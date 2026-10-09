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Giáo dục

Hơn 30 năm hợp tác cùng phát triển: Dấu ấn đồng hành của Hội đồng Anh tại Việt Nam

P.V

Hơn 30 năm trước, khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam, Hội đồng Anh đã xác nhận cam kết lâu dài, bền vững với mong muốn thúc đẩy trao đổi tri thức, tăng cường hợp tác vì thịnh vượng chung của Việt Nam và Vương quốc Anh.

Tháng 10/2025 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Vương quốc Anh khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Đằng sau dấu mốc ngoại giao này là nền tảng hợp tác sâu rộng, được bồi đắp qua nhiều năm bằng sự thấu hiểu, tin cậy và tinh thần cùng kiến tạo những giá trị bền vững. Nền tảng này cũng góp phần hỗ trợ các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam, hướng tới trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, với đổi mới sáng tạo là một trong những động lực quan trọng.

Nhân kỷ niệm 1 năm thực hiện Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh, hướng tới tầm nhìn chung, đóng góp bền bỉ của Hội đồng Anh trong hơn ba thập kỷ bao trùm các lĩnh vực từ giáo dục, tiếng Anh đến văn hóa sáng tạo, đều lấy trọng tâm phát triển từ con người đến năng lực hệ thống, đồng thời thích ứng với những trụ cột và ưu tiên chiến lược của Việt Nam.

Cú hích cho nhân lực Việt Nam từ hạ tầng giáo dục

Nâng chuẩn nguồn nhân lực , thu hút nhân tài để thúc đẩy đổi mới sáng tạo là yêu cầu then chốt của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Trong khuôn khổ quan hệ Việt - Anh, giáo dục và đào tạo cũng được xác định là trụ cột của phát triển con người và tăng trưởng bền vững.

Thông qua mạng lưới kết nối toàn cầu của Hội đồng Anh, nhiều hợp tác giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học thiết thực và dài hạn giữa Việt Nam và quốc tế đã được khởi tạo và phát triển. Riêng Vương quốc Anh trở thành quốc gia dẫn đầu tại Việt Nam về số lượng chương trình liên kết đào tạo, với hơn 13.200 sinh viên đang theo học và quy mô tăng 20% mỗi năm kể từ 2018. Từ các chương trình giáo dục xuyên quốc gia, thế hệ trẻ Việt Nam có cơ hội tiếp cận giáo dục Vương quốc Anh, nền giáo dục hàng đầu thế giới, mở rộng hiểu biết, tăng cường kết nối và năng lực hội nhập.

Hội nghị tập huấn về giáo dục Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa địa phương được đồng tổ chức bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET), Hội đồng Anh (British Council) và Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (APAIE)
Hội nghị tập huấn về giáo dục Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa địa phương được đồng tổ chức bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET), Hội đồng Anh (British Council) và Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (APAIE)

Các hợp tác không dừng ở “tiếp cận” kinh nghiệm và chuẩn mực quốc tế, mà tiến tới “cùng kiến tạo” giá trị, giúp nâng cao năng lực tự phát triển không chỉ của cá nhân mà trên toàn hệ thống, xây dựng các nội dung hợp tác phù hợp với các mục tiêu và nhu cầu của Việt Nam thông qua chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn. Trong 5 năm trở lại đây, thông qua các dự án hợp tác về giáo dục, nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh từ Hội đồng Anh, hơn 1.150 chuyên gia giáo dục và khoa học đã được nâng cao năng lực. Đội ngũ chuyên gia toàn cầu hỗ trợ các trường, cơ sở đào tạo trên khắp Việt Nam trong hoạt động đào tạo, quản trị đến thử nghiệm thực tế, từ đó thúc đẩy hệ sinh thái giáo dục theo hướng quốc tế hoá và bền vững.

Trên nền tảng hợp tác lâu bền, Hội đồng Anh đang phối hợp với Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT nâng cao hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2022–2030, tăng cường năng lực qua hợp tác học thuật, tập huấn và đối thoại chính sách.

