh thần tôn vinh tri thức và những giá trị đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Hoạt động trải nghiệm như “Thử thách văn hóa Việt Nam” tạo cơ hội để học sinh tiếp cận lịch sử, địa lý và văn hóa dân tộc theo cách gần gũi, sinh động. Thông qua việc kết hợp kiến thức tiếng Anh với nội dung gắn liền với đời sống và di sản Việt Nam, các hoạt động góp phần khơi gợi sự chủ động khám phá, đồng thời giúp người học hiểu hơn về những giá trị văn hóa của đất nước.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng đã đến tham quan, trò chuyện và trải nghiệm các hoạt động tại gian hàng. Sự quan tâm của đại diện cơ quan quản lý giáo dục góp phần làm nổi bật ý nghĩa của việc kết hợp đổi mới phương pháp học tập với phát huy bản sắc văn hóa trong quá trình phát triển giáo dục.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng tham quan, trò chuyện tại gian hàng.

Trong bối cảnh hội nhập, việc đưa nội dung học tập bằng phương pháp phù hợp, lịch sử và văn hóa Việt Nam có thể trở thành nguồn chất liệu phong phú để nuôi dưỡng niềm tự hào, tư duy độc lập và năng lực giao tiếp liên văn hóa của thế hệ trẻ.

AI mở rộng trải nghiệm học tiếng Anh

Cùng với hợp tác quốc tế và các hoạt động văn hóa, trí tuệ nhân tạo là một trong những hướng ứng dụng công nghệ được giới thiệu tại IECEE 2026. Tại triển lãm, Dofu AI - trợ lý ảo luyện tập Tiếng Anh nhận được nhiều sự quan tâm từ các em học sinh.

Trải nghiệm Dofu AI thu hút đông đảo học sinh tham gia tại triển lãm.

Thông qua các hoạt động tương tác, AI có thể mở rộng cơ hội thực hành, tạo thêm môi trường để học sinh luyện tập ngoài giờ học và tiếp cận nội dung theo nhu cầu cá nhân. Công nghệ cũng mở ra khả năng hỗ trợ theo dõi tiến độ, giúp người học nhận biết những nội dung cần củng cố và duy trì quá trình học tập thường xuyên hơn.