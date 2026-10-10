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Giáo dục

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đón nhận Bằng khen của Thủ tướng

Nghiêm Huê

Chiều 10/10, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển (1956 – 2026). Dịp này, tập thể Khoa vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và công bố hợp tác chiến lược mạng lưới công nghệ sinh học gồm 21 đơn vị.

Hành trình 70 năm tiên phong và cống hiến

Ôn lại truyền thống vẻ vang tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thế Hải, Trưởng Khoa Sinh học xúc động nhấn mạnh: Được thành lập từ năm 1956 cùng những ngày đầu của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Khoa Sinh học đã đồng hành xuyên suốt cùng sự phát triển của giáo dục đại học và khoa học nước nhà.

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Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đón nhận Bằng khen của Thủ tướng nhân dịp kỉ niệm 70 năm thành lập. Ảnh: Nghiêm Huê

Từ thuở ban đầu chỉ với hơn chục cán bộ cùng 2 bộ môn, vượt qua thời kì sơ tán gian khó trong chiến tranh, đến nay Khoa đã lớn mạnh với 9 bộ môn, 1 trung tâm nghiên cứu, Bảo tàng Sinh học có lịch sử 100 năm và Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzyme và Protein.

Suốt 7 thập kỷ qua, Khoa Sinh học là chiếc nôi đào tạo hàng vạn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ; nhiều người trở thành nhà khoa học đầu ngành, giữ vị trí quản lý và nghiên cứu chủ chốt trong các cơ quan, viện trường, doanh nghiệp trên cả nước cũng như quốc tế.

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Các cựu sinh viên của Khoa sinh học gặp lại cô giáo cũ trong lễ kỉ niệm 70 năm thành lập khoa. Ảnh: Hoài Hương

Khoa cũng luôn khẳng định vị thế dẫn đầu khi là đơn vị tiên phong mở ngành Công nghệ sinh học tại Việt Nam từ năm 1990 và tiếp tục đổi mới mở ngành Sinh dược học từ năm 2023 nhằm đón đầu xu thế hội tụ của y dược và công nghệ sinh học hiện đại.

Ghi nhận những đóng góp và thành tựu xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ đất nước, tập thể Khoa Sinh học vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Dịp này, 5 cá nhân của Khoa cũng vinh dự nhận Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Khẳng định tầm vóc mới với hợp tác chiến lược

Trong khuôn khổ buổi lễ, một dấu mốc quan trọng của Khoa Sinh học đã được công bố: Lễ công bố Thỏa thuận hợp tác chiến lược phát triển Mạng lưới các trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về Công nghệ sinh học trong công nghiệp và y sinh (thuộc Đề án phát triển hệ thống Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 của Bộ GD&ĐT do Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trực tiếp triển khai).

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Ra mắt mạng lưới các trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về Công nghệ sinh học trong công nghiệp và y sinh. Ảnh: Nghiêm Huê

Thỏa thuận ghi nhận sự tham gia, ký kết của 21 đơn vị thành viên gồm các viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu, các bệnh viện tuyến đầu và các doanh nghiệp, tập đoàn lớn nhằm chung tay chia sẻ nguồn lực, đào tạo nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh chuyển giao công nghệ. Đồng thời, Khoa Sinh học cũng chính thức trao đổi Thỏa thuận hợp tác (MOA) với Khoa Khoa học Sự sống và Kỹ thuật Sinh học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), mở ra cơ hội hợp tác quốc tế sâu rộng.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, GS.TS Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đặc biệt đánh giá cao vai trò tiên phong của Khoa trong đào tạo công nghệ sinh học từ những năm 1990 về phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ cao. Khoa Sinh học là một trong những đơn vị tiên phong của cả nước được giao nhiệm vụ xây dựng và triển khai đào tạo công nghệ sinh học.

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GS.TS Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phát biểu chúc mừng. Ảnh: Nghiêm Huê

GS Lê Thanh Sơn khẳng định, khoa học sự sống đang đứng trước những cơ hội chưa từng có, từ sinh học tổng hợp, công nghệ sinh học, công nghệ y sinh, khoa học dữ liệu sinh học, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

“Việc Khoa Sinh học hiện nay là đầu mối đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì mạng lưới các trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ sinh học là một cơ hội lớn, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn. Tôi tin tưởng Khoa sẽ phát huy tốt vai trò kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế, góp phần xây dựng hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu khoa học xuất sắc về công nghệ sinh học”, GS Lê Thanh Sơn nói.

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#Trường ĐH Khoa học Tự nhiên #Bằng khen của Thủ tướng #Đại học Quốc gia Hà Nội

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