Không riêng bậc đại học, những chuyển biến hệ thống trong giáo dục nghề nghiệp và giáo dục phổ thông cũng cộng hưởng để phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, đáp ứng hiệu quả yêu cầu của thời kỳ mới. Trong giai đoạn 2017 - 2022, Hội đồng Anh đã phối hợp với các trường cao đẳng nghề tại Việt Nam để xây dựng chuẩn nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy sự tham gia của khối doanh nghiệp vào công tác xây dựng chuẩn đầu ra và nội dung đào tạo sát với yêu cầu thực tiễn. Các doanh nghiệp và khối tư nhân đánh giá cao và ưu tiên đón nhận những học viên tốt nghiệp từ các chương trình đã được cập nhật hệ thống kỹ năng cốt lõi này.

Một trong những hoạt động hợp tác , tập huấn và đối thoại chính sách trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh
Một trong những hoạt động hợp tác , tập huấn và đối thoại chính sách trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh

Nâng cao năng lực hội nhập, giảm khoảng cách cơ hội

Nâng cao năng lực tiếng Anh và từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là một định hướng quan trọng của Chính phủ Việt Nam, nhằm phát triển nguồn nhân lực hội nhập chất lượng cao. Xác định rõ ưu tiên này, đồng thời nhận thức tầm quan trọng của hạ tầng giáo dục phù hợp, trong hơn ba thập kỷ qua, Hội đồng Anh bền bỉ với sứ mệnh thúc đẩy chia sẻ tri thức và chuyên môn giữa hai quốc gia, phát huy tối đa nguồn lực để hỗ trợ Việt Nam thực hiện các trụ cột ưu tiên một cách bền vững và hiệu quả.

Các chương trình tiếng Anh được thiết kế phù hợp với nhiều độ tuổi và trình độ, mở rộng tầm nhìn qua kiến thức và trải nghiệm văn hóa quốc tế. Mục tiêu không chỉ là trang bị ngoại ngữ, mà chú trọng năng lực nền tảng, như kỹ năng tư duy, phản biện phân tích và tổng hợp thông tin cùng sự tự tin sử dụng tiếng Anh trong thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam từ sớm.

Chiến lược phát triển của Hội đồng Anh đồng thời hướng tới các đối tượng yếu thế, thanh niên khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn.
Chiến lược phát triển của Hội đồng Anh đồng thời hướng tới các đối tượng yếu thế, thanh niên khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn.

Các hệ thống đánh giá năng lực tiếng Anh uy tín như IELTS và Aptis được phát triển và đồng sở hữu bởi Hội đồng Anh, đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa năng lực tiếng Anh, thúc đẩy quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập. Một hệ thống đánh giá chuẩn quốc tế nằm ngoài mục đích đo lường, mà hướng tới tác động thực chất nhất, nằm ở nâng cao năng lực nội tại, kỹ năng thiết thực và phát triển con người. Chỉ tính riêng 5 năm gần đây, hơn 10.000 giáo viên đã được hỗ trợ qua các chương trình tiếng Anh của Hội đồng Anh; riêng năm học 2024-2025, khoảng 230.000 học sinh, sinh viên tiếp cận các hoạt động nâng cao kỹ năng tiếng Anh và đánh giá theo chuẩn quốc tế IELTS, Aptis. Các chương trình này đồng thời kết nối 66 trường đại học tại 22 tỉnh, thành phố, góp phần mở rộng mạng lưới chia sẻ chuyên môn và thực hành giảng dạy trên cả nước.

Thực hiện chiến lược nâng cao năng lực hội nhập đề cao tính bao trùm, hướng tới những người yếu thế, thanh niên khuyết tật và nữ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, Hội đồng Anh đã triển khai hiệu quả các dự án "Tăng cường khả năng chống chịu và hòa nhập cho thanh niên - Kỹ năng cho tương lai" (S4F), trang bị cho thành viên tham gia kỹ năng nền tảng, sự tự tin và các kết nối để tham gia lộ trình trao quyền kinh tế bao trùm trong lĩnh vực Chuyển đổi số, Thủ công sáng tạo và Doanh nghiệp xanh.

