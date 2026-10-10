Vĩnh Long lan tỏa tinh thần học đi đôi với hành qua cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay

Gần 2.000 học sinh đến từ 213 trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tham gia Cuộc thi chọn Học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm học 2026–2027. Bên cạnh sân chơi học thuật, sự kiện còn mang đến không gian trải nghiệm các sản phẩm phục vụ học tập và đời sống học đường, góp phần kết nối kiến thức với thực hành và ứng dụng công nghệ.

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT BITEX Group và ông Fumio Fujisaki, Chủ tịch PILOT Corporation nhận hoa và thư cảm ơn từ Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 7/10/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long phối hợp với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX), cùng sự đồng hành của thương hiệu máy tính khoa học CASIO, tổ chức Cuộc thi chọn Học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm học 2026–2027.

Cuộc thi có 1.943 học sinh đến từ 213 trường THCS và THPT tham gia, tranh tài ở 4 môn gồm Toán, Vật lý, Hóa học và Sinh học tại 3 hội đồng thi: Trường THCS Bến Tre, Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường THPT Lưu Văn Liệt.

Bà La Thị Thúy - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long và ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT BITEX Group trao chứng nhận cho các học sinh tham gia cuộc thi

Học để vận dụng, không chỉ để ghi nhớ

Trong định hướng đổi mới giáo dục, việc phát triển năng lực người học ngày càng được chú trọng. Học sinh không chỉ cần nắm vững kiến thức mà còn phải biết vận dụng kiến thức để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể.

Cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay là một môi trường thể hiện rõ yêu cầu đó. Để giải quyết bài thi, học sinh cần xác định vấn đề, lựa chọn phương pháp, thực hiện các bước giải và kiểm tra kết quả. Quá trình này đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức môn học, tư duy logic và kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ.

Máy tính khoa học trong trường hợp này không đơn thuần là thiết bị tính toán mà còn hỗ trợ học sinh kiểm chứng kết quả, xử lý những phép tính phù hợp và tìm kiếm hướng giải hiệu quả. Điều quan trọng là các em biết lựa chọn cách sử dụng công cụ đúng lúc, đúng mục đích, trên nền tảng hiểu biết và tư duy của bản thân.

Thông qua cuộc thi, học sinh có thêm cơ hội thực hành, thử sức và rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức. Đây cũng là cách để tinh thần học đi đôi với hành được thể hiện qua những hoạt động cụ thể.

Tại cuộc thi, các giáo viên đã được tham dự tập huấn về sử dụng máy tính cầm tay - Đây là hoạt động thường kỳ do Sở giáo dục tỉnh Vĩnh Long và Công ty CP XNK Bình Tây (Bitex) phối hợp tổ chức

Gần 20 năm BITEX và CASIO đồng hành cùng ngành giáo dục Vĩnh Long

Cuộc thi năm học 2026–2027 tiếp tục nối dài hành trình đồng hành giữa BITEX, CASIO và ngành Giáo dục Vĩnh Long. Năm nay đánh dấu 19 năm đồng hành tại địa phương, với các hoạt động gắn liền với sân chơi học thuật và việc ứng dụng máy tính khoa học trong dạy và học.

Trong hành trình này, BITEX và CASIO đã phối hợp với ngành Giáo dục triển khai các chương trình tập huấn sử dụng máy tính cầm tay cho giáo viên, góp phần giúp giáo viên nâng cao kỹ năng khai thác máy tính khoa học, từ đó hướng dẫn học sinh ứng dụng công cụ phù hợp trong quá trình học tập và thực hành.

Trong giai đoạn 2016–2026, cuộc thi Học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay tại Vĩnh Long đã thu hút hơn 10.300 lượt học sinh tham gia và ghi nhận 2.941 giải thưởng. Cùng với đó, BITEX và CASIO đã phối hợp tập huấn cho 5.006 giáo viên, đồng thời BITEX hỗ trợ gần 2,5 tỷ đồng cho các hoạt động chuyên môn và giáo dục tại địa phương.

Khu trải nghiệm sản phẩm máy tính khoa học CASIO trong khuôn viên địa điểm thi thu hút sự quan tâm của các thí sinh

Không gian trải nghiệm đa dạng sản phẩm phục vụ học đường

Bên cạnh các hoạt động thi, khu vực trải nghiệm sản phẩm cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh. Các gian hàng do BITEX tổ chức giới thiệu nhiều sản phẩm quen thuộc, từ máy tính khoa học CASIO, bút viết PILOT và balo BITEX.

Không gian trải nghiệm tạo nên điểm kết nối giữa hoạt động học thuật và đời sống học đường. Sau giờ thi, các em đã có dịp tham quan, tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm sản phẩm trong không khí sôi nổi, gần gũi.

Việc đưa các khu vực trải nghiệm vào khuôn khổ sự kiện cũng mở rộng cơ hội để học sinh tiếp cận những công cụ hỗ trợ học tập theo cách trực quan hơn. Từ máy tính khoa học đến bút viết và balo, mỗi nhóm sản phẩm đều gắn với những nhu cầu cụ thể trong hành trình đến trường của các em.