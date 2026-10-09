Làm được bài nhờ AI, chưa chắc sinh viên đã giỏi hơn

report Sinh viên dùng AI đến đâu để không phạm liêm chính học thuật?

HOST Mỹ Vân: Một sinh viên dùng AI tạo bài báo cáo đúng yêu cầu, trình bày đẹp, lập luận thuyết phục nhưng không giải thích được dữ liệu và kết luận khi giảng viên hỏi sâu. Trường hợp này có đạt chuẩn đầu ra không?

TS Trần Thế Vinh, phụ trách ngành Khoa học dữ liệu, Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM: Trước hết, cần xem xét kết quả bài làm, bởi đó là cơ sở để đánh giá sản phẩm sinh viên thực hiện. Tuy nhiên, sản phẩm nhìn bên ngoài tốt chưa chắc bản chất bên trong đã đúng.

Điều quan trọng là sinh viên phải giải thích được kết quả và hiểu mình đang làm gì. Các em có thể dùng AI làm trợ lý, thậm chí dùng AI để phản biện giảng viên nếu có cơ sở cho rằng thầy cô chưa chính xác. Nhưng nếu chỉ đưa ra sản phẩm mà không hiểu nội dung thì chưa thể khẳng định đã đạt chuẩn đầu ra.

TS Trần Thế Vinh

HOST Mỹ Vân: Vậy nhà trường nên đánh giá sinh viên như thế nào để xác định các em thực sự hiểu bài, thay vì chỉ dựa vào sản phẩm do AI tạo ra?

TS Trần Thế Vinh: Theo tôi, nên kết hợp đánh giá bài làm với vấn đáp ngắn. Chỉ cần một đến hai câu hỏi phù hợp, giảng viên có thể nhận biết sinh viên có hiểu bản chất và quy trình thực hiện hay không. Nếu sinh viên sử dụng AI nhưng vẫn giải thích được vấn đề thì hoàn toàn có thể được đánh giá cao. Ngược lại, nếu không trả lời được, điều đó cho thấy các em đang phụ thuộc vào AI.

Trong thời đại công nghệ, sinh viên sẽ phân hóa rõ về kỹ năng và trình độ sử dụng AI. Người xem AI là trợ lý để học hỏi, kiểm chứng kiến thức sẽ tiến bộ nhanh; người coi mọi kết quả AI đưa ra là chân lý mà không suy nghĩ sẽ dễ tụt hậu. Bộ não cũng cần được rèn luyện thông qua suy nghĩ và học tập. Vì vậy, đánh giá sinh viên cần chú trọng cả kết quả lẫn quá trình, bảo đảm các em thực sự hiểu những gì mình làm.

HOST Mỹ Vân: Có ý kiến cho rằng cấm sinh viên sử dụng AI là đi ngược xu thế, nhưng nếu cho phép sử dụng mà không có nguyên tắc rõ ràng thì rất dễ dẫn đến gian lận học thuật. Theo anh, ranh giới hợp lý nên nằm ở đâu? Anh có thể phân định cụ thể ba mức: được phép sử dụng, được phép nhưng phải công khai và không được phép sử dụng? Sinh viên cần công khai những gì khi dùng AI trong bài tập hoặc đồ án?

Diễn giả Nguyễn Hưng, chuyên gia an ninh mạng: Tôi ủng hộ việc cho phép sinh viên sử dụng AI trong học tập. AI đang tạo ra những thay đổi lớn trên toàn thế giới. Thay vì tìm cách ngăn cản làn sóng này, chúng ta nên học cách tận dụng nó để nâng cao năng lực. AI có thể khuếch đại khả năng của con người, từ sinh viên đến người lao động trong doanh nghiệp.

Diễn giả Nguyễn Hưng

Tuy nhiên, việc sử dụng AI phải có ranh giới rõ ràng. Theo tôi, không có một công thức chung để quy định môn học nào được dùng AI, môn nào không được dùng. Điều quan trọng là phải xác định bài tập đó cần đánh giá năng lực gì của sinh viên.

Ví dụ, nếu sinh viên đang học lập trình cơ bản và cần rèn luyện kỹ năng viết những dòng mã đầu tiên, việc để AI viết toàn bộ mã nguồn sẽ đi ngược mục tiêu môn học. Nhưng với một đồ án cuối kỳ tập trung vào thiết kế hệ thống, sinh viên có thể sử dụng AI để tạo những đoạn mã lặp lại, tiết kiệm thời gian và tập trung vào phần thiết kế, tư duy kiến trúc mà giảng viên muốn đánh giá.

Vì vậy, tôi cho rằng cần phân định ba mức sử dụng AI.

Thứ nhất, được phép sử dụng đối với những công việc AI có thể hỗ trợ mà không làm mất đi mục tiêu đánh giá của bài tập, chẳng hạn như định dạng văn bản, kiểm tra lỗi trình bày hoặc tự động hóa những thao tác lặp lại, tùy theo quy định của môn học.

“Sản phẩm tốt nhờ AI chưa đủ để chứng minh năng lực sinh viên; điều quan trọng là các em phải hiểu, giải thích và chịu trách nhiệm về những gì mình làm ra.”

Thứ hai, được phép sử dụng nhưng phải công khai khi AI tham gia vào những phần quan trọng của bài làm, như tổng hợp tài liệu, đề xuất ý tưởng, phân tích dữ liệu, viết mã hoặc xây dựng nội dung. Sinh viên cần nêu rõ công cụ đã sử dụng, mục đích sử dụng và phần việc AI hỗ trợ. Các bạn cũng nên trình bày cách mình kiểm tra, phản biện và chỉnh sửa kết quả do AI tạo ra. Với những bài tập hoặc đồ án cần minh bạch cao, sinh viên có thể lưu lại lịch sử trao đổi với AI để giảng viên đối chiếu khi cần.

Thứ ba, không được phép sử dụng khi giảng viên đã quy định rõ bài tập hoặc phần thi phải được thực hiện bằng năng lực cá nhân, không có sự hỗ trợ của AI. Nếu sinh viên vẫn cố tình sử dụng AI trái với yêu cầu, hành vi đó cần được xem xét theo quy định về liêm chính học thuật.

Theo tôi, nhà trường và giảng viên cần xác định rõ ngay từ đầu phần nào được sử dụng AI, phần nào phải tự thực hiện và mức độ công khai cần thiết. Sinh viên cũng phải chịu trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng, kể cả khi có AI hỗ trợ. AI có thể giúp các bạn hoàn thành công việc, nhưng không thể thay các bạn chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng và sự trung thực của bài làm.