NEU và ICAEW kỷ niệm 10 năm hợp tác đào tạo nhân lực

Sáng ngày 9/10 - Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) phối hợp cùng Viện Kế toán Công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW) tổ chức sự kiện kỷ niệm 10 năm hợp tác, phát triển Chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán/Kiểm toán bằng tiếng Anh tích hợp Chứng chỉ Quốc tế ICAEW CFAB.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân và 35 năm thành lập Viện Kế toán - Kiểm toán.

Quang cảnh sự kiện diễn ra vào sáng 9/10

Tham dự sự kiện có Nữ Nam tước Smith xứ Malvern - Quốc vụ Khanh, Bộ giáo dục Vương quốc Anh. Về phía ICAEW có Bà Elaine Hong - Giám đốc ICAEW khu vực Đông Nam Á, Bà Đặng Thị Mai Trang - Trưởng Đại diện ICAEW Việt Nam. Đại diện các Hiệp hội nghề nghiệp VAA, VACPA, các công ty kiểm toán Deloitte, E&Y, KPMG, PWC, BDO… Về phía Đại học Kinh tế Quốc dân có PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân; GS.TS Nguyễn Hữu Ánh – Phó Giám đốc Đại học, cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học, cùng các giảng viên và các thế hệ cựu sinh viên và sinh viên của Chương trình.

Tại sự kiện, PGS.TS Bùi Đức Thọ - Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân bày tỏ niềm vui trước những thành tựu nổi bật của chương trình hợp tác trong 10 năm qua. Ông đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Viện Kế toán - Kiểm toán và ICAEW, cùng sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của các doanh nghiệp, công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu.

PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu

“Giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở những con số. Điều đáng quý hơn cả là chúng ta đã kiến tạo thành công "Mô hình hợp tác 3 nhà" hiệu quả: Nhà trường - Tổ chức nghề nghiệp quốc tế - Cộng đồng doanh nghiệp. Mô hình này giúp sinh viên không chỉ tiếp thu tri thức giảng đường, mà còn sớm tiếp cận chuẩn mực nghề nghiệp quốc tế, rèn luyện tư duy thực chiến và bản lĩnh chuyên nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đó cũng chính là triết lý giáo dục mà Đại học Kinh tế Quốc dân luôn kiên trì đuổi: Đào tạo gắn liền với thực tiễn - Hội nhập quốc tế thực chất - Chất lượng đầu ra đo bằng năng lực thực chất của người học”, PGS.TS Bùi Đức Thọ nói.

Về phía ICAEW, bà Elaine Hong, Giám đốc khu vực Đông Nam Á, xúc động bày tỏ lời cảm ơn tới Đại học Kinh tế Quốc dân vì mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai bên trong 10 năm qua.

Bà Elaine Hong, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của ICAEW

“Trong hành trình phát triển của ICAEW tại Việt Nam, NEU không chỉ là đối tác chiến lược đầu tiên trong khối giáo dục đại học, mà còn đồng hành cùng chúng tôi tạo nên nhiều dấu mốc tiên phong của nghề nghiệp. Từ việc tích hợp toàn bộ sáu học phần ICAEW CFAB vào chương trình đại học đến những thành tích nổi bật của sinh viên, NEU đã chứng minh rằng chuẩn mực quốc tế và chất lượng đào tạo xuất sắc có thể song hành, tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ chuyên gia tài chính, kế toán tương lai của Việt Nam.”

Bà Elaine Hong đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc đặt ra những mục tiêu và khát vọng lớn hơn trong bối cảnh lĩnh vực kế toán, tài chính đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, phát triển bền vững và những yêu cầu ngày càng cao về đạo đức nghề nghiệp.

“Thông qua quan hệ hợp tác, Đại học Kinh tế Quốc dân và ICAEW có thể tiếp tục chung tay đào tạo những thế hệ nhân lực mới, không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn sở hữu tư duy toàn cầu, khả năng thích ứng linh hoạt, tinh thần đạo đức nghề nghiệp và năng lực dẫn dắt trong tương lai.”

Giáo dục - đào tạo là một trong những lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Trong đó, Chính phủ Anh, Đại sứ quán Anh và Tổng Lãnh sự quán Anh luôn tích cực hỗ trợ các chương trình hợp tác giữa ICAEW và các trường đại học Việt Nam, góp phần thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp và tăng cường quan hệ hợp tác song phương.

