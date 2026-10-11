Sinh viên ĐH Duy Tân giành 2 giải Nhì tại các Cuộc thi An ninh Mạng toàn cầu

Khẳng định vị thế trên đấu trường An ninh Mạng quốc tế, sinh viên Đại học (ĐH) Duy Tân liên tiếp xuất sắc mang về hai giải Nhì tại các cuộc thi lớn trong tháng 8 và 9/2026 vừa qua.

Cụ thể:

- Giải Nhì (Top 2 toàn cầu) tại ASIS CTF × Iran Tech Olympics 2026, và

- Giải Nhì tại Digital Dragons: The Cybersecurity Challenge 2026 (DDC 2026).

Thành tích của sinh viên DTU thêm phần khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng, khả năng hội nhập quốc tế linh hoạt và chất lượng đào tạo cao ngành An toàn Thông tin/An ninh Mạng/Kỹ thuật Mạng của ĐH Duy Tân trên bản đồ An toàn Thông tin thế giới.

ASIS CTF × Iran Tech Olympics 2026: Chiến thắng đến từ một chiến thuật chung

ASIS CTF x Iran Tech Olympics 2026 là sân chơi An toàn Thông tin quốc tế có tính cạnh tranh cao, diễn ra từ ngày 29 - 30/8/2026 dưới sự bảo trợ của Văn phòng Phó Chủ tịch Iran. Cuộc thi có Rating Weight (trọng số dùng để xác định mức độ ảnh hưởng của một cuộc thi đến điểm xếp hạng thế giới của các đội tham gia) lên tới 90,53/100 trên CTFtime - gần chạm mức cao nhất trong hệ thống xếp hạng các giải CTF quốc tế. 608 đội tuyển đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Pakistan, Iraq, Uzbekistan, Indonesia, Thái Lan, Ba Lan, Pháp, Việt Nam,... đã tham gia cuộc thi.

Đội thi IRESDTU của ĐH Duy Tân tự tin trên sân chơi An ninh Mạng toàn cầu

ASIS CTF x Iran Tech Olympics 2026 tổ chức thi đấu theo thể thức Giải bài (Jeopardy). Nội dung thi đấu tập trung vào các thử thách có độ khó cao gồm: Bảo mật Web, Phân tích Số liệu, Kỹ thuật Đảo ngược, Mật mã học, Phần cứng Mạng, và Khai thác Lỗ hổng Thông tin.

Ở một “đấu trường” lớn như vậy, 4 chàng trai của đội IRESDTU gồm:

- Nguyễn Bá Khánh,

- Huỳnh Đông Quang,

- Võ Tuấn Anh, và

- Lê Khắc Huy

đã bản lĩnh, làm chủ tình huống, phân chia đội hình xuất phát dựa trên sở trường của mỗi cá nhân để tự tin thi đấu và giành giải Nhì ở sân chơi ASIS CTF x Iran Tech Olympics 2026.

“Từ thế mạnh của mỗi cá nhân, chúng em đã xây dựng một chiến thuật chung đề cao sự linh hoạt, phối hợp và chia sẻ liên tục. Nguyễn Bá Khánh phụ trách Web/Triage attack surface, tìm và phân tích các điểm có thể tấn công; Huỳnh Đông Quang đảm nhiệm Cryptography, tập trung giải mã và tìm lỗ hổng cấu trúc; Võ Tuấn Anh phụ trách Misc/Scripting, tối ưu điểm số bằng script và kiểm tra chéo trong khi Lê Khắc Huy chuyên Hardware/Low-level & Reversing, phân tích các vấn đề vật lý ở tầng thấp. Khi một thành viên tìm được manh mối hay hoàn thành một phần việc, cả đội lập tức chia sẻ và hỗ trợ bài có khả năng ra flag cao nhất, đồng thời linh hoạt đổi góc nhìn khi gặp phải bế tắc.”, SV Võ Tuấn Anh chia sẻ.

