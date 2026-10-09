Giảng viên phát hiện điều đáng lo khi sinh viên dùng AI làm bài

report Sinh viên nhận tiền chuyển nhầm, chuyên gia cảnh báo cách xử lý

Phan Tiểu Quỳnh - sinh viên Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM

Phan Tiểu Quỳnh - sinh viên Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM: Khi AI ngày càng giao tiếp giống con người và người dùng bị phụ thuộc về cảm xúc, điều đó ảnh hưởng thế nào đến việc giao tiếp ngoài đời và cảm xúc của chính mình? Nếu AI đưa ra những cảm xúc tiêu cực thì làm sao để ứng xử đúng đắn hơn?

Ths. Chế Dạ Thảo

Ths. Chế Dạ Thảo, chuyên gia tâm lý giáo dục: Hãy xem AI như một trợ lý của mình, một người bạn trong vô vàn những người bạn thật khác. Bạn có thể tâm sự với AI, nhưng AI có xu hướng “nịnh” mình rất dữ dội, nên nghe thì mát lòng mát ruột, được vỗ về cảm xúc. Đó chính là rủi ro. Trước khi thiết lập mối quan hệ gắn bó với AI, mình cần có những mối quan hệ chất lượng ở bên ngoài. Bạn bè mới là lựa chọn ưu tiên đầu tiên, vì đó mới là những mối quan hệ thật. Khi nào bạn mình không lắng nghe được, hoặc đang bận, lúc đó mới tìm đến AI như cách cuối cùng. Hãy đặt những người bạn ảo ở vị trí lựa chọn sau cùng.

Nguyễn Quốc Trịnh - SV Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM

Nguyễn Quốc Trịnh - SV Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM: Thưa thầy, làm thế nào để đặt câu hỏi cho AI sao cho câu trả lời vừa sâu sắc, chính xác, vừa đúng với ý tưởng ban đầu của mình? Có cách nào xây dựng một prompt hiệu quả để AI hiểu đúng điều mình muốn hỏi không?

TS Trần Thế Vinh

TS Trần Thế Vinh: Thực tế, khi chúng ta đưa ra một vấn đề, đôi khi chính bản thân mình cũng chưa hiểu rõ bản chất của vấn đề đó. Vì vậy, không thể kỳ vọng chỉ cần nhập một prompt duy nhất là AI có thể giải quyết tất cả mọi thứ ngay lập tức. Không có một prompt vạn năng như vậy.

Khi người dùng đưa câu hỏi vào, AI sẽ xử lý nội dung, xác định những từ khóa liên quan và dựa trên những gì mô hình đã học để tạo ra câu trả lời. Về cơ bản, AI dự đoán những từ hoặc nội dung tiếp theo có khả năng phù hợp với ngữ cảnh. Vì vậy, không nên mặc định rằng AI thực sự suy nghĩ và hiểu vấn đề giống con người.

Muốn có câu trả lời tốt hơn, trước hết, chúng ta cần đưa những từ khóa liên quan trực tiếp đến vấn đề vào prompt. Nếu ban đầu chưa xác định được từ khóa chính xác, hãy bắt đầu bằng một chủ đề chung, sau đó tiếp tục đặt câu hỏi, thu hẹp phạm vi và đi sâu vào từng khía cạnh. Qua quá trình tương tác, chúng ta sẽ dần xác định được những từ khóa chuyên sâu hơn, từ đó giúp AI trả lời sát với nhu cầu.

Một điều quan trọng nữa là không nên dừng lại sau khi nhận được câu trả lời đầu tiên. Người dùng cần đọc kỹ, đặt câu hỏi phản biện và tiếp tục truy vấn bằng những câu như “Vì sao lại như vậy?”, “Tại sao lại có kết luận này?” hoặc “Có cách giải thích nào khác không?”. Chính quá trình hỏi, kiểm tra và phản biện liên tục sẽ giúp chúng ta hiểu vấn đề sâu hơn, đồng thời cải thiện chất lượng câu trả lời của AI.

Chuyên gia “mách nước” cho sinh viên khi gặp tình huống nghi lừa đảo trực tuyến

Sinh viên Hồng Như, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM (UTH)

Sinh viên Hồng Như, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM (UTH): Em vừa gặp một tình huống khá khó xử. Hôm qua, một người lạ chuyển vào tài khoản ngân hàng của em 600.000 đồng. Vài giờ sau, người này chuyển thêm 2.000 đồng, kèm nội dung xin lỗi vì chuyển nhầm và đề nghị em hoàn trả số tiền trước đó.

Em khá hoang mang vì không biết đây là giao dịch nhầm thật hay một thủ đoạn lừa đảo. Một số bạn khuyên em nên chuyển trả vì 600.000 đồng là số tiền không nhỏ, nhất là với sinh viên. Nhưng những người khác lại cảnh báo nếu chuyển tiền theo yêu cầu, em có thể gặp rủi ro mất tiền hoặc bị cuốn vào một vụ lừa đảo. Hiện em vẫn chưa sử dụng số tiền này vì lo ngại những hậu quả có thể xảy ra.

Qua tình huống này, em mong anh Hưng giải thích cách thức hoạt động của thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền nhầm, nếu có, và hướng dẫn cách xử lý an toàn khi gặp trường hợp tương tự.

Diễn giả Nguyễn Hưng, chuyên gia an ninh mạng

Diễn giả Nguyễn Hưng, chuyên gia an ninh mạng: Cảm ơn Hồng Như đã chia sẻ một tình huống rất thực tế. Đây là hình thức mà người dùng cần cảnh giác, bởi phía sau một giao dịch chuyển tiền tưởng như nhầm lẫn có thể là ý đồ lừa đảo.

Một trong những thủ đoạn cần lưu ý là kẻ gian chuyển tiền vào tài khoản của nạn nhân, sau đó giả vờ chuyển nhầm để yêu cầu hoàn trả. Trong một số trường hợp, đối tượng có thể lợi dụng giao dịch này để dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền vào một tài khoản khác, hoặc kết hợp với những thủ đoạn lừa đảo liên quan đến khoản vay trực tuyến. Tuy nhiên, chỉ dựa vào việc nhận được tiền chuyển đến thì chưa thể kết luận giao dịch đó chắc chắn là lừa đảo.

Với trường hợp của Hồng Như, điều quan trọng nhất là không tự ý chuyển trả tiền theo yêu cầu của người lạ, đặc biệt không chuyển vào một tài khoản khác với tài khoản đã chuyển tiền đến. Em nên giữ nguyên số tiền, chủ động liên hệ ngân hàng để thông báo giao dịch bất thường và đề nghị ngân hàng hướng dẫn quy trình xác minh, hoàn trả đúng quy định. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc bị đe dọa, em cần trình báo cơ quan công an.

Việc xử lý thông qua ngân hàng và cơ quan chức năng giúp xác minh nguồn tiền, hạn chế nguy cơ bị lợi dụng và tạo căn cứ chứng minh em đã chủ động phối hợp giải quyết giao dịch. Khi gặp tình huống tương tự, các bạn sinh viên nên bình tĩnh, không sử dụng số tiền chưa rõ nguồn gốc và không làm theo hướng dẫn của người lạ khi chưa xác minh được sự việc.