Tại sự kiện, Nữ Nam tước Smith xứ Malvern - Quốc vụ Khanh, phụ trách phát triển Kỹ năng, Bộ Giáo dục Vương quốc Anh phát biểu: “ICAEW là tổ chức nghề nghiệp của Vương quốc Anh được công nhận rộng rãi trên toàn cầu. Mối quan hệ hợp tác giữa ICAEW và Đại học Kinh tế Quốc dân là minh chứng cho sự kết hợp hiệu quả giữa chuyên môn, kinh nghiệm của Anh và giáo dục đại học Việt Nam, mang lại những lợi ích thiết thực cho sinh viên.”

Nữ Nam tước Smith xứ Malvern phát biểu tại sự kiện

Bà Quốc vụ Khanh nhấn mạnh rằng, sự hợp tác này không chỉ đơn thuần là đưa một chứng chỉ nghề nghiệp của Anh vào chương trình đào tạo tại một trường đại học Việt Nam. Quan trọng hơn, đó là việc xây dựng mối quan hệ đối tác thực chất, thúc đẩy chia sẻ chuyên môn và tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam được tiếp cận các chuẩn mực nghề nghiệp quốc tế.

Năm 2017, Viện Kế toán - Kiểm toán (SAA), Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức tuyển sinh khóa đầu tiên Chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán bằng tiếng Anh tích hợp Chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB, mở ra một hướng đi tiên phong trong đào tạo kế toán, kiểm toán, kết nối nền tảng học thuật với chuẩn mực nghề nghiệp quốc tế tại Việt Nam. Từ hiệu quả của mô hình tích hợp này, năm 2020, NEU và ICAEW mở rộng hợp tác đào tạo sang ngành Kiểm toán với khóa tuyển sinh đầu tiên của Chương trình đào tạo Cử nhân Kiểm toán bằng tiếng Anh tích hợp Chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB.

Các đại biểu tham dự chương trình cùng chụp ảnh lưu niệm

Điểm khác biệt cốt lõi của Chương trình nằm ở sự tích hợp giữa đào tạo đại học và chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW CFAB, được công nhận rộng rãi trên toàn cầu. Ngay từ khóa đầu tiên, Chương trình đã được định hướng chuẩn hóa nội dung đào tạo theo thông lệ quốc tế, đồng thời trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp ngay từ khi còn trên giảng đường.

Sau một thập kỷ triển khai, Chương trình đã tuyển sinh gần 1.000 sinh viên, trong đó có gần 550 sinh viên ngành Kế toán và gần 450 sinh viên ngành Kiểm toán. Gần 500 sinh viên đã hoàn thành Chứng chỉ ICAEW CFAB, với tỷ lệ vượt qua các kỳ thi duy trì ở mức gần 100%. Theo thống kê của ICAEW, tỷ lệ sinh viên NEU đạt Elite 90 thuộc nhóm cao nhất trong các trường đại học đối tác của ICAEW tại Việt Nam.

Đáng chú ý, trong những năm gần đây, tỷ lệ sinh viên NEU tiếp tục theo đuổi cấp độ chuyên nghiệp ICAEW ACA để trở thành Chartered Accountants tăng lên rõ rệt, đạt gần 70%, cho thấy xu hướng ngày càng nhiều sinh viên lựa chọn phát triển nghề nghiệp dài hạn theo chuẩn quốc tế.

Một dấu ấn quan trọng trong hành trình hợp tác 10 năm qua là các thỏa thuận ba bên giữa Viện Kế toán - Kiểm toán (NEU), ICAEW và các công ty kiểm toán hàng đầu như Deloitte, KPMG, EY và BDO. Mô hình hợp tác giữa nhà trường - doanh nghiệp - tổ chức nghề nghiệp quốc tế đã giúp sinh viên Chương trình tự tin bước vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.

Theo số liệu thống kê của Chương trình, sinh viên đều có cơ hội thực tập từ năm thứ ba, thứ tư và 100% có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Trong đó, khoảng 70% sinh viên làm việc tại các công ty Big Four; số còn lại làm việc tại các công ty kiểm toán, doanh nghiệp, ngân hàng và nhiều tổ chức khác. Đến nay, mạng lưới cựu sinh viên của Chương trình ngày càng lớn mạnh, với nhiều cựu sinh viên đang đảm nhiệm các vị trí nghề nghiệp tại Việt Nam, Malaysia, Singapore và Vương quốc Anh.