Đội IRESDTU xếp vị trí thứ 2 toàn cầu

Một trong những dấu ấn đáng chú ý trong hành trình chinh phục Top 2 toàn cầu là đóng góp của thành viên Nguyễn Bá Khánh, khi em trực tiếp xử lý nhiều vấn đề khó, đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng điểm của đội, giúp IRESDTU duy trì vị trí cạnh tranh xuyên suốt giải đấu.

“Khi giải đến bài 34 trong tổng số 37 bài, chúng em gặp ‘khó’ khi trực tiếp xử lý challenge ‘2048’, thuộc nhóm bài Web có độ khó cao. Thoạt nhìn, đề bài chỉ giống một trò chơi 2048 thông thường, nhưng đây thực chất là lớp vỏ che đi một hệ thống máy chủ phức tạp phía sau. Em đã lần theo từng dấu hiệu từ trang web, tìm ra cách truy cập vào phần hệ thống bị ẩn, phát hiện điểm yếu trong cơ chế bảo vệ của máy chủ và từng bước nối các manh mối lại với nhau để hoàn thành bài thi. Đây là một challenge đòi hỏi không chỉ kiến thức về bảo mật web mà còn khả năng phân tích hệ thống, đọc hiểu cách máy chủ hoạt động và kiên trì thử nhiều hướng khác nhau trước khi tìm kiếm lời giải.”, Nguyễn Bá Khánh cho biết.

“Em thích CTF vì mỗi challenge đều đặt ra một vấn đề mới, đòi hỏi sự sáng tạo và khả năng tư duy linh hoạt. Có lúc cả đội kẹt rất lâu, nhưng chỉ cần phát hiện một dấu hiệu nhỏ là có thể hiểu hệ thống và có hướng đi tiếp. Niềm vui giải được bài của chúng em không chỉ là lấy được flag hay thêm điểm mà còn là cảm giác mình vừa học thêm một cách suy nghĩ mới.”, Huỳnh Đông Quang chia sẻ.

DDC 2026: SV Duy Tân Liên tục cải thiện thứ hạng và giành giải Nhì chung cuộc

Đội CH@T_GPT của ĐH Duy Tân đã vượt qua gần 160 đội thi đến từ 38 trường đại học, học viện trên toàn quốc và khu vực Đông Nam Á để giành giải Nhì tại Vòng Chung kết Digital Dragons: The Cybersecurity Challenge 2026 (Rồng Số: Thách thức An ninh Mạng 2026 - DDC 2026), diễn ra từ ngày 19 - 20/9/2026 tại Đà Nẵng.

Đội CH@T_GPT của ĐH Duy Tân giành giải Nhì

Đây là cuộc thi An toàn Thông tin thi đấu theo hình thức Giải bài (Jeopardy) CTF do Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) phối hợp cùng Công ty EvvoLabs (Singapore) tổ chức, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Hiệp hội An ninh Mạng Quốc gia (NCA).

25 đội tuyển tham dự Vòng Chung kết có 8 giờ để chinh phục 61 thử thách thuộc nhiều lĩnh vực như: An ninh Web, Khai thác Lỗ hổng Hệ thống, Mật mã học, Kỹ thuật Dịch ngược, Thử thách Tổng hợp.

Top 10 đội thi xuất sắc nhất của DDC 2026

Đặc biệt, DDC 2026 còn đưa thêm các bài toán về Bảo mật Hệ thống Nhúng và Phần cứng, yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức và kỹ năng xử lý những tình huống thực tế. Trong suốt thời gian thi, các đội không được sử dụng AI, Internet và điện thoại, qua đó đề cao khả năng phân tích, sáng tạo, phối hợp và xử lý vấn đề trực tiếp của từng thành viên.

