Các công ty thành viên Shinhan Financial Group tại Việt Nam tặng xe đạp, đồng hành với học sinh khó khăn đến trường

Ngày 9/10/2026, các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group) tại Việt Nam cùng tổ chức chương trình “Bike Run – Những chuyến xe yêu thương”, trao tặng 81 chiếc xe đạp với tổng trị giá 200 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bình Quới, TP Hồ Chí Minh.

Với chủ đề “One Shinhan”, chương trình thể hiện sự chung tay của các công ty thành viên trong việc hỗ trợ cộng đồng và tiếp thêm động lực cho các em học sinh trên hành trình học tập.

Các công ty thành viên thuộc hệ sinh thái tài chính Shinhan tại Việt Nam tặng xe đạp cho học sinh khó khăn

Chương trình có sự tham gia của ban lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng Shinhan Việt Nam, Công ty Tài chính Shinhan Việt Nam, Công ty Chứng khoán Shinhan Việt Nam, Công ty Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam và Công ty Shinhan DS Việt Nam. Đây là năm thứ tư các công ty thành viên cùng tham gia chương trình, phát huy tinh thần “One Shinhan” thông qua một hoạt động cộng đồng thiết thực.

Mỗi chiếc xe đạp được trao tặng góp phần giúp các em chủ động hơn trong việc đi lại, giảm bớt khó khăn trên đường đến trường và san sẻ chi phí với gia đình. Thông qua chương trình, các công ty thành viên mong muốn tiếp thêm sự tự tin và động lực để các em duy trì việc học, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai.

Ông Ryu Je Eun – Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan đại diện trao tặng 81 chiếc xe đạp với tổng trị giá 200 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bình Quới, TPHCM.

“Bike Run – Những chuyến xe yêu thương” là hoạt động trách nhiệm xã hội thường niên được Ngân hàng Shinhan Việt Nam triển khai từ năm 2015. Đến nay, chương trình đã trao tặng hơn 1.513 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương trên cả nước. Sự tham gia của các công ty thành viên trong những năm gần đây tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng thời tạo cơ hội để đội ngũ lãnh đạo và nhân viên cùng đóng góp cho cộng đồng nơi Shinhan hoạt động.

Phát biểu tại lễ trao tặng, ông Ryu Je Eun, Tổng Giám đốc Ngân hàng Shinhan Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, giáo dục mở ra cơ hội để mỗi em học sinh xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn góp phần để những khó khăn trong việc đi lại không trở thành trở ngại trên hành trình học tập của các em. Mỗi chiếc xe đạp gửi gắm sự quan tâm và lời động viên từ tập thể Shinhan, tiếp thêm động lực để các em bền bỉ đến trường và theo đuổi ước mơ. Sự chung tay của các công ty thành viên cũng thể hiện tinh thần ‘One Shinhan’ – cùng hành động để mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng.”

Thông qua chương trình Bike Run – Những chuyến xe yêu thương, các công ty thành viên mong muốn tiếp thêm động lực để các em duy trì việc học, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai.

Với sứ mệnh “Mang đến thế giới tốt đẹp hơn thông qua tài chính”, các công ty thành viên tiếp tục phát huy tinh thần “One Shinhan” trong các hoạt động vì cộng đồng, cùng đóng góp nguồn lực để những hỗ trợ thiết thực đến được với nhiều người hơn. Những chuyến xe yêu thương là một phần của cam kết ấy, đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam từ hành trình đến trường hôm nay đến những cơ hội phát triển trong tương lai.

Bên cạnh những nỗ lực phát triển hoạt động kinh doanh, Ngân hàng Shinhan Việt Nam còn thể hiện cam kết gắn bó bền vững với thị trường Việt Nam thông qua các hoạt động CSR ý nghĩa, mang giá trị nhân văn như: Bike Run - Những chuyến xe yêu thương, Lắp đặt hệ thống nước sạch cho trẻ em, Chương trình trồng cây “Shinhan -Vì một Việt Nam xanh”.... Với sứ mệnh “Mang đến thế giới tốt đẹp hơn thông qua tài chính”, các công ty thành viên của Tập đoàn tài chính Shinhan tại Việt Nam luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng bên cạnh hoạt động kinh doanh, khẳng định sự gắn kết bền vững cùng thị trường Việt Nam.