Hợp tác Việt - Anh cũng đặc biệt đặt mũi nhọn giáo dục vào các ngành tăng trưởng mới theo nhu cầu Việt Nam. Trong đó, Quỹ Newton (Newton Fund) và Quỹ đối tác khoa học quốc tế (ISPF) , thông qua Hội đồng Anh, tập trung tài trợ và phát triển năng lực nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực ưu tiên như y tế, khoa học, an ninh năng lượng, công nghệ…. Các hợp tác này đã tạo cơ hội cho các nhà khoa học và cơ quan Việt Nam cùng đối tác Anh đồng thiết kế các dự án,thiết thực, tập trung giải quyết các thách thức phát triển bền vững tại địa phương một cách hiệu quả.

Nuôi dưỡng năng lực sáng tạo, mở rộng cơ hội phát triển

Năng lực sáng tạo và các giá trị văn hóa không chỉ làm giàu đời sống tinh thần, góp phần phát triển con người, mà còn tạo nên năng lực nội tại và sức mạnh của một quốc gia. Cam kết thúc đẩy chia sẻ tri thức và tăng cường hiểu biết lẫn nhau của Hội đồng Anh luôn gắn với việc giữ gìn bản sắc và phát huy các giá trị bản địa. Trên nền tảng tôn trọng và thấu hiểu đó, nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế được chuyển hóa thành những không gian và mô hình giàu tính hợp tác và trao đổi văn hoá. Các cá nhân, cộng đồng và tổ chức tại Việt Nam có thêm nguồn lực phát huy năng lực sáng tạo, góp phần đưa công nghiệp văn hóa và sáng tạo trở thành một động lực phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Từ năm 2014, Hội đồng Anh đã triển khai nhiều chương trình, dự án và kết nối nghệ sỹ giữa hai quốc gia, hỗ trợ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 thông qua nghiên cứu, dữ liệu thực chứng và đối thoại chính sách.

Các dự án và định hướng chiến lược lớn từ Hội đồng Anh đang góp phần thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo tại Việt Nam
Các dự án và định hướng chiến lược lớn từ Hội đồng Anh đang góp phần thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo tại Việt Nam

Các sáng kiến, chương trình hợp tác và dự án được triển khai bền bỉ trong nhiều năm như Di sản Kết nối, Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam, chương trình Kết nối thông qua Văn hóa (Connections Through Culture - CTC) …. Gần đây nhất, chương trình Đào tạo Chính sách Kinh tế Sáng tạo ASEAN-UK thuộc Sáng kiến Thúc đẩy Kinh tế Sáng tạo ASEAN - Vương quốc Anh, đã tổ chức các khóa tập huấn trực tuyến và trực tiếp cho gần 1.700 cán bộ quản lý nhà nước, giảng viên đại học, nhà nghiên cứu cùng lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế sáng tạo tại ASEAN, trong đó có sự tham gia tích cực của Việt Nam.

Những nỗ lực này không chỉ mở rộng mạng lưới kết nối giữa các không gian sáng tạo, các tổ chức nghệ thuật, nghệ sĩ, nhà thực hành văn hóa và cộng đồng, mà còn tạo điều kiện cho việc trao đổi tri thức, thử nghiệm ý tưởng và phát triển các mô hình hợp tác mới. Từ nền tảng chia sẻ tri thức, văn hoá và hợp tác, một môi trường sáng tạo cởi mở, năng động được thúc đẩy theo hướng bền vững, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của văn hóa và sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội và hợp tác quốc tế.

Nhìn lại hơn ba thập kỷ đồng hành, vai trò của các đối tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa như Hội đồng Anh, được thể hiện rõ như những nhân tố quan trọng, thúc đẩy việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển quốc gia của Việt Nam. Từ giáo dục, năng lực hội nhập đến văn hóa và sáng tạo, các hợp tác này đều hướng tới giá trị cốt lõi với mục tiêu chung về phát triển con người, bồi đắp nội lực từ cá nhân đến toàn hệ thống. Nguồn lực quốc tế được kết nối trên tinh thần thấu hiểu, mở rộng cơ hội phát triển cá nhân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chung tay xây dựng nên những cộng đồng bền vững.

#Hội đồng Anh #Việt Nam #giáo dục #văn hóa #đổi mới #hợp tác quốc tế #phát triển bền vững

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