Đội CH@T_GPT của ĐH Duy Tân gồm:

- Huỳnh Chí Trung,

- Lê Thanh Sang, và

- Nguyễn Văn Chung

đã tập trung thi đấu và thành công lọt vào Top 6 khi cuộc thi bước vào những giờ cuối. Đến khi chỉ còn khoảng 1 giờ thi đấu, đội đã tăng tốc, ưu tiên cho những “challenge” có khả năng hoàn thành trong thời gian ngắn. CH@T_GPT đã giải thành công một “challenge” thuộc lĩnh vực Pwnable, trong khi theo kết quả thi đấu, không có đội nào khác giải được vấn đề này.

Các thành viên của CH@T_GPT thi đấu tập trung trong suốt cuộc thi DDC 2026

“Chúng em đã vận dụng nhiều kiến thức học tại ĐH Duy Tân như lập trình, mạng máy tính, hệ điều hành và bảo mật để giải bài. Những kiến thức này giúp chúng em hiểu cách chương trình vận hành, cách dữ liệu được xử lý, và cách xác định vấn đề nằm ở đâu. Qua cuộc thi, chúng em càng nhận ra kiến thức trên giảng đường đại học là nền tảng quan trọng, giúp chúng em có cơ sở để chủ động tìm hiểu, thử nghiệm nhiều hướng tiếp cận mới và từng bước giải quyết những bài toán An ninh Mạng khó.”, Huỳnh Chí Trung nhận định.

Chia sẻ niềm vui khi toàn đội đạt giải Nhì chung cuộc, sinh viên Nguyễn Văn Chung cho biết: “DDC 2026 không chỉ là cơ hội thử sức mà còn giúp em học hỏi thêm từ các đội thi khác. Qua quá trình luyện tập và thi đấu, em nhận ra CTF đòi hỏi không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn khả năng phân tích, phối hợp, quản lý thời gian và giữ bình tĩnh trước áp lực. Kết quả Á quân là dấu mốc đáng tự hào, ghi nhận nỗ lực của cả đội. Quan trọng hơn, cuộc thi giúp em tích lũy kinh nghiệm thực tế, nhận ra những điểm cần cải thiện và có thêm động lực tiếp tục rèn luyện cho lĩnh vực An toàn Thông tin.”

Rất đông sinh viên ngành An ninh Mạng ở DTU đang tham gia dự án "Blue Rock" do ĐH Duy Tân và Công ty Cổ phần Fore (Nhật Bản) phối hợp triển khai từ năm 2023. Công ty Cổ phần Fore đã tài trợ cho ĐH Duy Tân một Lab Cyber Security để phục vụ các giảng viên và sinh viên nghiên cứu và học tập về An ninh Mạng. Lab Cyber Security có 20 laptop cấu hình cao kèm theo một số phần mềm chuyên dụng, 1 server chuyên dụng và nhiều thiết bị mạng khác. Sinh viên DTU theo học chương trình này đều được nhận mức lương từ 400-800 USD/tháng ngay khi vẫn còn đang học và nhiều sinh viên đã nhận mức lương từ 1.200 - 2.200 USD/tháng khi được tuyển dụng làm việc tại Công ty Cổ phần Fore và Công ty Cổ phần LLL (Nhật Bản).

Dự án “Blue Rock” liên tục tuyển chọn sinh viên đam mê lĩnh vực An ninh Mạng, mang đến cơ hội học tập, nghiên cứu gắn liền với thực tiễn và phát triển sự nghiệp với mức thu nhập hấp dẫn tại các doanh nghiệp Nhật Bản.

Lab Cyber Security đặt tại DTU do Công ty Cổ phần Fore (Nhật Bản) trao tặng

Hiện tại, lĩnh vực Khoa học Máy tính của ĐH Duy Tân xếp vị trí 144 thế giới trên Bảng xếp hạng QS World University Rankings by Subject 2026, cũng là dẫn đầu Việt Nam. Điều này ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ trong nghiên cứu, đào tạo và khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của ĐH Duy Tân trên bản đồ học thuật quốc tế về các ngành Công nghệ Thông tin.