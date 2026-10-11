VIDEO: Tránh 'bẫy phụ thuộc' AI trong giảng đường

TPO - Kỷ nguyên AI mang đến bước nhảy vọt về hiệu suất học tập, nhưng cũng đặt giảng đường trước một câu hỏi lớn: Sinh viên đang dùng AI để học tốt hơn hay đang để AI học thay? Khi những bài làm điểm cao có thể xuất xưởng chỉ sau vài câu lệnh, làm sao để đo lường năng lực thật của người học? Tại tọa đàm do Báo Tiền Phong và Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ người trẻ bị ru ngủ bởi đáp án sẵn có.
Chiều 10/10, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển (1956 – 2026). Dịp này, tập thể Khoa vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và công bố hợp tác chiến lược mạng lưới công nghệ sinh học gồm 21 đơn vị.
TPO - Sự bùng nổ của AI đang mang đến một khác biệt rất lớn tại các giảng đường đại học. Dù mang lại tốc độ và sự tiện lợi nhưng AI đã khiến nhiều sinh viên lười tư duy, lệ thuộc vào công cụ, lâu dần mất đi giá trị, ý nghĩa thực sự của việc học.
Gần 2.000 học sinh đến từ 213 trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tham gia Cuộc thi chọn Học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm học 2026–2027. Bên cạnh sân chơi học thuật, sự kiện còn mang đến không gian trải nghiệm các sản phẩm phục vụ học tập và đời sống học đường, góp phần kết nối kiến thức với thực hành và ứng dụng công nghệ.
Thông tin từ Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ cho biết, có 4 giảng viên, nghiên cứu viên của Trường Đại học FPT (FPTU) được ghi nhận trong bảng xếp hạng Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026 do nhóm nghiên cứu Đại học Stanford (Hoa Kỳ) công bố.
Ngày 9/10/2026, các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group) tại Việt Nam cùng tổ chức chương trình “Bike Run – Những chuyến xe yêu thương”, trao tặng 81 chiếc xe đạp với tổng trị giá 200 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bình Quới, TP Hồ Chí Minh.
TPO - Theo bảng xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026 của nhóm nghiên cứu Đại học Stanford (Hoa Kỳ), Việt Nam có 121 nhà khoa học thuộc 44 cơ sở nghiên cứu và đào tạo góp mặt trong danh sách thành tựu trọn đời.
TPO - Trường cũ xuống cấp, trường mới chậm tiến độ khiến hàng nghìn học sinh ở phường Thành Vinh (Nghệ An) phải học thuê nhiều năm.
TP - Để chấn chỉnh các biến tướng tiêu cực và việc lạm dụng "quyền lực mềm" ép học sinh học thêm, giải pháp căn cơ là phải thay đổi cách ra đề thi, đồng thời chính quyền địa phương cấp phường, xã phải cùng vào cuộc kiểm tra, xử phạt.
Sáng ngày 9/10 - Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) phối hợp cùng Viện Kế toán Công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW) tổ chức sự kiện kỷ niệm 10 năm hợp tác, phát triển Chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán/Kiểm toán bằng tiếng Anh tích hợp Chứng chỉ Quốc tế ICAEW CFAB.
Hơn 30 năm trước, khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam, Hội đồng Anh đã xác nhận cam kết lâu dài, bền vững với mong muốn thúc đẩy trao đổi tri thức, tăng cường hợp tác vì thịnh vượng chung của Việt Nam và Vương quốc Anh.
TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu việc sắp xếp cơ sở giáo dục phải thực chất, tuyệt đối tránh bệnh thành tích, máy móc, cào bằng. Việc sắp xếp chỉ được coi là hoàn thành khi bộ máy mới vận hành ổn định, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ đội ngũ, nguồn lực và điều kiện dạy học.
TPO - Nữ sinh lớp 9 bị bạn dùng dao tấn công, nhập viện trong tình trạng đa thương tích. Các bác sĩ phải phối hợp với nhiều chuyên khoa để phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.
TPO - Cho rằng, sự việc kéo dài chưa xử lý dứt điểm, học viên từng theo học tại Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội tiếp tục có ý kiến đề nghị xử lý. Trong khi trường này lại tiếp tục liên kết đào tạo với trường đại học khác tại Việt Nam.
Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, tiếp tục đồng hành cùng Kênh truyền hình VTV3 trong mùa thứ tư của chương trình truyền hình thực tế “Sinh viên Thế hệ Mới 2026”, với vai trò Nhà tài trợ và Đồng kiến tạo nội dung. Với chủ đề “Quê Mình Có Việc, Gen Z Việt Có Cách”, mùa 4 đưa góc nhìn và sức sáng tạo của sinh viên đến gần hơn với những vấn đề cụ thể tại địa phương và cộng đồng.
Trong khuôn khổ IECEE 2026, các hoạt động hợp tác giáo dục quốc tế, trải nghiệm văn hóa Việt Nam và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho thấy những hướng tiếp cận mới nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời phát huy các giá trị truyền thống trong bối cảnh chuyển đổi số.
TPO - Do mâu thuẫn cá nhân, hai nữ sinh ở Đắk Lắk hẹn gặp nhau để nói chuyện. Tại đây, một nữ sinh lớp 11 bị nghi dùng dao tấn công bạn, khiến nạn nhân bị thương ở nhiều vị trí trên cơ thể.